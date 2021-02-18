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İspanya'da ortalık savaş alanına döndü! Her yeri yakıp yıktılar

AA |  18 Şubat 2021 Perşembe - 1:01 | Son Güncelleme : 18 02 2021 - 1:05

İspanya'da terörizmi yüceltme ve Kraliyet Ailesi'ne hakaret suçlarından hüküm giyen rap sanatçısı Pablo Hasel'in dün polis zoruyla tutuklanıp cezaevine götürülmesine karşı Katalonya'da başlayan gösteriler ülke geneline yayılarak bugün de devam etti.


Ülkenin bazı büyük kentlerinde yapılan eylemlerde olaylar çıkarken,  özellikle başkent Madrid ve Barselona'da polis, göstericileri dağıtmak için  müdahale etti.
 
Madrid'deki Sol Meydanı'nda toplanan, çoğunluğunu aşırı solcu  grupların ve üniversite öğrencilerinin oluşturduğu kalabalığa karşı cop  kullanarak müdahale eden polis, bazı göstericilerin taş ve şişe atarak karşılık  vermesiyle ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi de kullandı.
 
Meydandaki kalabalığı dağıtan polis ile göstericiler arasındaki  çatışmalar sokak aralarında da devam etti.
 
Şiddet yanlısı bazı gruplar, çevredeki dükkanlara saldırarak, çöp  bidonlarını ateşe verdi.
 
Benzer olaylar Barselona'da da yaşanırken, kent merkezinde toplanan  göstericilere polis müdahale etti.
 
Barselona ve Madrid sokaklarında devam eden olaylarda gözaltına  alınanların olduğu, yaralıların da bulunduğu görüldü.
 
Katalonya bölgesinde dün akşam yapılan gösterilerde 33 kişinin  yaralandığı ve 15 kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.
 
Plastik mermiden yaralanan bir gencin gözünü kaybettiği açıklandı.
 
Hakkında 2014'ten bu yana 4 farklı suçtan kesinleşmiş mahkeme kararı  ve halen devam eden bir soruşturma bulunan Hasel, Twitter hesabından attığı  mesajlarla terörizmi yüceltmek, devlete ve Kraliyet Ailesi'ne hakaret suçlarından  9 ay hapis cezası almasının ardından dün sabah polis zoruyla tutuklanarak  cezaevine götürülmüştü.
 
Hasel'in cezaevine konulması, "ifade özgürlüğünün kısıtlandığı"  gerekçesiyle İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Unidos Podemos  başta olmak üzere ülke genelindeki sol görüşlü gruplar tarafından da  eleştiriliyor.
 
Hasel'in cezasının infazının askıya alınması talebini reddeden Ulusal  Mahkeme, kararında, bazı şarkılarındaki sözlerde terör örgütleri GRAPO, ETA ve  Terra Lliure'yi öven ifadeler kullandığı için 2014'te aldığı iki yıl hapis cezası  o dönemde ertelenen Hasel'in daha sonra 2017'de güvenlik güçlerine karşı gelme ve  2018'de bina basmaktan mahkum edildiğini hatırlatmıştı.
 
Hasel'in tutuklanması, İspanya'da sosyal medya üzerinden yapılan  yorumlarla ilgili ifade özgürlüğü tartışması başlatırken, hükümet, "nefret  suçları, krallığa hakaret, İspanyol bayrağına saldırı, terörizmi yüceltme veya  dini duygulara saldırı" gibi suç teşkil eden bazı konuların, Ceza Kanunu'nun  dışında kalması ve bunlarla ilgili öngörülen hapis cezalarının kaldırılması için  Adalet Bakanlığınca bir çalışma başlatıldığını duyurmuştu.

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İspanya Pablo Hasel terörizm cezaevi
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