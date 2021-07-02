O, Kırkpınar çayırında 2 kez başpehlivan olmuş bir şampiyon. Ancak çoğumuz onu televizyonların fenomen yarışma programı Survivor ile tanıdık. Evet Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet'İn bu haftaki konuğu Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban...
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İsmail Balaban: Survivor'da öfkeme yenilebilirdim!
02 Temmuz 2021 Cuma - 14:26 | Son Güncelleme : 02 07 2021 - 14:26
'Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet' Hürriyet Youtube kanalında. Her cuma saat 14.00'da yayınlanan programın bu haftaki konuğu İsmail Balaban.
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