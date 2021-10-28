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İsmail Demir'den 'Bayraktar TB2 SİHA' açıklaması

28 Ekim 2021 Perşembe - 16:45 | Son Güncelleme : 28 10 2021 - 16:45

Baykar, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin yeni bir ülkeye daha ihraç edileceğini duyurmuştu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Bu başarıda payı olan herkesi tebrik ediyorum." dedi.


Baykar, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin yeni bir ülkeye daha ihraç edileceğini duyurmuş ve şirketin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yeni bir ülkeyle Bayraktar TB2 SİHA ihracat sözleşmesinin tamamlandığı kaydedilmişti.
 
"HERKESİ TEBRİK EDİYORUM"
 
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Sahada oyun değiştirici özelliğini tüm dünyaya kanıtlayan #BayraktarTB2 SİHA, bir ihracat başarısına daha imza attı. Bu başarıda payı olan herkesi tebrik ediyorum." dedi.

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İsmail Demir BayraktarTB2 SİHA
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