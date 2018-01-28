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İsrail 2018'in başından bu yana 52 çocuğu gözaltına aldı

28 Ocak 2018 Pazar - 20:22 | Son Güncelleme : 28 01 2018 - 20:22

İsrail güçlerinin 2018'in başından bu yana 2 Filistinli çocuğu şehit ettiği, 52 çocuğu da gözaltına aldığı bildirildi.


Filistin Enformasyon Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail  güçlerinin 2018'in başından bu yana 2 Filistinli çocuğu şehit ettiği, işgal  altındaki Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze sınırında yaşanan olaylarda da 52  Filistinli çocuğu gözaltına aldığı belirtildi.
 
Açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik orantısız güç kullandığı ve işgal altındaki Filistin topraklarının her yerinde Filistinli çocuklara yönelik saldırılarını arttırdığına dikkati çekildi.
 
ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının ardından İsrail güçlerinin, Filistinlilerin düzenlediği göstericilere müdahalesi sırasında  şiddeti arttırdığına vurgu yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin 2017'de 17  Filistinli çocuğu şehit ettiği, bin 620'sini gözaltına aldığı, halihazırda İsrail  hapishanelerinde 350 Filistinli çocuğun tutuklu ya da gözaltında olduğu  kaydedildi.

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