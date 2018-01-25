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İspanya'ya şok! "İstenmeyen kişi" ilan edildi

AA |  25 Ocak 2018 Perşembe - 20:12 | Son Güncelleme : 25 01 2018 - 20:14

Venezuela, iç işlerine müdahale edildiği gerekçesiyle, İspanya'nın Caracas Büyükelçisinin sınır dışı edileceğini duyurdu.


Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, yaptığı açıklamada,  ülkesinin, "iç işlerine karıştığı" gerekçesiyle İspanya Büyükelçisi Jesus Silva  Fernandez'i "istenmeyen kişi" (persona non grata) ilan ettiğini belirtti.
 
Öte yandan, İspanya, bu hafta, Venezuelalı 7 üst düzey yetkiliye  yönelik ekonomik ve seyahat yaptırım kararı veren Avrupa Birliği ülkeleri  arasında yer almıştı. 
 
Venezuela hükümeti, geçen ay Brezilya'nın Caracas Büyükelçisi Ruy  Pereira ile Kanada Maslahatgüzarı Craig Kowalik'i, Venezuela'nın iç işlerine  karıştıkları gerekçesiyle "istenmeyen kişi" ilan etmişti.
 

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Venezuela İspanya istenmeyen kişi
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