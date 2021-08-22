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Isparta'da orman yangını büyümeden kontrol altına alındı

Halim AKCA/ISPARTA, (DHA) |  22 Ağustos 2021 Pazar - 20:13 | Son Güncelleme : 22 08 2021 - 20:13

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alındı.


Ispartanın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyü ile Burdurun Bucak ilçesinin Kızıllı köyü arasındaki ormanlık alanda saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin karadan müdahale ettiği yangına havadan da helikopter su bıraktı. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları başlatıldı.

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Isparta Sütçüler havadan müdahale
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