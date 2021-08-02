Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyü yakınlarında bulunan Yazılı Kanyon mevkiinde, öğle saatlerinde orman yangını başladı. Yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ediyor.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- Isparta'da orman yangını! Ekipler harekete geçti
Isparta'da orman yangını! Ekipler harekete geçti
Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) | 02 Ağustos 2021 Pazartesi - 13:27 | Son Güncelleme : 02 08 2021 - 13:28