İspanya'yı karıştıran iddia! '5 bin kadınla birlikte oldu...'

İspanya’nın La Bisbal d’Emporda kasabasında garsonluk yapan Albert Sola, ülkenin bir önceki kralı I. Juan Carlos’un oğlu olduğunu iddia ediyor. Uzun süren ‘babalık’ mücadelesi ve eski krala benzerliğiyle kasabada ünlenen Sola, hikayesini ‘New York Times’ gazetesine anlattı. 65 yıl önce evlilik dışı doğumların hoş karşılanmadığı İspanyol Diktatör Franco döneminde doğan ve çocukken annesini kaybeden Sola, Barselona ’da yaşayan bir aileye evlatlık verilmiş.

GİZEMLİ HEDİYELER

Hep görünmeyen bir güç tarafından korunduğunu öne süren Sola’ya sürücü ehliyetini aldıktan sonra kendini gizleyen biri motosiklet ve otomobil hediye etmiş. Askerlik yaparken de evlatlık olduğu aileyi ziyaret etmesi için özel bir helikopter gönderilmiş. Sola 1982’de evlat edinme merkezine gittiğinde bir yetkili “Bu merkezin tarihindeki en karışık evlat edinme seninkiydi” demiş. Sola 1999’da Meksika ’da yaşarken diplomatlar, “Sen güçlü bir aileye mensupsun” diye konuşmuş. İspanya ’ya döndüğünde babalık davası açan Sola, yargıç Maza’nın “Baban Kral Juan Carlos” dediğini de öne sürüyor. Ama yargıç iddiayı reddediyor.

‘ANNEMİN CARLOS İLE FOTOĞRAFINI GÖRDÜM’

Garson Sola, çocukken annesiyle İspanya Kralı Juan Carlos’un birlikte çekilmiş bir fotoğrafını gördüğünü söyledi. Sola 10 yıl boyunca Carlos ile görüşmek için Zarzuela Sarayı’na başvurdu ama yanıt alamadı. Sola’nın babalık davası ve DNA talebi de reddedildi. Sola, “İstedikleri kadar reddetsinler ben kralın oğluyum. Artık Juan Carlos’a baskı yapmaktan başka seçeneğim yok. Herkesin babasını bilmeye hakkı var. Carlos’a zarar vermek istemem. Felipe’ye (Şimdiki İspanya Kralı ve Juan Carlos’un oğlu) en iyi dileklerimi sunuyorum” dedi. Carlos’un biyografisini yazan Rebeca Quintans da Sola’nın açıklamasının sarsıcı olduğunu söyledi.

‘5 BİN KADIN!’ İDDİASI

Ülkesindeki bir vergi soruşturması nedeniyle geçen yıl Abu Dabi’ye kaçan İspanya’nın bir önceki kralı Juan Carlos’un 5 bin kadınla birlikte olduğu iddia ediliyor. Carlos’un Sola’nın annesiyle 1950’lerde, Prenses Sofia ile evlenmeden 6 yıl önce tanıştığı düşünülüyor.