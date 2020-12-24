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'5 firmamız Tunus'a 150 milyon dolarlık ihracat yaptı'

AA |  24 Aralık 2020 Perşembe - 18:10 | Son Güncelleme : 24 12 2020 - 18:12

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yılın son günlerinde Tunus'a önemli ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, "Başkanlığımız koordinasyonunda 5 firmamız toplam 150 milyon dolar tutarında ihracata imza attı." ifadesini kullandı.


Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, video konferans  üzerinden Tunus ile Savunma Sanayii İşbirliği Toplantısı gerçekleştirdiklerini  bildirdi.
 
Savunma sanayisinin yılın son günlerinde Tunus'a önemli bir ihracat   yaptığına dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:
 
"Başkanlığımız koordinasyonunda 5 firmamız toplam 150 milyon dolar  tutarında ihracata imza attı. TUSAŞ'ın ANKA-S İHA'ları, BMC'nin Kirpi ve Nurol  Makina'nın Ejder Yalçın zırhlı araçları, Katmerciler'in tanker ve tank gibi  çeşitli araçları, ASELSAN'ın elektro-optik sistemleri Tunus güvenlik güçlerinin  hizmetinde olacak."

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