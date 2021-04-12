İsmi Azam Duası nasıl okunur? İşte Türkçe okunuşu...

Tüm kapıları açan dua diye bilinen İsmi Azam duası Allah'ın en büyük ismi anlamına gelirken en çok okunan dualar arasında. Peki, İsmi Azam duası nasıl okunur ve Türkçe anlamı nedir?

İsmi Azam Duası Nasıl Okunur? İsmi Azam Duasının Türkçe Arapça Okunuşu Ve Tefsiri... Ramazan Ayında İsmi Azam Duası Yararları Ve Faziletleri...

İsmi Azam Duası, Esmaü'l-Hüsna içerisinde anılmaktadır. Peygamber Efendimiz bu duayı okuyan kişilerin hayırlı dileklerinin kabul olacağını buyurmuştur. İsmi Azam Duası genel olarak da herhangi bir ihtiyaç nedeni ile ya da murat için okunabilir. İsmi Azam Duası bir sure değildir. Bu yüzden Kuran üzerinden okunmaz. Abdest alınması gerekmez. Fakat İslam Alimleri temizliğe vurgu yaparak kişinin bedenen de ruhen de abdest alınması gerektiğini söylemiştir.

İsmi Azam Duası Nedir?

İsmi Azam, Yüce Allah'ın 99 isminden biridir. Bu isim en büyüğü olarak nitelendirilir. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın kendisi için zikrettiği bir isim olması da mümkündür. Fakat hangi sure içerisinde olduğu bilinmemektedir. Bir rivayete göre Kur'an-ı Kerim içerisinde belirli aralıklarda aranması gerektiğine dair rivayetler de vardır. Ayrıca İsmi Azam Duası Kuran içerisinden değil, hadislerden derlenmiş bir duadır.

İsmi Azam Duası Faziletleri Nelerdir?

İsmi Azam duası faziletleri bakımından İslam alimlerinin genel olarak atıf yaptığı sözlerdir. Pek çok kaynakta yer verilen bu duanın faziletleri hakkında pek çok rivayet dile getirilmiştir. Bunun yanı sıra mutluluğun ve refahın şifresi olarak nitelendirilir. İçerisinde pek çok sırrı sakladığı da yine rivayetler arasındadır. Düşmanının yanında bu duayı dile getiren kimse galip gelir. Herhangi bir eşyasına duayı yazan ya da yazdıran kişi bu eşya ile yaptığı işlerde başarılı olur. Vatani görev yapan askerlerin üzerinde bu duayı taşıması onları düşmandan koruyacaktır.

Kılınan namazlardan sonra İsmi Azam Duası okumak dileklerin kabulüne, murada ve ihtiyaç sahiplerinin tez zamanda ihtiyaçlarına kavuşacağına müjdelenir. Bu müjde özellikle Peygamber Efendimiz tarafından verilmiştir. Fakat unutmamak gerekiyor ki arzu edilen dilek bir intikam ya da başka birinin kötülüğünü istemek, beddua etmek anlamında yapılmamalıdır. Bir kimsenin size karşı yapmış olduğu kötülük dolayısı ile yalnız onu Allah’a havale etmelisiniz.

İsmi Azam Duası herhangi bir iş yerinin kapısına yazıldığında ya da okunduğunda sahiplerinin burayı elverişli bir şekilde işleteceğine inanılır. Eğer kişiler kazançlarını paylaşır, ihtiyaç sahiplerine yardım eder, hakkıyla para kazanma yoluna giderse bu dua mekana bereket getirecektir. İş yeri sahiplerinin kazancı artacaktır. Ayrıca yine bir dileğiniz varsa, fakiri doyurmalı, Allah’ın size sunduğu nimetleri paylaşmalısınız. Bunu yaparken İsmi Azam duası okuduğunuzda Allah’ın dilek kapıları da size açılacaktır.

İsmi Azam Duasının Faydaları Nelerdir?

İsmi Azam Duasının en verimli faydası Allah'ın adını zikretmektir. O'nu, meleklerini, kitaplarını ve peygamberlerini canı gönülden tanımak ve saygı duymak, ahiret gününü hatırlamak ve asla unutmamak demektir. O günün bir gün geleceğini bilmeli ve dünya üzerinde yaptıklarınızı değerlendirmelisiniz. Yapmış olduğunu kötülükler sonucunda af dilemeli ve bir daha yapmamak üzere Rabbimize sığınmalısınız. Ancak o vakit tüm bunlardan arınırsınız.

Ramazan Ayında İsmi Azam Duası Okumak

Peygamber Efendimizin rivayetine göre, İsmi Azam Duasını Ramazan ayı içerisinde okumak da oldukça önemlidir. Okuyan kişinin dilekleri kabul olur. Lakin daha öncede belirttiğimiz gibi bu dilekler başka kişilerin zararına olacak dilekler olmamalıdır. Ramazan ayında duayı okumak için sabah vakti daha münasip görülmektedir. Dua Kuran'da geçmediği için abdestli okunmasına gerek yoktur. Fakat bu kural genel olarak zorda kalan kimseler için geçerlidir. Eğer abdest almamak için herhangi bir problem yoksa alınmalıdır. Ayrıca duanın her Cuma okunması da faydalı görülür.

İsmi Azam Duasının Tefsiri Nedir?

Esmaü'l-Hüsna'da bulunan Allah'ın 5 ismi İsmi Azam duası içerisinde yer almaktadır. Bu 5 ismin ismi azam olduğuna ihtimal verilmektedir. Ezber açısından zor bir duadır. Allah'tan başka ilah olmadığı, O'nun varlığı ve birliği sürekli olarak tekrar edilmektedir. Yüce Allah'a bizlere sunduğu nimetlerden dolayı şükredilir.