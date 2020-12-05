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Isparta gülünün posası, yüz maskelerinde kullanılacak

05 Aralık 2020 Cumartesi - 16:17 | Son Güncelleme : 05 12 2020 - 16:17

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Eczacılık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi İsmail Aslan ve Süleyman Demirel Üniversitesinden iki akademisyen, Isparta gülünün posasından, kozmetik sektöründe yüz maskelerinde kullanılmak üzere sıfır atık yöntemiyle ham madde üretti.


Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ)  Hamidiye Eczacılık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi İsmail Aslan ve arkadaşları "Isparta  gülü" ismiyle bilinen "rosa damascena" adlı türün posasını sıfır atık yöntemiyle  değerlendirerek, kozmetik sektörünün yüz maskelerinde kullanabileceği ham madde  elde etmeyi başardı.

İnsanlık tarihinde sadece hoş görüntüsü ve kokusuyla değil, tıbbi  faydalarıyla da öne çıkan gül çiçeğinin rosa damascena cinsi, Türkiye'nin endemik  bitki türleri arasında yer alıyor.

"Isparta gülü" ve "yağ gülü" olarak da adlandırılan rosa damascena, mayıs ve haziran aylarında toplanarak gül yağı ve suyu elde edilmek üzere  fabrikalara gönderiliyor. İşlendikten sonra tonlarca gülden arta kalan posalar  ise ya gübre olarak kullanılıyor ya da doğaya salınıyor.

Sıfır atık projelerinden feyz alarak gül posalarını değerlendirmeye  karar veren SBÜ Hamidiye Eczacılık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi İsmail Aslan ve  Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Ümit Kara ile Öğr.  Görevlisi Ahmet Arif Kurt, 1 yıllık çalışmanın neticesinde gül posasından yüz  maskelerinde kullanılabilecek kozmetik ham madde yapmayı başardı.

Akademisyenler, gülün distilasyonunun ardından belirli şartlarda  kurutulan ve uygun boyutlara getirilen gül posası ile yerli kil ve  nemlendiriciden oluşan ham maddenin patentini almak için de gerekli mercilere  başvuruda bulundu.

Isparta gülünün katma değerli hale gelmesini hedefleyen, ürettikleri  ham maddenin Türkiye ve dünyadaki kozmetik sektörüne kazandırılmasını amaçlayan  akademisyenler, bu projeleriyle Ticaret Bakanlığı onayında İstanbul Kimyevi  Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğince (İKMİB) düzenlenen 9. Kimya Ar-Ge  Proje Pazarı'nın "Kozmetik, Sabun ve Temizlik Ürünleri Kategorisi"nde de  birincilik elde etti.

Gül, en iyi nemlendirici maddelerden biri

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gülün  önemli bir ham madde olarak gıda, kozmetik ve ilaç sektörü gibi birçok alanda  kullanıldığını, ayrıca dünyada en iyi nemlendirici maddelerden biri olarak kabul  edildiğini aktardı.

Gül yağı ve suyunu elde etmek için yapılan distilasyon sonrası gül  posasının gübre olarak kullanıldığını, doğaya bırakıldığını ya da çöpe atıldığını  belirten Aslan, ekip olarak posa hakkında uzun bir süre araştırma yaptıklarını ve  çalışmaları sonucunda kozmetik sektöründe kullanılabilecek standardize bir ham  madde elde etmeyi başardıklarını anlattı.

Aslan, çalışmalar sırasında gül posasının, gül suyundaki kadar  antioksidan içerdiğini gözlemlediklerini, bu nedenle kozmetik ürünler açısından  gül posasının da değer taşıdığını ifade etti.

Dünyadaki çok uluslu şirketlerin gül yapraklarının kozmetik ürünlerde  kullanılmasına ilişkin çalışmalar yaptıklarından bahseden Aslan, artık doğada  çözünürlüğü ve dönüşümü uzun yıllar süren ürünlerde dönüştürülebilir sıfır atık  ham maddelere doğru gidildiğine işaret etti.

"Ham maddenin içerisindeki bileşenlerin tamamı yerli"

Aslan, Türkiye'de de rosa damascena cinsinin posasının geri  dönüştürülebilir, sıfır atık kapsamında son derece katma değerli olduğunu  belirterek, şöyle konuştu:

"1 yılda 40 ton gülden 1 kilogram gül yağı ve belli oranda gül suyu  üretiliyor. Fakat gül suyu üretildikten sonra posanın tamamı katma değersiz bir  halde ya gübre yapımında kullanılıyor ya da doğaya salınıyor. Posayı doğaya  bıraktığınızda zararlı gazlar da ortaya çıkabilir. Bu nedenle gül posasının  kozmetikte geri dönüştürülebileceğini düşündük. Oluşturduğumuz ham maddenin  içerisindeki kilin, nemlendiricilerin ve diğer bileşenlerin tamamının da yerli  olmasına özen gösterdik."

"Bitmiş bir ürüne yakın yarı mamul elde ettik"

Dr. Öğr. Üyesi Aslan, yaptıkları çalışmalarda kil maskesi içerisine  koydukları gül posasının en az gül suyu kadar nemlendirme sağladığını ve  antioksidan kapasitesinin yüksek olduğunu gözlemlediklerini aktardı.

Gerçekleştirdikleri mikroskobik, laboratuvar ve üretim çalışmalarında  gül posasının kremler ve maskelerle uyumuna baktıklarını, birçok formülasyon  geliştirdiklerini anlatan Aslan, "Günümüzde birçok firmanın Ar-Ge çalışmalarında  sadece küçük bir değişiklik yaparak kullanabileceği, bitmiş bir ürüne yakın yarı  mamul elde ettik." dedi.

İsmail Aslan, İKMİB'in yarışmasında birinci olmalarının kendileri için  çok değerli olduğunu çünkü sıfır atık projesi ile yerli ve milli ham madde  üretiminin Türkiye'nin politikaları arasında yer aldığını kaydetti. Aslan,  kendilerinin de bu istikamette, Türkiye'ye özgü olan bir bitkiyi daha kaliteli,  nitelikli hale getirmenin yollarını aradıklarını ve sonucunda böyle bir ödüle  layık görüldüklerini dile getirdi.

"Dünya vitrinine taşımayı düşünüyoruz"

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Aslan, gül posasından elde ettikleri kozmetik  ham maddenin patentini almak için başvuruda bulunduklarını belirterek, şunları  kaydetti:

"Gül posasının bu yöntemle kurutulması veya toz edilmesi, ayrıca bu  ham maddelerle kombine halinde karıştırılmasıyla elde edilen bir formülasyon daha  önce dünyada çalışılmamıştı. Bu yönüyle her iki üniversitedeki akademisyenler ile  patent başvurusunda bulunduk ve ciddi gelişmeler kaydettik. İlerleyen dönemde bu  ham maddeyi tonlarca üreterek Türkiye'deki kozmetik sektörüne kazandırmak  istiyoruz. Ayrıca uluslararası arenada da çok uluslu şirketlerin dikkatini  çektiği için bu ham maddeyi dünya vitrinine taşımayı düşünüyoruz. Önümüzdeki yıl  kozmetik ham maddeleriyle ilgili fuarlarda, bilimsel mecralarda çalışmamızı  endüstriyel hale getirme hedefimiz var. Sürdürülebilirlik bizim açımızdan son  derece değerli."

Aslan, gül posasından elde ettikleri ham maddeyle ilgili Isparta ve  İstanbul'daki birkaç kozmetik firmasından ürünün pazarlama aşamasına gelmesi  halinde talep edileceğine dair mektuplar aldıklarını anlattı.

İsmail Aslan, Bulgaristan ve Fas gibi birkaç ülkede de gül  yetiştiriciliği yapıldığını fakat bu ülkelerdeki güllerin kalite açısından rosa  damascena ile yarışamayacak kadar farklı ürünler olduğunu bu nedenle Türkiye'de  Isparta gülünün son derece katma değerli hale geleceğini düşündüklerini sözlerine  ekledi.

 

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