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İsmail Türüt acı haberi duyurdu! Yeğeni Aşkın Dışkaya inşaattan düşerek hayatını kaybetti

09 Kasım 2021 Salı - 11:30 | Son Güncelleme : 09 11 2021 - 11:30

Rize'de çalıştığı inşaattan düşen ses sanatçısı İsmail Türüt'ün yeğeni Aşkın Dışkaya yaşamını yitirdi.


Karadeniz'in sevilen sanatçılarından biri olan İsmail Türüt'ün 38 yaşındaki yeğeni Aşkın Dışkaya, Rize'de çalıştığı inşaatta meydana gelen iş kazasında hayatını kaybetti.
 
DENGESİNİ KAYBETTİ!

Dışkaya ,merkeze bağlı Dağsu Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan Dışkaya (38), elektrik akımına kapıldıktan sonra dengesini kaybederek üçüncü kattan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dışkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Dışkaya'nın cenazesi, incelemenin ardından defnedilmek üzere Ordu'nun Çatalpınar ilçesine gönderildi.


İnşaat sahibi N.K'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU 
 
Sanatçı İsmail Türüt, sosyal medya hesabından yeğeniyle fotoğrafını paylaşarak, "Benim kıymetli yeğenim Aşkın vefat etmiştir. Rabbim mekanını cennet, Peygamber Efendimize komşu eylesin." ifadelerini kullandı.

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