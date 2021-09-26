26 Eylül 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.385 -1.20 EURO 10,4670 1.54
USD 8,8730 1.26 ALTIN 499,410 1.73
CANLI BORSA
TÜMÜ

İsrail 4 Filistinliyi öldürdü!

AA |  26 Eylül 2021 Pazar - 9:19 | Son Güncelleme : 26 09 2021 - 9:19

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği gözaltı baskınlarında çıkan çatışmalarda 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, en az 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.


Haaretz gazetesinde yer alan haberde, başta Ramallah yakınlarındaki  Beyt Anan köyü ve Cenin'e bağlı Kefr Burkin beldesi olmak üzere Batı Şeria'nın 5  farklı bölgesinde gözaltı baskınları sırasında İsrail güçleri ile Filistinliler  arasında çatışma çıktığı belirtildi.
 
İsrail ordusuna dayandırılan haberde, Beyt Anan'da 3, Kefr Burkin'de 1  Filistinlinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
 
Haberde ayrıca, İsrail ordusunun 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği  olaylara tepki olarak abluka altındaki Gazze Şeridi'nde atılabilecek roketlere  karşı hazırlık yaptığı kaydedildi.
 
Hayatını kaybeden Filistinlilerin Hamas hareketi üyesi olduğu iddia  edilirken, olaylara ilişkin Filistin makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

ETİKETLER

israil filistin kudüs
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.