İSMEK kayıtları nasıl yapılır? İSMEK kayıtları bugün başladı! İşte İSMEK kurs başvuru linki!

İSMEK kurslarında yeni dönem kayıtları bugün başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı ve Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü’ne bağlı olan İSMEK'te koronavirüs nedeniyle ara verilen eğitimler yeniden başlıyor. İSMEK tarafından yapılan yazılı açıklamada: 2020-2021 kayıtlarının 11 Kasım’da başlayarak yıl sonuna kadar devam edeceği duyuruldu. Peki, İSMEK kayıtları nasıl yapılır? İSMEK kursları ne zaman başlayacak? İşte İSMEK kayıtları ile ilgili detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi İSMEK, 2020-2021 döneminde farklı branşta, pek çok programda eğitim verecek. İSMEK'te yüz yüze eğitimler, pandemi şartlarına uygun bir şekilde verilecek. Peki, İSMEK kayıtları nasıl yapılır? İSMEK kursları ne zaman başlayacak? İşte İSMEK kayıtları ile ilgili detaylar...

Uzaktan eğitimlerin devam ettiği İSMEK, 2020-2021 eğitim dönemi için kapılarını açmaya hazırlanıyor. 24 Kasım’da başlayacak yüz yüze eğitimler, pandemi şartlarına uygun bir şekilde verilecek. İstanbul luların sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim alabilmesi için, İSMEK merkezlerinde gerekli her türlü hijyen önlemi alındı. Eğitimlerde, sınıf kontenjanları ise sosyal mesafeye uygun bir şekilde belirlenecek.

İSMEK KAYITLARI BUGÜN BAŞLIYOR

Pek çok farklı alan ve programda nitelikli eğitimlerin verildiği İSMEK’te, yüz yüze eğitim kayıtları 11 Kasım 2020’de başlayacak. Ücretsiz eğitimlerden yararlanmak isteyen İstanbullular, 11 Kasım Çarşamba günü saat 10.00’dan itibaren, www.ismek.istanbul sitesinden başvuru yapabilecek. Kayıtlar, kontenjan durumuna göre yıl boyunca devam edecek.

DERSLERE KATILIM İÇİN HES KODU İSTENECEK

Eğitim merkezlerine giriş için, her öğrenciden, e-devlet ve/veya “Hayat Eve Sığar” uygulamasından alınacak HES kodu istenecek.

İSMEK KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Online İsmek kurs başvurusu için kursiyer.ismek.ist adresini kullanabilirsiniz. Açılan sayfada sistem sizden T.C. kimlik numarası + doğum tarihi bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Yabancı ülke vatandaşları ise Foreign Student Login yani (Yabancı Kursiyer Girişi) butonuna tıklayarak kayıt için gerekli bilgileri doldurabilirler.

Siteme ilk defa giriyorsanız sizi ilk olarak 3 farklı kutucuğun yer aldığı şartnameler sayfası karşılayacak. Öğrenci şartnamesi, online başvuru ve kayıt şartları ile KVKK aydınlatma ve rıza metnini okumanız ve onaylamanız gerekiyor. Kurs seçimi sayfasında gelişmiş filtreleme aracından ilçe, kurs merkezi, alan, branş seçimi yaparak katılmak istediğiniz kurs merkezi ya da eğitimi kolayca bulabilirsiniz.