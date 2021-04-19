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İsrail 2022 için milyonlarca doz aşı satın alma konusunda Pfizer ile anlaştı

AA |  19 Nisan 2021 Pazartesi - 19:14 | Son Güncelleme : 19 04 2021 - 19:14

İsrail yönetimi, 2022 yılında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı satın almak için Pfizer firmasıyla anlaşma imzaladığını açıkladı.


İsrail ile Pfizer arasında varılan Kovid-19 aşısı anlaşmasını  Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Sağlık Bakanı Yuli Edelstein yaptıkları ortak  yazılı açıklamayla duyurdu.
 
Anlaşma kapsamında İsrail, gelecek yıl Pfizer'dan Kovid-19 aşısı satın  alacak.
 
Aşının miktarı ve tutarı hakkında bilgi verilmezken, İsrail basını  milyonlarca doz aşı alınacağını yazdı.
 
Moderna ile de Kovid-19 aşısı tedariki konusunda anlaşma yapmayı ümit  ettiğini dile getiren Netanyahu, "İsrail, Kovid-19'a karşı mücadelede yine  dünyaya liderlik edecek. Artık kapanma olmayacak." ifadelerini kullandı.
 
Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail, Pfizer ile BioNTech  firmalarının ortaklaşa geliştirdiği Kovid-19 aşısını tercih etmişti.
 
Nüfusuna oranla dünyada en fazla aşı yapılan ülke olan İsrail'de, 5  milyon 350 bin kişiye aşının ilk dozu, 4 milyon 977 bin kişiye de ikinci dozu  yapıldı.
 
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Ocak 2021'de 10 bine dayanan  günlük vaka sayıları son günlerde 200'ün altında düştü.
 
İsrail'de aşılama sayesinde 21 Şubat'tan itibaren Kovid-19 önlemleri  gevşetilmiş, dün de açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.
 
  
 
 

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İsrail Pfizer aşı
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