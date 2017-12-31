İsrail 2017'de kaç Filistinliyi gözaltına aldı?

İşgalci İsrail ordusu, 2017 yılında Gazze ve Batı Şeria'da 6 bin 742 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılmışlar Heyeti, Filistin Esirler Cemiyeti, Vicdan İnsan Hakları ve Esir Bakım Kurumu ile Mizan İnsan Hakları Merkezi tarafından yayımlanan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin, 2017 yılı boyunca Batı Şeria ve Gazze 'de 6 bin 742 kişiyi gözaltına aldıkları bildirildi.

İsrail tarafından gözaltına alınanların bin 467'sinin çocuk, 156'sının kadın, 14'ünün Filistin Yasama Konseyi üyesi ve 25'inin gazeteci olduğuna işaret edilen açıklamada, gözaltındakilerden bazılarının salıverildiği kaydedildi.

359'U ÇOCUK, 22'Sİ GAZETECİ VE 10'U MİLLETVEKİLİ

Bugün itibarıyla İsrail hapishanelerinde 359'u çocuk, 22'si gazeteci ve 10'u milletvekili olmak üzere 6 bin 590 Filistinli tutuklunun bulunduğu bilgisine yer verilen açıklamada, idari tutukluluktan hapis yatan Filistinlilerin sayısının ise 450 olduğu bildirildi.

GÖZALTINDAKİ FİLİSTİNLİLERE İŞKENCE

İşgalci İsrail güçlerinin, Batı Şeria'da özellikle de ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının ardından düzenlenen gösteriler sırasında gözaltı operasyonları gerçekleştirdiği anımsatılan açıklamada, gözaltındaki Filistinlilerin çeşitli işkencelere maruz kaldıkları belirtildi.

Açıklamada, işgal altındaki Kudüs kentinde üçte biri çocuk olmak üzere 2 bin 436 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi.