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Isparta'da orman yangını! Ekipler harekete geçti

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) |  02 Ağustos 2021 Pazartesi - 13:27 | Son Güncelleme : 02 08 2021 - 13:28

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Yazılı Kanyon mevkiinde, orman yangını çıktı. Ekipler yangını söndürmek için çalışmalara başladı.


Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyü yakınlarında bulunan Yazılı Kanyon mevkiinde, öğle saatlerinde orman yangını başladı. Yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ediyor.
 

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