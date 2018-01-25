İspanya'ya şok! "İstenmeyen kişi" ilan edildi

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, yaptığı açıklamada, ülkesinin, "iç işlerine karıştığı" gerekçesiyle İspanya Büyükelçisi Jesus Silva Fernandez'i "istenmeyen kişi" (persona non grata) ilan ettiğini belirtti.
Öte yandan, İspanya, bu hafta, Venezuelalı 7 üst düzey yetkiliye yönelik ekonomik ve seyahat yaptırım kararı veren Avrupa Birliği ülkeleri arasında yer almıştı.
Venezuela hükümeti, geçen ay Brezilya'nın Caracas Büyükelçisi Ruy Pereira ile Kanada Maslahatgüzarı Craig Kowalik'i, Venezuela'nın iç işlerine karıştıkları gerekçesiyle "istenmeyen kişi" ilan etmişti.