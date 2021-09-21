İsmail Demir: TEKNOFEST büyük bir potansiyeli harekete geçirdi

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST düzenlenen açılış töreni ile bu yıl 4. kez kapılarını misafirlere açtı.

Son teknoloji pek çok inovasyonun yer aldığı festivalin açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir , Türkiye'nin milli teknoloji alanında başarılarını ilk gösterdiği alanın savunma sanayisi olduğunu söyledi. TEKNOFEST fikrinin küçük yarışmalar organize ederken geliştiğini belirten Demir, "TEKNOFEST'in bir sivil toplum girişimi olarak ortaya çıkması çok önemli. Bu konuda T3 Vakfı'na ve tabii ki özellikle Selçuk abinize çok teşekkür ediyorum. Gençler burada bu coşkuyu görüyorsunuz. 'TEKNOFEST ne yaptı?' diye sorulduğunda büyük bir potansiyeli harekete geçirdiğini ve derin dalgayı oluşturduğunu söyleyebilirim. Biz Savunma Sanayi Başkanlığı'nda istiklal ve istikbal imiz için dedik. Şu anda istikbal de sizsiniz, istiklal de sizsiniz" dedi.

Çeşitli ortamlarda savunma sanayinde ve diğer sanayi alanlarında yerlilik oranlarının konuşulduğunun altını çizen Demir, "Ama sizlerle birlikte neyi konuşacağız biliyor musunuz? Türkiye'nin öncü olduğu teknolojilerdeki yüzdeleri konuşuyor olacağız. Türkiye'nin hangi alanlarda birinci olduğunu konuşacağız inşallah. Ve bunun da ışığını burada görüyoruz. Hep beraber el ele Türkiye'nin yarınlarını sizler inşa edeceksiniz. Bizlerin göreviyse sizlerin önünü açmak, ola ki önünüze bir duvar, bir engel taş koyuluyorsa onları ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapmak" ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayi standından yer alan "Geçmişten Geleceğe Türk Savunma Sanayii" isimli sergi hakkında da konuşan Demir, şunları söyledi:

"Bu tarih yolculuğunun amacı ne biliyor musunuz? Tarihe bakın, ne kadar köklü bir gelenekten geldiğimizi görün. Neleri başardığımız görün. Şu anda yaptıklarımızın da yeterli olmadığını defalarca vurguluyoruz. Bu yeterli olmayanları yeterli kılacak bir öteki aşamada taşıyacak olan sizlersiniz. Ve bu anlamda da eğer bir şey insan yapısı ise tabii ki onun daha iyisini hep beraber yaparız. Bu millete asırlardır aşılanan öz güven eksikliğini şimdi yıkıyoruz. Şu sahne bu fuar, bu TEKNOFEST, bunun ispatı. Bu gelen derin dalgayla ve özgüvenle inşallah yarınlara çok daha güçlü yürüyeceğiz. Tabii ki iddiamız büyük olacak ama bunu bilgiye, azme, ahlaka ve milli değerlerimize dayandıracağız. Bunların dayanmadığı bilgi insan için bir felaket getiriyor. Ama biz inşallah millet olarak bilginin, teknolojinin, insanın yararına olduğu küresel güç Türkiye'nin insanlığa insanlık dersleri verdiği günleri hep beraber görebileceğiz."

"Türk gençliğini tebrik ediyorum"