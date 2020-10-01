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İsmail Tatlıoğlu kimdir? İYİ Parti gurup başkanı İsmail Tatlıoğlu nereli, kaç taşında?

01 Ekim 2020 Perşembe - 13:40 | Son Güncelleme : 01 10 2020 - 13:40

İYİ Parti TBMM Grubu, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında basına kapalı toplandı. Toplantıda, grup başkanlığı ve grup başkanvekilleri seçimi yapıldı. İsmail Tatlıoğlu, grup başkanı seçilirken, grup başkanvekilliğinde değişikliğe gidilmedi. Peki, İsmail Tatlıoğlu kimdir?


İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, partisinin TBMM Grup Başkanlığı'na seçildi. Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti'nin Grup Başkanvekililiği görevine devam edecek.

İSMAİL TATLIOĞLU KİMDİR?

İsmail Tatlıoğlu,  1960 yılında Bursa’da doğdu. Türk siyasetçi, ekonomist, öğretim üyesi ve TBMM 27. dönem İYİ Parti Bursa milletvekilidir. Aynı zamanda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesidir.

HAYATI VE KARİYERİ

Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Uludağ Üniversitesinde yapmıştır. ODTÜ ve Glasgow Üniversitesinde çalışmalar gerçekleştirdi. Uludağ Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesinde öğretim üyeliği görevlerini yapmıştır. İyi düzeyde ingilizce bilmektedir, evli ve üç çocuk babasıdır.

 

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