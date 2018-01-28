İsrail 2018'in başından bu yana 52 çocuğu gözaltına aldı

İsrail güçlerinin 2018'in başından bu yana 2 Filistinli çocuğu şehit ettiği, 52 çocuğu da gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Enformasyon Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin 2018'in başından bu yana 2 Filistin li çocuğu şehit ettiği, işgal altındaki Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze sınırında yaşanan olaylarda da 52 Filistinli çocuğu gözaltına aldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik orantısız güç kullandığı ve işgal altındaki Filistin topraklarının her yerinde Filistinli çocuklara yönelik saldırılarını arttırdığına dikkati çekildi.

ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının ardından İsrail güçlerinin, Filistinlilerin düzenlediği göstericilere müdahalesi sırasında şiddeti arttırdığına vurgu yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin 2017'de 17 Filistinli çocuğu şehit ettiği, bin 620'sini gözaltına aldığı, halihazırda İsrail hapishanelerinde 350 Filistinli çocuğun tutuklu ya da gözaltında olduğu kaydedildi.