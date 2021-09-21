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İsmail Demir: TEKNOFEST büyük bir potansiyeli harekete geçirdi

AA |  21 Eylül 2021 Salı - 14:42 | Son Güncelleme : 21 09 2021 - 15:58

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "'TEKNOFEST ne yaptı?' diye sorulduğunda büyük bir potansiyeli harekete geçirdiğini ve derin dalgayı oluşturduğunu söyleyebilirim" dedi.


Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST düzenlenen açılış  töreni ile bu yıl 4. kez kapılarını misafirlere açtı.
 
Son teknoloji pek çok inovasyonun yer aldığı festivalin açılışında  konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir,  Türkiye'nin milli teknoloji alanında başarılarını ilk gösterdiği alanın savunma  sanayisi olduğunu söyledi. TEKNOFEST fikrinin küçük yarışmalar organize ederken  geliştiğini belirten Demir, "TEKNOFEST'in bir sivil toplum girişimi olarak ortaya  çıkması çok önemli. Bu konuda T3 Vakfı'na ve tabii ki özellikle Selçuk abinize  çok teşekkür ediyorum. Gençler burada bu coşkuyu görüyorsunuz. 'TEKNOFEST ne  yaptı?' diye sorulduğunda büyük bir potansiyeli harekete geçirdiğini ve derin  dalgayı oluşturduğunu söyleyebilirim. Biz Savunma Sanayi Başkanlığı'nda istiklal  ve istikbalimiz için dedik. Şu anda istikbal de sizsiniz, istiklal de sizsiniz"  dedi.
 
Çeşitli ortamlarda savunma sanayinde ve diğer sanayi alanlarında  yerlilik oranlarının konuşulduğunun altını çizen Demir, "Ama sizlerle birlikte  neyi konuşacağız biliyor musunuz? Türkiye'nin öncü olduğu teknolojilerdeki  yüzdeleri konuşuyor olacağız. Türkiye'nin hangi alanlarda birinci olduğunu  konuşacağız inşallah. Ve bunun da ışığını burada görüyoruz. Hep beraber el ele  Türkiye'nin yarınlarını sizler inşa edeceksiniz. Bizlerin göreviyse sizlerin  önünü açmak, ola ki önünüze bir duvar, bir engel taş koyuluyorsa onları ortadan  kaldırmak için elimizden geleni yapmak" ifadelerini kullandı.
 
Savunma Sanayi standından yer alan "Geçmişten Geleceğe Türk Savunma  Sanayii" isimli sergi hakkında da konuşan Demir, şunları söyledi:
 
"Bu tarih yolculuğunun amacı ne biliyor musunuz? Tarihe bakın, ne  kadar köklü bir gelenekten geldiğimizi görün. Neleri başardığımız görün. Şu anda  yaptıklarımızın da yeterli olmadığını defalarca vurguluyoruz. Bu yeterli  olmayanları yeterli kılacak bir öteki aşamada taşıyacak olan sizlersiniz. Ve bu  anlamda da eğer bir şey insan yapısı ise tabii ki onun daha iyisini hep beraber  yaparız. Bu millete asırlardır aşılanan öz güven eksikliğini şimdi yıkıyoruz. Şu  sahne bu fuar, bu TEKNOFEST, bunun ispatı. Bu gelen derin dalgayla ve özgüvenle  inşallah yarınlara çok daha güçlü yürüyeceğiz. Tabii ki iddiamız büyük olacak ama  bunu bilgiye, azme, ahlaka ve milli değerlerimize dayandıracağız. Bunların  dayanmadığı bilgi insan için bir felaket getiriyor. Ama biz inşallah millet  olarak bilginin, teknolojinin, insanın yararına olduğu küresel güç Türkiye'nin  insanlığa insanlık dersleri verdiği günleri hep beraber görebileceğiz."
 
 
"Türk gençliğini tebrik ediyorum"
 
Törende konuşan Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek  Teknolojiler Bakanı Rashad Nabiyev de Türk gençliğini tebrik ettiğini belirterek,  "Çünkü onların böyle güçlü ve her birine en iyi imkanı tanıyan bir devleti var.  Burada gördüğümüz teknolojiler çok muhteşem ve onlar hakkında çok konuşabiliriz.  Sizlerin her birinizin büyük geleceği olacağından eminim. Yaşasın Büyük Türk  milleti, yaşasın büyük Türkiye-Azerbaycan dostluğu" diye konuştu. 

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TEKNOFEST ismail demir Savunma Sanayii Başkanı
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