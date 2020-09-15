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İspanya, WhatsApp gibi şirketlerden vergi almayı planlıyor

15 Eylül 2020 Salı - 18:03 | Son Güncelleme : 15 09 2020 - 18:03

WhatsApp'ın bu sefer yeni özellikle değil, vergiyle gündeme geldi. İspanya hükümeti, WhatsApp gibi arama ve anlık mesajlaşma hizmetleri sağlayan şirketleri gelirlerine göre vergilendirmeyi önerdi.


Yayımlanan yeni bir kanun tasarısı kapsamında, telekom operatörlerinde olduğu gibi anlık mesajlaşma sağlayıcılarına da aynı şekilde vergiler uygulanması için hükümet müzakere dönemine başlayacak.
 
Telekomünikasyon ve Dijital Altyapıdan Sorumlu Devlet Bakanı Roberto Sanchez, "İletişim hizmetlerini kullanma şeklimiz değişti ve bunun sonucunda rekabet koşulları değişti" dedi.
 
Yasa tasarısı, yılda 1 milyon Euro'dan fazla ciro yapan şirketlerin, her bin Euro brüt gelir başına 1 Euro'yu aşmasına izin verilmeyecek şekilde vergiye tabi olmasını öngörüyor.
 
Sanchez, İspanya halkının gelecek ay, yasa hakkında gözlem yapmaya davet edildiğini söyledi. İspanya, büyük internet şirketleri için daha katı vergiler isteyen ülkeler arasında.

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