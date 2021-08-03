Isparta yangın son durum! Isparta Sütçüler yangını söndü mü? Isparta'da orman yangını…

Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Antalya ve Muğla'nın dışında yangınlar Aydın Isparta ve Denizli'de de çıktı. Muğla Seydikemer, İzmir Buca ve Adana Karaisalı ilçelerindeki ve Aydın ile Denizli'deki orman yangınları kontrol altına alındı. Isparta yangınında son durum ne, Isparta yangını söndürüldü mü?

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 6 günde Türkiye'nin farklı illerinde çıkan toplam 144 orman yangınının 134'ünün kontrol altına alındığını bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise alevlere 16 uçak ve 51 helikopter ile havadan müdahale edildiğini açıkladı. Peki, Isparta yangın söndü mü?

ISPARTA YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.



Çandır Köyü Yazılı Kanyon Tabiat Parkı mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.



Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale için bölgeye ekipler sevk edildi.



Yangın, 12 arazöz, 5 su ikmal deposu, 3 helikopter, 1 uçak, 10 dozer 100’ün üstünde personel ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.



10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ, 15 EV HASAR GÖRDÜ



Yangında söndürme çalışmalarına katılan 10 kişi dumandan etkilendi. Bölgedeki sağlık ekipleri, vatandaşları müdahale etti.



Çandır, Yıldız, Camili mahallerinde yaklaşık 15 ev hasar gördü. Evinin yandığını zanneden bir kadın, ağıt yaktı.



Ağabeyinin evi hasar gören, Hüseyin Ata, gazetecilere, yangın haberini alır almaz bölgeye geldiğini söyledi.



Eşinin hayvanları kurtarmak için mücadele ettiğini, kendisinin de komşulara yardım ettiğini dile getiren Ata, "Bizim ve komşunun hayvanlarını kurtardık ama ev komple gitti." dedi.