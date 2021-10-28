İsmail Demir'den 'Bayraktar TB2 SİHA' açıklaması

Baykar, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin yeni bir ülkeye daha ihraç edileceğini duyurmuştu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Bu başarıda payı olan herkesi tebrik ediyorum." dedi.

