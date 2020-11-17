İSMEK kursları ne zaman açılacak? Ne zaman başlıyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Covid 19 salgını ile ilgili aldığı tedbirleri açıkladı. İBB'den yapılan açıklamada, İSMEK kurslarının açılışının ertelendiği, kültür merkezlerinin ve spor tesislerinin kapatılması yönünde karar alındığı aktarıldı. Peki, İSMEK kursları ne zaman açılacak?

İBB Covid 19 salgını, küresel çapta ikinci dalga halinde hızla yayılmaya devam ettiğini hatırlatarak, bulaşın hem toplumda hem de çalışanlar arasında yayılmasını önleme ve herhangi bir hizmet aksamasına yol açmamak için, İBB'nin Bilimsel Danışma Kurulu tarafından yapılan önerilerin titizlikle incelenmesiyle İstanbul’da yeni koronavirüs tedbirleri açıklandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında İBB'ye ait spor salonları ve kültür merkezleri kapatılırken, İSMEK kursları hakkında da karar alındı. İSMEK kursları ne zaman açılacak? İSMEK kursları ne zaman başlıyor?

İSMEK KURSLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İstanbul'da İSMEK kurslarının açılış tarihi ertelendi. Kurslar online olarak eğitimi sürdürecek.

İBB'nin Bilimsel Danışma Kurulu tarafından yapılan öneriler titizlikle incelenmiş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1) Kayıt dönemi süren ve yakında yüz yüze eğitime başlaması planlanan İSMEK kurslarının açılışı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Online kurslar ise belirli alanlarda sürdürülecektir.

2) Bilimsel veriler bulaşın hızlı yayıldığı alanlar olarak spor salonlarını ve havuzları işaret etmektedir. Bu vesile ile İBB'ye ait olan ve Spor A.Ş iştirakimizde işletilen tesislerin kapatılmasına karar verilmiştir.

3) Kültür Merkezleri de kapalı kalmaya devam edecektir.

4) Kapalı salonda izleyicisi olan sahne sanatlarının online olarak icra edilmesine karar verilmiştir.

5) İBB'ye ait açık hava kapsamına girmeyen tüm müzelerin kapatılmasına karar verilmiştir.

Hükûmetimizin, salgınla mücadele kapsamında atacağı ek adımlarla paralel olarak, kapanmanın boyutları daha da genişleyebilecektir. Bu kapsamda, sürdürülmesi gereklilik olan belediyeye ait tüm diğer işlemler rutin faaliyetlerine devam edecektir."