İSPARK sağlık çalışanı kartı başvurusu nasıl yapılır? Sağlık çalışanlarına ücretsiz otopark ve İstanbulkart!

Koronavirüs salgını sebebiyle İBB sağlık çalışanlarına otoparklardan ve toplu taşımadan ücretsiz yararlanma hakkı tanıyor. Toplu taşıma ve otoparklardan ücretsiz yararlanmak isteyen sağlık çalışanları online başvuru yapabilecek. Peki, İSPARK sağlık çalışanı başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz otopark ve taşıma kartı nasıl alınır? İşte sağlık çalışanı ücretsiz otopark ve taşıma kartı başvuru ekranı...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki İSPARK tarafından işletilen otoparklar, sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet verecek. Sağlık Kart uygulaması üzerinden ücretsiz otopark ve toplu taşımadan faydalanacak sağlık çalışanları, başvuruları online olarak gerçekleştirebilecek. Peki, İSPARK sağlık çalışanı başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz otopark ve taşıma kartı nasıl alınır? İşte sağlık çalışanı ücretsiz otopark ve taşıma kartı başvuru ekranı...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı çalışan, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personellerine 'Sağlık Çalışanı Kartı' kapsamında ücretsiz ulaşım ve otopark hizmeti sağlıyor. Sağlık Çalışanı Kartı başvuruları https://bireysel.istanbulkart.istanbul adresinden yapabilecek.

SAĞLIK ÇALIŞANI KARTI ONLİNE BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

1. https://bireysel.istanbulkart.istanbul sitesine üye olun ve kullanıcı adı şifreniz ile giriş yapınız.

2. Menüden istanbul kart Almak İstiyorum’u seçin ve Sağlık Çalışanı Kartını seçin.

3. Başvuru Formunu Doldurma;

https://bireysel.istanbulkart.istanbul web sitesindeki Başvuru Formu’na kişisel bilgilerinizi ve fotoğrafınızı kaydederek online başvuru yapabilirsiniz.

4. Kart Ücretini Yatırma;

Ödemenizi başvurunuzun son adımında kredi kartı ile yapabilirsiniz. Kart ücreti 10TL’dir. EFT ve Havale ile yapılan ödemeler kabul edilmiyor.

5. Başvuru Takip;

Üyelik sayfanızdan giriş yaparak başvuru durumunuzu kontrol edebilir ve başvurunuzu güncelleyebilirsiniz. 2 iş günü içerisinde başvurunuzu takip etmeniz gerekiyor. Fotoğraf ya da farklı bir adımda sorun çıkması halinde başvurunuzu güncellemeniz gerekiyor.

6. Kartı Teslim Alma;

Kartınız, online başvuru formu doldurduktan sonra 2 iş günü içerisinde üretilerek PTT Kargoya veriliyor. Kartlar PTT aracılığı ile adreslere teslim ediliyor. Başvuru sayfanızda görüntülediğiniz barkod numarası ile http://gonderitakip.ptt.gov.tr sitesi üzerinden İstanbulkart’ınızın nerede olduğunu takip edebilirsiniz.

PTT tarafından adresinizde bulunamadığınız takdirde haber kağıdı bırakılarak, Ücretsiz Ulaşım Kartınız bağlı bulunduğunuz PTT şubesinde bir hafta bekletiliyor. Ücretsiz Ulaşım Kartının PTT şubesinden teslim alınmaması halinde İkitelli Sanayi Metro İstasyonu içinde bulunan İstanbulkart Ofisine iade ediliyor.

Ücretsiz Ulaşım Kartı adrese gönderim işlemi sadece İstanbul içerisindeki adresler için geçerlidir.