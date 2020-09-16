İspanya'nın o kasabasında virüsten ölenleri gömecek yer kalmadı

Bugün 11 binden fazla yeni vakanın tespit edildiği İspanya'nın, bu zamana kadar corona virüs (Covid-19) salgınında 113 kişinin yaşamını yitirdiği San Martin de Valdeiglesias kasabasındaki mezarlıkta virüs yüzünden ölenleri toprağa verecek yer kalmadı. Kasabanın yerel konseyi, ikinci dalga endişesinin yaşandığı bugünlerde mezarlık alanı açmak için çalışmalara başladı.

İspanya'nın başkenti Madride bağlı 8 bin 500 nüfuslu San Martin de Valdeiglesias kasabasında, koronavirüs salgının ilk dalgasında 113 kişi yaşamını yitirdi. Kasabada yaşamını yitirenler için ayrılan mezarlıkta, cansız bedenleri defnetmek için yer kalmadı. Kasabanın yerel konseyi, virüsten yaşamını yitirenleri defnetmek için 24 mezar daha kazmak zorunda kaldı. Son 24 saatte 11 binden fazla vaka tespit edilen ülkede ikinci dalganın başladığı düşünülüyor. Salgının ilk dalgasında trajik zorluklar yaşayan San Martin de Valdeiglesias kasabası, ikinci dalgaya hazırlanmak için daha fazla mezar alanı oluşturmak için çalışmalara başladı.

KASABANIN YÜZDE 1,5İ İLK DALGADA YAŞAMINI YİTİRDİ