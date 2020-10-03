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İsmail Demir açıkladı! 'PUHU drone tespit kabiliyeti kazanacak'

DHA |  03 Ekim 2020 Cumartesi - 13:30 | Son Güncelleme : 03 10 2020 - 13:30

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "PUHU, artık yerli-milli yazılım ve donanımlarla drone tespit kabiliyeti kazanacak. Uzaktan komuta ve işletim özelliğine de kavuşacak sistemin araç üzerine entegre mobil versiyonu üretilecek. Yeni PUHU'nun ilk teslimatlarını bu yıl içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.


Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, PUHU taşınabilir dinleme ve kestirme sistemlerinin son operasyonlarda etkin şekilde kullanılarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) elektronik harpte önemli üstünlük sağladığını belirtti.
 
Demir, "Bu süreçte PUHU’ya ek yetenekler kazandırılması için AR-GE çalışmaları devam etti ve teknolojik ilerlemeler kaydedildi. PUHU, artık yerli-milli yazılım ve donanımlarla drone tespit kabiliyeti kazanacak. Uzaktan komuta ve işletim özelliğine de kavuşacak sistemin araç üzerine entegre mobil versiyonu üretilecek. Yeni PUHU’nun ilk teslimatlarını bu yıl içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
 
 
 
 
 

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İsmail Demir PUHU drone
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