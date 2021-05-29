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İsmail Demir'den SİDA değerlendirmesi! 'Sırada başka örnekler de var'
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Antalya'da prototipi üretilen Türkiye'nin ilk Silahlı İnsansız Deniz Aracı'nın (SİDA) test atışında tatminkar sonuçlar alındığını bildirdi.
ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma şirketlerinin iş birliğiyle geliştirilen "ULAQ" serisinin ilk platformu olan SİDA'nın ilk atışını canlı yayında izleyen Demir, daha sonra Antalya Serbest Bölge'deki tersaneyi gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.