İsmail Hakkı Karadayı kimdir, kaç yaşında vefat etti? İsmail Hakkı Karadayı nereli?

Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı İstanbul'da yaşamını yitirdi. Uzun süredir kanser tedavisi gören Karadayı geçtiğimiz pazar günü yüksek ateş ve enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Bu haberin ardından İsmail Hakkı Karadayı'nın biyografisi merak ediliyor. Peki, İsmail Hakkı Karadayı kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın hayatı...
İSMAİL HAKKI KARADAYI KİMDİR?
İsmail Hakkı Karadayı, Çankırı ilinin Merkez ilçesinin Karadayı köyünde 1932 yılında doğdu. 1951 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1953 yılında Uçaksavar Okulu'ndan mezun oldu. Çeşitli Topçu Birliklerinde görev yaptıktan sonra 1963 yılında Kara Harp Akademisi'ni, 1967 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni, 1975 yılında Milli Güvenlik Akademisi'ni bitirdi. Kurmay subay olarak değişik komutanlıklarda Şube Müdürlüğü, Kara Harp Okulu'nda öğretmenlik, Orta Doğu Ülkelerinde Askeri Ataşelik, Alay Komutanlığı ve Genelkurmay Hareket Başkanlığı Plan Prensipler Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu ve 1977 yılında tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede sırasıyla Kara Kuvvetleri Tayin Dairesi Başkanlığı ve Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı görevlerini yaptı ve 1981 yılında tümgeneral rütbesine terfi etti. Tümgeneral olarak Kıbrıs'ta iki yıl Tümen Komutanlığı yaptı ve bilahare Kara Kuvvetleri Personel Başkanlığı'na atandı. 1985 yılında korgeneral rütbesine terfi etti ve bu rütbede iki yıl Kolordu Komutanı olarak görev yaptı. 1989 yılına kadar korgeneral olarak iki yıl, 30 Ağustos 1989 tarihinde orgeneral rütbesine terfi etmesinden sonra 1 Ocak 1991 tarihine kadar Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı görevini yürüttü. 1991 yılında 1. Ordu Komutanlığı'na atandı.30 Ağustos 1993 tarihinden itibaren bir yıl süreyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı yaptı.
30 Ağustos 1994 tarihinden geçerli olmak üzere Genelkurmay Başkanlığı görevine atandı. 28 Şubat süreci'nde Genel Kurmay Başkanlığı yapmaktaydı. 30 Ağustos 1998 itibarıyla yaş haddinden emekli oldu. Evli ve iki çocuk babası olup Fransızca bilen Karadayı, Çankırı Vakfı ve geçmişte Haliç Üniversitesi mütevelli heyeti üyesi, Mustafa Kemal Üniversitesi'nde Akademik Konseyde üye, Nihat Erim suikasti ile arasında bir ilişki olduğu iddia edilmiş Encümen-i Daniş'te üye, Dostlar Meclisi'nde üyedir.
28 ŞUBAT SÜRECİ
Medyaya yansıyan ses kasetlerinde ise İsmail Hakkı Karadayı'nın 2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde ANAP Genel Başkanı Erkan Mumcu'yu etkileyerek demokratik süreci engellediği iddia edildi. Karadayı, bu ses kasetlerinin montaj olduğunu ifade etti ve iddiaları reddetti. 28 Şubat darbe soruşturması kapsamında 3 Ocak 2013 tarihinde İstanbul Fenerbahçe Orduevinde gözaltına alındı.
28 Şubat süreciyle ilgili açılan soruşturma kapsamında 3 Ocak 2013 tarihinde gözaltına alınan daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Karadayı, 13 Nisan 2018'de sona eren davada ise müebbet hapis cezasına çarptırılmış, yaşı ve sağlık sorunları gerekçe gösterilerek adli kontrolle serbest kalmıştı.
Uzun süredir kanser tedavisi gören Karadayı geçtiğimiz pazar günü yüksek ateş ve enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Karadayı, 88 yaşında hayatını kaybetti.