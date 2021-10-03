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İsmail Demir duyurdu! METE, hedefi 12'den vuracak

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA) |  03 Ekim 2021 Pazar - 11:04 | Son Güncelleme : 03 10 2021 - 11:04

Savunmada atılımlarını güçlü şekilde sürüyor. Özellikle İHA ve SİHA’lar ile tüm dünyanın dikkatini çeken Türkiye’den hamleler art arda gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Roketsan tarafından geliştirilen ve testleri süren Lazer Güdümlü Füze Sistemi'nin (METE), güvenlik güçlerine sahada önemli avantaj sağlayacağını ve hedefi 12'den vuracağını açıkladı.


Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, DHA’ya yaptığı açıklamada, savunma sanayinin, güvenlik güçlerinin sahadaki her türlü ihtiyacına yerli ve milli çözümler geliştirmeye devam ettiğini bildirdi.
 
Demir, "Roketsan tarafından geliştirilen ve testleri süren METE de bu projelerden biri. Tek personel tarafından bombaatar ile ateşlenebilecek METE, hafifliği ve küçük boyutu ile mini İnsansız Hava Araçları (İHA), İnsansız Kara Araçları (İKA) ve İnsansız Deniz Araçlarına (İDA) entegre edilebilecek şekilde tasarlandı.
 
Güvenlik güçlerimize sahada önemli avantaj sağlayacak METE füzemiz, Olimpiyat Şampiyonu okçumuz Mete Gazoz gibi hedefi 12’den vuracak" dedi.
 
Öte yandan, Roketsan tarafından geliştirilen Lazer Güdümlü Mini Füze Sistemi'ne 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olarak Türkiye'ye tarihinde okçulukta ilk madalyasını kazandıran milli sporcu Mete Gazoz’un ismi verilmişti.

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METE Roketsan İHA SİHA Lazer Güdümlü Füze Sistemi Savunma Sanayii
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