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İsmail Demir, Ankara 1. OSB'yi ziyaret etti

AA |  05 Nisan 2021 Pazartesi - 17:44 | Son Güncelleme : 05 04 2021 - 17:44

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, Ankara Sincan’daki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) savunma sanayisinde faaliyet gösteren firmalarda incelemelerde bulundu.


Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Demir, savunma sanayisindeki  yerli ve milli kabiliyetleri yerinde incelediği firma ziyaretlerine devam ediyor.  Demir, Ankara 1. OSB'de Akdaş Döküm, Assan İş Makinaları, MCM Savunma ve Anova  Savunma firmalarının yerli ve milli üretimlerini yerinde inceledi, faaliyetler  hakkında bilgi aldı.
 
İsmail Demir, incelemelere ilişkin yaptığı açıklamada, bu ziyaretlerin  savunma sanayisi konusunda hem farkındalığın artırılması hem de kabiliyetlerin  yerinde tespiti ve ekosistemin genişletilmesi açısından faydalı olduğunu  belirtti.
 
Buradaki üretimlerin savunma sanayisinin altyapısı açısından çok  önemli bir rol oynadığını vurgulayan Demir, "Yapılan işler sadece yurt içi değil,  yurt dışına ihraç imkanı olan ürünler. Bu kabiliyetler sadece savunma sanayisi  değil, diğer sektörlere de yetecek kabiliyetler. Bu da çoklu üretim ve geniş  tabanlı bir yapının gereği. Bu açıdan sanayicilerimizi tebrik ediyorum, bu  gayreti göstermek ve ülkemize katma değer oluşturmak önemli bir faaliyet."  ifadelerini kullandı.
 
Ziyaret edilen firmalar, güvenlik güçlerinin operasyonlarında  kullandığı mühimmat ve güdüm kitlerinin yanı sıra savunma sanayisi sistemlerinin  çelik dökümleri ile bu sistemlerde kullanılan paslanmaz çelik ve alaşımlı çelik  ihtiyaçlarına dair faaliyet gösteriyor. Firmalar ayrıca güç aktarma sistemleri,  yakıt sistemleri, iklimlendirme gibi alt sistemlerin özgün tasarım ve  üretimlerini gerçekleştiriyor.
 
Ziyaret kapsamında, savunma sanayisi platformlarında kullanılan  çevresel iklimlendirme sistemleri ve yakıt sistemlerine ait ısı eşanjörleri,  fanlar, hava çevrim makinesi, yakıt ve yağ pompaları gibi bileşenler ve bu  bileşenlerden oluşan alt sistemlerin test faaliyetleri de yerinde görüldü.
 

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SSB İsmail Demir Ankara
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