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İspanya'da koronavirüs vaka sayılarında yeniden artış başladı

AA |  31 Aralık 2020 Perşembe - 0:48 | Son Güncelleme : 31 12 2020 - 0:48

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 247 kişi hayatını kaybederken, yeni vaka sayılarında yeniden artış olduğu görüldü.


Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgın  nedeniyle ölenlerin sayısı dünden bugüne 247 artışla 50 bin 689'a çıktı.
 
Yeni vaka sayılarında artışın dikkati çektiği İspanya'da, son 24  saatte 16 bin 716 artışla toplam vaka sayısı 1 milyon 910 bin 218'e yükseldi.
 
 Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen  ülkede, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım ve gece sokağa  çıkma kısıtlamaları ile en fazla 6 kişiye kadar bir araya gelme tedbirleri devam  ediyor.
 
Merkezi hükümet ve yerel yönetimler yeni vaka sayılarının artmaya  devam etmesi halinde ek önlemler almanın kaçınılmaz olacağını savunuyor.
 
Portekiz'de durum
 
 Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 79 kişinin  hayatını kaybettiğini ve 6 bin 49 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.
 
Ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 6 bin 830'a, toplam vaka sayısı  da 406 bin 51'e çıktı.
 
Portekiz'de 5 Aralık'tan bu yana günlük vaka sayılarında en yüksek  artış gözlendi.
 
 Başbakan Antonio Costa, basına yaptığı değerlendirmede, Noel tatili  döneminde gevşetilen önlemlerin Kovid-19 vakalarına olası etkisini ocak ayının  ikinci haftasında görülebileceğini söyledi.
 
Kovid-19 aşılarına 27 Aralık'ta başlayan Portekiz'de 9 Kasım'dan bu  yana uygulanan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım  kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması  isteniyor.
 
  
 

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İspanya koronavirüs salgın
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