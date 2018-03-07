İsmail Ege Şaşmaz oynadığı dizilerde sergilediği başarılı performansla dikkat çekmeyi başarıyor. Yakışıklılığıyla da ön planda olan İsmail Ege Şaşmaz'ın eğitimi, kariyeri gibi konular da merak konusu oldu. İşte İsmail Ege Şaşmaz kimdir? Sorusunun yanıtı...
İSMAİL EGE ŞAŞMAZ KİMDİR?
1993 yılında Manisa’da dünyaya gelen İsmail Ege Şaşmaz, Manisa Belediyesi Konservatuarı’nda oyunculuk eğitimi aldı ve birincilikle mezun oldu. 2013 yılında Güneşi Beklerken dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı; Aşk Laftan Anlamaz, Aşk Yalanı Sever, Serçe Sarayı ve Günebakan dizilerinde rol aldı.
TRT ekranlarında yayınlanan Lise Devriyesi dizisinde Mehmet Ozan Dolunay, Asena Tuğal, Bahar Şahin ve Doğan Akdoğan ile birlikte başrolü paylaşmış ve Fırat karakterini canlandırdı. Son olarak TRT1 ekranlarının büyük prodüksiyonlu dizisi Mehmetçik Kut'ül Amare'de Mehmet karakteri ile seyirci karşısına çıkmaya başladı. Başarılı oyuncu kadrosu ile iddialı gelen dizide Kaan Taşaner, Serdar Gökhan, Gamze Özçelik ve İlker Aksum gibi oyuncularla beraber rol alıyor.