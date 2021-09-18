İşportadan alınan gözlüklere dikkat! Kör ediyor

Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği (TOGB) Başkanı Ergün Karaçanak, işporta tezgahlarında satılan güneş gözlüklerinin yüzde 99’unda UV kesici filtrelerin bulunmadığını belirterek vatandaşları uyardı. Karaçanak, işportada satılan güneş gözlüklerinin katarakt riskini iki kat artırdığını söyledi.

PLASTİKTEN YAPILIYOR

Bu gözlüklerin malzeme olarak akrilik olarak tabir edilen plastikten yapıldığını ve renklendirilerek satışa sunulduğunu kaydeden Karaçanak, gözlüklerin gümrükten geçirilmesi esnasında Ticaret Bakanlığı’nın mayıs ayından bu yana belirli standartları aradığını belirtti. Karaçanak, bakanlığın yakın zamanda piyasadaki gözlüklerle ilgili de denetime çıkacağını söyledi. Karaçanak şöyle konuştu:

“Ticaret Bakanlığımız güneş gözlükleriyle ilgili yeni standartlar belirledi. Ürün güvenliğini sağlamak için de etkin kontroller yapılmaya başlanacak. Artık kayıtlı olarak ülkeye getirilen ürünün önce ürün güvenliği sertifikası isteniyor. Bunlar daha sonra akredite laboratuvarında inceleniyor. Verilen raporla piyasaya sürülen ürün aynı özellikleri taşıyor mu, halk sağlığına faydalı mı, UV kesici özelliği var mı? Bakanlık böyle bir takım kriterler belirlemiş. Bu kriterelere uyan ürünlerin piyasada satışına izin veriyor.”

‘GÖZLERİNİZİ KÖR ETME RİSKİ BİLE VAR’ UYARISI

Güneş gözlüklerinin yüzde 100 UV ışınlarını bloke etmesi gerektiğinin altını çizen Karaçanak, işporta tezgahlarında satılan gözlükler için durumun böyle olmadığını belirterek, “Bana göre güneş gözlüğünde piyasanın yüzde 50’sine işporta hakim. Çünkü girmediği yer, semt, mahalle yok. Ama halk sağlığı için risk taşıyor. Gözü kör etme riski var. Biz halkı bu yüzden uyarıyoruz. İşportadan ürün almayın. Güvenilir yerlerden, mağazalardan ürünlerinizi alın. Aldığınız ürünün markasını değil de kalitesini sorgulayın” uyarısında bulundu.