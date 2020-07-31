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İsmail Bilen’in corona virüs testi pozitif çıktı

31 Temmuz 2020 Cuma - 8:24 | Son Güncelleme : 31 07 2020 - 8:24

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen’in koronavirüs testi pozitif çıktı.


Ayasofya Camisi açılışına da katılan Bilen’in sağlık durumunun iyi olduğu, yakın çevresinin de kontrol altına alındığı öğrenildi. Bilen yaptığı açıklamada, “3 gün önce testimin pozitif çıktığını öğrendim. Ayasofya Camisi açılışına katıldım fakat orada tüm kurallara dikkat ettim. Başka bir yerden kapmış olabileceğini düşünüyorum. Bayram öncesi AVM’ye de gitmiştik. Klimalar etkili olabilir. Şu anda iyiyim, ateşim ve eklem ağrılarım geçti. Umarım bir an önce hastaneden de çıkarım” dedi. (Hürriyet)

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AK Parti manisa corona
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