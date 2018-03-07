İsmail Ege Şaşmaz kimdir? Sorusunun yanıtı merak ediliyor ve gündemde sıkça araştırılıyor. Yakışıklılığı ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken İsmail Ege Şaşmaz'ın hayatını haberimizde derledik. İşte İsmail Ege Şaşmaz'a dair tüm bilgiler...

İsmail Ege Şaşmaz oynadığı dizilerde sergilediği başarılı performansla dikkat çekmeyi başarıyor. Yakışıklılığıyla da ön planda olan İsmail Ege Şaşmaz'ın eğitimi, kariyeri gibi konular da merak konusu oldu. İşte İsmail Ege Şaşmaz kimdir? Sorusunun yanıtı...

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ KİMDİR?

1993 yılında Manisa ’da dünyaya gelen İsmail Ege Şaşmaz, Manisa Belediyesi Konservatuarı’nda oyunculuk eğitimi aldı ve birincilikle mezun oldu. 2013 yılında Güneşi Beklerken dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı; Aşk Laftan Anlamaz, Aşk Yalanı Sever, Serçe Sarayı ve Günebakan dizilerinde rol aldı.