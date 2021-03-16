Savunma Sanayii Başkanı Demir: Son 5 yılda ihracatımız yüzde 30 arttı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Eskişehir Sanayi Odası’nın düzenlediği toplantıya katıldı. Burada yaptığı konuşmada Demir, savunma sanayinde bağımsızlık hedefine ulaşma kararlığında olduklarını vurgulayarak, şunları ifade etti:

“Başkanlığımız, güvenlik güçlerimizin modernizasyonu ve savunma sanayimizin geliştirilmesi ile görevlendirilmiş. Her türlü silah, araç gereç, sistem ve teçhizat ile benzeri ihtiyaçları karşılamak, savunma sanayi teknolojilerini geliştirmek üzere çeşitli faaliyetlerle projeler yürütmektedir. Faaliyetlerin ana ekseninde özellikle stratejik ürün ve metotlarda, sistemlerde yerlileşme ve milli sistemlerle çalışma, bu anlamda teknoloji kazanımı yatıyor. Yıllar önce hazır alım modelleri ile giden geniş ölçüde dışa bağımlı bir savunma sanayimiz vardı. Güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin kullandığı sistemleri, cihazları, teçhizatları dışarıdan temin etmek zorunda kalırdık. Onların idamesi, onarımı ile güncellenerek modernizasyonu süreçlerinde dışa bağımlılığa yol açan bir zincirin içerisinde kalmışlığımız vardı. Artık bunu aşıyoruz. Son 5 yılda savunma sanayi ihracatımız yüzde 30 artarken, ithalatımız yaklaşık yüzde 60 gerileme gösterdi. Bu durum savunma sanayinde bağımsızlık hedeflerimize ulaşmamız konusundaki kararlılığımızın göstergesidir. Hatta şunu da diyebilirim; eğer ki biz çok yıllar önce temin ettiğimiz yabancı kaynaklı sistem, platform ve ürünlerin idamesi ile ilgili bağımlılığımızdan kurtulabilseydik, bu oranların çok da değişik olacağını görebilirdik. Yani ithalat miktarımızın çok daha azaldığını görmek mümkündü."

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