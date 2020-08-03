03 Ağustos 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.127 -0.76 EURO 8,2100 0.06
USD 6,9650 -0.18 ALTIN 442,350 -0.24
CANLI BORSA
TÜMÜ

İspanya eski Kralı Juan Carlos, ülkeden ayrılma kararı aldı

AA |  03 Ağustos 2020 Pazartesi - 21:30 | Son Güncelleme : 03 08 2020 - 21:30

İspanya eski Kralı Juan Carlos'un, hakkında çıkan "yolsuzluk" iddialarının ardından ülkeden ayrılma kararı aldığı bildirildi.


İspanya Kraliyet Aliesince yapılan açıklamada, 82 yaşındaki Carlos'un  ülkeden ayrılma kararı aldığı bildirildi.
 
Açıklamada, Carlos'un İspanya'dan ayrılma isteğine ilişkin mektubu  oğlu Kral 6. Felipe'ye sunduğu belirtildi.
 
Carlos'un mektubunda gerektiğinde hakkındaki davalarla ilgili ifade  verebileceğini bildirdiği kaydedildi.
 
Haklarındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle zor dönemden geçen  İspanya Kraliyet Ailesi, Mekke-Medine hızlı tren projesi ihalesinden komisyon  almakla suçlanan emerit Kral Juan Carlos'un devletten aldığı maaşı kesmişti.
 
Tahtını 2014'te oğlu 6. Felipe'ye bırakan 82 yaşındaki Juan Carlos  kral unvanını korumaya devam ederken, bu zamana kadar devlet bütçesinden yıllık  198 bin 845 avro maaş alıyordu.
 
Aldığı komisyonun 65 milyon avrosunu arkadaşı Corinna  zu-Sayn-Wittgenstein'a bağışladığı ve bunu Panamalı vakıf aracılığıyla İsviçre  bankalarındaki bir hesaba göndererek yaptığı iddia edilen Juan Carlos hakkında  İsviçre'nin ardından İspanyol mahkemesinde de soruşturma başlatılmıştı.
 
Juan Carlos ile ilgili söz konusu iddialar hakkında iki kez mecliste  soruşturma komisyonu açılması girişiminde bulunulsa da başta koalisyon  hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile ana muhalefetteki Halk  Partisinin (PP) oylarıyla bu teklifler reddedilmişti.
 
Son yıllarda yolsuzluk iddialarıyla sarsılan İspanya'da kraliyet  ailesinde, Kral 6. Felipe'nin eniştesi İnaki Urdangarin, vergi kaçırmak ve mali  usulsüzlük suçlamalarıyla görülen davada 2018'de 5 yıl 10 ay hapis cezası alarak  cezaevine girmişti.
 
Kraliyet ailesi üyelerine yönelik yolsuzluk suçlamaları İspanya'da  zaman zaman rejim tartışmaları yaratsa da ülkedeki mevcut siyasi yapıda en büyük  iki siyasi parti olan PSOE ve PP'nin kraliyet ailesine bağlılığı bu tartışmaların  büyümesini engelliyor.
 
İspanya'da 39 yıl (1975-2014) boyunca devlet başkanı olan ve diktatör  Franco'nun ardından demokrasiye geçişin önünü açan biri olarak bilinen 82  yaşındaki eski Kral Juan Carlos, 18 Haziran 2014'te tahtını oğlu Felipe'ye  bırakmış ve ardından 2 Haziran 2019'da kraliyet ailesi içindeki tüm resmi  sorumluluklarını sona erdirdiğini duyurmuştu.
 

ETİKETLER

İspanya Juan Carlos ayrılma kararı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.