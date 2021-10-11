İstanbul milletvekili İsmet Uçma, vefat etti. AK Parti kurucu üyesi de olan Uçma bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Peki, İsmet Uçma kimdir? İsmet Uçma’nın hastalığı neydi, kaç yaşındaydı?

AK Parti kurucu üyesi ve İstanbul milletvekili İsmet Uçma hayatını kaybetti. Uçma bir süredir sağlık sorunları ile mücadele ediyordu. Peki, İsmet Uçma kimdir? İsmet Uçma’nın hastalığı neydi, kaç yaşındaydı?

İsmet Uçma kimdir?

İsmet Uçma, 1 Ocak 1955 yılında Ordu Fatsa'da dünyaya geldi. Babasının ismi Mehmet, annesinin ismi Arife'dir. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı fakültede Kelâm Felsefe Anabilim Dalında yüksek lisansını ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde doktorasını tamamladı.

İsmet Uçma, Öğretmenlik ve editörlük yaptı. İşaret Yayınları ve Şehir Yayınlarını kurdu. Birleşik Dağıtım, Basın Yayın Birliği, Türkiye Yazarlar Birliği, NEŞKO, İTO Basın Yayın Komisyonu, ÜSEV gibi kuruluşlarda farklı görevler yaptı. 1991'de Türkiye Yazarlar Birliğinin ''Yılın Yayıncısı'' ödülüne layık görüldü. AK PARTİ Kurucu Üyesi olup, İstanbul İl Genel Meclisi Üyeliği yaptı.

24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği yaptı.

İyi derecede Arapça ve İngilizce bilen İsmet Uçma, 6 çocuk babasıdır.

Bir süreden beri yakalandığı amansız hastalıkla mücadele eden AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma kaldırılmıştı.