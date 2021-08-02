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- Isparta yangın nerede? Isparta yangın haberleri doğru mu? Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon yangın haberleri…
Isparta yangın nerede? Isparta yangın haberleri doğru mu? Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon yangın haberleri…
02 Ağustos 2021 Pazartesi - 15:46 | Son Güncelleme : 02 08 2021 - 15:46
Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Yazılı Kanyon mevkiinde, orman yangını çıktı. Ekipler yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon yangın haberleri…
Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyü yakınlarında bulunan Yazılı Kanyon mevkiinde, öğle saatlerinde orman yangını başladı.
Yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ediyor.