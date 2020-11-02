İsmail Küçükkaya korona mı? İsmail Küçükkaya kimdir, nereli, kaç yaşında?

İsmail Küçükkaya korona m? Fox TV ekranlarında yayınlanan 'Çalar Saat' adlı programın sunucusu olan gazeteci İsmail Küçükkaya koronavirüse yakalandığını duyurdu. Küçükkaya ve ekibi karantinaya alındı. İsmail Küçükkaya'nın yerine programa İlker Karagöz çıkacak.

Fox TV sunucu İsmail Küçükkaya'nın, geçtiğimiz günlerde sabah programının sınmaması sonra herkes Küçükkaya’nın programa neden çıkmadığını merak etmiş, FOX TV’den ayrıldığını düşünmüştü. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Küçükkaya, "Günaydın arkadaşlar; dün Covid 19 testi yaptırdım. Sonuç bugün çıkacak Tedbiren bu sabah yayına çıkmadım. Test sonucunu bekliyoruz. Sonucu bildireceğim. Teşekkürler" ifadelerine yer verirken, sonrasında yaptığı açıklamada testinin pozitif olduğunu duyurdu.

"TESTİM POZİTİF ÇIKTI"

Öte yandan İsmail Küçükkaya yaptığı yeni açıklamada koronavirüse yakalandığını doğruladı. Küçükkaya yaptığı açıklamada, "Aklımız, kalbimiz İzmir'de. Kayıplarımız var. Acımız büyük. Kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Enkaz altında kalanlar için dua ediyoruz. Bu şartlarda kişinin kendi durumundan bahsetmesi hoş değil. Kendimi bu duruma düşürmek istemem. Lakin küçük bir açıklama yapmaya mecburum. Perşembe günü test yaptırdım ve sonucu beklerken tedbiren izolasyona girdim. Yaptırdığım testin sonucu pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.

EKİB KARANTİNAYA ALINDI

İsmail Küçükkaya'nın koronavirüs test sonucu pozitif çıkmasının ardından Küçükkaya ve program ekibi karantinaya alındı.

İLKER KARAGÖZ SABAH PROGRAMINI SUNACAK

Küçükkaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu aktarılırken, karantina sürecinde yerine İlker Karagöz'ün bakacağı aktarıldı.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR?

1972 yılında Kütahya Simav'da dünyaya gelen İsmail Küçükkaya, ilk ve orta öğrenimini Kütahya'da gördü.Üniversite öğrenimini ise Gazi Üniversitesi Gazetecilik bölümünde tamamladı.

İsmail Küçükkaya, gazetecilik kariyerine 1991 yılında Hürriyet Gazetesi'nde muhabirlik yaparak başladı. Hürriyet Gazetesi'nde çalıştıktan sonra Sabah ve Star gazetelerinde görev aldı. 2000 yılında Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlayan gazeteci, 2003 yılında köşe yazarlığını da sürdürerek SkyTürk TV'de Ankara temsilcisi olarak çalışmaya başladı.

2005-2008 senelerinde Akşam Gazetesi'nin Ankara temsilciliği yürüten Küçükkaya, 2008 yılı Kasım ayında Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni oldu. Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı olaylarının ardından görevinden alındı.

2013 yılı Eylül ayında Fox TV'de “Çalar Saat” adlı programı sunmaya başladı.

2008 yılında “Cumhuriyetimizi Dair” ve 2012 yılında “Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı” adlı iki kitap yazmıştır.