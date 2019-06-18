İsmail Küçükkaya- Ekrem İmamoğlu buluşması!Tartışmalı görüntüler

Gazeteci Nagehan Alçı, Habertürk TV'de yayınlanan bir programda, "Güvendiğim iki kaynaktan mesaj aldım. Ortak yayından bir-iki gün önce Küçükkaya'nın İmamoğlu'yla buluşup karşılıklı olarak bu yayınla ilgili konuştuğu ve bunu da görenlerin olduğu iddia ediliyor. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Çok önemli bir iddia. Bu iddia doğru mudur değil midir? Yayından 2 gün önce bir otelde buluşup 1 saat kadar baş başa görüştüğü yönündeki bir duyum bana şu an güvendiğim kaynaklardan geldi. Doğru mu değil mi? Ben sadece bu soruyu ortaya atıyorum." dedi.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA: ‘’BAŞKAN ADAYLARI VE KURMAYLARI İLE GÖRÜŞMEM İSTENDİ’’

Alçı'nın sözlerinden sonra programa bağlanan İsmail Küçükkaya, iki partinin genel başkanlarının moderatör olarak ismini onaylamasının ardından AK Parti Genel Başkan yardımcısı Mahir Ünal ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile bir araya geldiğini, Ünal ve Altay'ın önerisi üzerine İmamoğlu ile yüz yüze ve Yıldırım ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Küçükkaya, şunları söyledi: "Altay ve Ünal ile bir otelde 1.5-2 saat konuştuk. Süreci bana anlattılar. Altay ve Ünal 'İki aday ve kurmaylarıyla görüşün. Zorlu bir süreç' dediler. Ben de 'Tamam' dedim. Onlara formatı anlatmak ve beklentilerini almak istedim. Önce Yıldırım'ın kurmayı ile görüştük. 3 dakika süresi ve soru sayısı onay aldı. Yıldırım'ın danışmanına da İmamoğlu'nun danışmanına da bilgi verdim."Küçükkaya, şöyle devam etti: "Binali Yıldırım'ın en yakın danışmanı ile görüştüm. Sonra Yıldırım ile telefonda görüştüm. 'Ömer Bey ile (Ömer Sertbaş) çerçeveyi tartıştık. O da size bu çerçeveyi anlatacak' dedim. Ömer Bey ile görüşmemden sonra İmamoğlu tarafına döndüm."

OTELDEKİ GÖRÜŞME 45 DAKİKA SÜRDÜ İDDİASI

Küçükkaya, Ekrem İmamoğlu ile görüşmesine ilişkin ise "Ekrem Bey basın toplantısından gelmişti. Ona 'Yıldırım ile konuştum, danışmanı ile de görüştüm. Sizleri bilgilendirmek için geldim. Yıldırım, hiçbir kısıtlaması olmadığını söyledi' dedim" ifadelerini kullandı. Küçükkaya, İmamoğlu ile bir otelde gerçekleşen görüşmesinin 45 dakika sürdüğü iddialarına ilişkin ise "İmamoğlu ile görüşmem 3-4 dakika sürdü. Onun danışmanları ile görüştüm. İmamoğlu, basın toplantısında konuştu. Sonra Alman kanalı ile görüştü. Benim sürem kısıtlıydı" dedi. Küçükkaya, "Yıldırım ile ikinci bir telefon görüşmesi daha yaptım üstelik" ifadesini kullandı.

ÖMER SERTBAŞ, ‘KÜÇÜKKAYA BENİ ARAMADI BEN ONU ARADIM’’

Küçükkaya'nın sözlerinin ardından programa bağlanarak açıklama yapan Binali Yıldırım 'ın danışmanı Ömer Sertbaş ise "Ben moderatör açıklandıktan sonra salı günü İsmail Bey ile görüştüm. 15-20 dakika kadar konuştuk. Programın detayı ve format hakkında görüşmedik. Akşam ismi açıklanmıştı. Konu başlıklarına çalışmadığını, hazırlık yapacağını söyledi. Hayırlı olsun, kendisine güvendiğimizi belirten minvalde bir konuşma. Kaçar dakika, nasıl olacak detaylarına girilmeyen bir konuşmaydı. Yarım saat sürmedi. Detaylarla ilgili İsmail Bey daha çalışmamıştı. O günden sonra hiçbir görüşmemiz olmadı. Cuma günü akşamı, bana gelen bir duyumda 'Marmara Otel’de İsmail Bey, Ekrem Bey ile görüşme gerçekleştirdi' dendi. Kendisini aradım. İsmail Bey 'Ben aradım' dedi, halbuki ben aradım.

‘’İSMAİL KÜÇÜKKAYA, İMAMOĞLU İLE DEĞİL DANIŞMANLARI İLE GÖRÜŞTÜM’’ DEDİ

'İmamoğlu ile yüz yüze görüştüm' demedi. Danışmanı ile görüştüğünü söyledi. 'Binali Bey ile neden görüşmedin' dedim? Onun üzerine cumartesi akşamı 4-5 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi. ‘Ben Küçükkaya yalan söyledi’ demiyorum. Onu değerlendirmek kamuoyunun görevi" diye konuştu.

KÜÇÜKKAYA PROGRAMA 2. KEZ BAĞLANDI: ÖMER BEYİ KENDİM ARADIM

Yayına tekrar bağlanan Küçükkaya, şunları söyledi; "Ömer Bey’i kendim aradım. Kendisinin dediği gibi 15 dakika da değil. Bu konuda Binali Yıldırım benim önümü açtı. İlk telefon görüşmesinde 'Arkadaşlarımızdan bazı şeyler duyuyorum. Bu sorular hazırlanmış falan… Böyle bir şey olur mu' dedi. Yıldırım, bana yetkiyi verdi. 'İstediğin soruyu sorabilirsin' dedi. Format konusunda iki tarafı da bilgilendirdikten sonra Sertbaş’a 'Sorular verildi verilmedi tartışmaları var. Binali Yıldırım’la konuştum, itirazı yok sorular konusunda. Tekrar görüşmeme gerek yok' dedim. O da 'Doğru söylüyorsun' dedi."

SABAH GAZETESİ YAZARI MAHMUT ÖVÜR: SORULAR KİME VERİLDİ

Sabah yazarı Mahmut Övür gazetedeki köşesinde fotoğrafları da yayınlayarak iddiaları gündeme getirdi;Övür’ün yazısında şu iddialar yer aldı, ’’Elimde ilginç iki fotoğraf var. 13 Haziran 2019. Saat 12.19 civarı...Biri İstanbul Taksim'de bilinen bir otelin giriş kapısında, öteki de asansörün içinde çekilmiş. Kapıdan bizim "tarafsız" İsmail giriyor. Ekrem İmamoğlu'nun adamları karşılıyor. Asansörde tanıdık bir isim daha var; Murat Ongun... Hani Ekrem İmamoğlu'nun meşhur basın sözcüsü. Onu kamuoyu daha çok bir minibüsün içinden uzanan ve İmamoğlu'nu omuzundan tutup içeri çeken eliyle tanıyor.

Bu ikilinin bir otel asansöründe bir araya gelmesi tesadüf olabilir mi? Aynı katta ve hiç konuşmadan arka arkaya asansörden iniyorlar. Ama onlar o kadar pervasız ki, tesadüfe bakın o saatlerde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İmamoğlu da o otelde... Şimdi soru şu; tarafsız gazeteci moderatör İsmail Küçükkaya o otelde saat 13'ten sonra Ekrem İmamoğlu ile görüştü mü’’