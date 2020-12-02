İşletmelerin teknoloji yatırımları pandeminin etkisiyle hızlandı

Rasyotek Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak, pandemiyle birlikte hayatın tümüyle teknolojiyle devam etmesinin teknoloji yatırımlarını hızlandırdığını belirterek, "Sektör bazlı baktığımızda, finans, perakende ve sağlık sektörlerinde ciddi anlamda teknolojik bir dönüşümden geçiyoruz." dedi.

Pak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işletmelerin ertelediği birçok dijital yatırımı pandemi döneminde yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Pak, "Geleneksel birçok çalışma yöntemi bu dönemde terk edildi ve yerine teknoloji alternatifi konuldu. Bu değişim, üretimden hizmete, sağlıktan eğitim e kadar her alana yayıldı ve bundan sonraki süreçte de dijitalde geri dönüşü mümkün olmayan bir yola soktu." ifadelerini kullandı.

Bundan sonra kullanıcıların teknolojide her zaman daha fazlasını isteyeceğini ifade eden Pak, şunları kaydetti:

"İnsanlar artık evlerinden çıkmadan tüm işlerini halletmek istiyor. Bunu da teknoloji sağlıyor. İnsanlar teknoloji ve dijitali bu kadar sevmiş ve adapte olmuşken, işletmelerin de bu değişimi kabullenip ayak uydurmaları gerekiyor. Günümüz değişen müşteri beklentilerini artık sadece teknoloji karşılayabiliyor. Rekabet güçlerini korumak için de işletmelerin teknolojiye yatırım yapmaları gerekiyor. Çünkü teknolojiyi çok iyi kullanan ve okuyan son derece genç ve bir o kadar da teknoloji tüketmeye istekli bir nesil geliyor."

"Finans, perakende ve sağlık sektöründe ciddi dönüşüm var"

Haldun Pak, pandemiyle birlikte hayatın tümüyle teknolojiyle devam etmesinin teknoloji yatırımlarını hızlandırdığına işaret ederek, "Sektör bazlı baktığımızda, finans, perakende ve sağlık sektörlerinde ciddi anlamda teknolojik bir dönüşümden geçiyoruz. Ticaretin e-ticarete dönüşmesiyle birlikte bu alanda bulunan sektörler teknoloji yatırımlarını hızlandırmak zorunda kalmışlardı. Yine aynı şekilde finans ve sağlıkta birçok sektörden önce başlayan dijital yatırımlar bu dönemde daha da fazlalaştı." şeklinde konuştu.

Finans, iletişim ve perakende sektörü dışında birkaç yıl öncesine kadar ekonomik koşullar ve şirket politikaları gereği dijitalleşmeye çok sıcak bakılmadığını ifade eden Pak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak uluslararası şirketlerin hayata geçirdiği dijitalleşme yatırımları sektörde birçok taşı yerinden oynattı. Teknolojiyle rekabet ve verimliliklerini artıran şirketleri kendine örnek alan işletmeler de dijitalleşme yatırımlarına ağırlık vermeye başladı. Yaşanan tüm gelişmeler, teknoloji ve dijitale yapılan yatırımların bir lüks değil, hayatta kalmak için bir zorunluk olduğunu gösterdi.

Öte yandan, sağlıklı bir dönüşüm için dijitalleşmenin kamu politikası olması önem taşıyor. Kaynakların, zamanın ve enerjinin verimli kullanılarak üretimde ve karlılıkta daha fazla avantaj elde etmek için dijitalleşmenin şirketlerin inisiyatifine bırakılmaması gereken bir süreç olması gerekiyor."

"Zaman ve maliyet tasarrufuyla iş yükü azalıyor"

Rasyotek Yönetim Kurulu Başkanı Pak, pandeminin tetiklediği dijital dönüşümden olumlu sonuçlar aldıklarını belirterek, "2020 yılının ilk aylarından itibaren müşteri sayılarımızda yüzde 30'a varan ciddi artışlar oldu. Rasyotek olarak sağlıktan finansa, gıdadan eğitime kadar birçok sektörde teknolojimiz ve çözümlerimizle yer alıyoruz. İnsan kaynaklarından bilgi işlem ve hukuk ekiplerine kadar birçok farklı birimin danışmanlık, eğitim, yazılım, bilişim ve dijital dönüşüm süreçlerinde insanların hayatını kolaylaştırıp zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan çözümleri müşterilerimizle buluşturuyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne verdiğimiz İŞKUR ve SGK danışmanlıkları ile işletmelerin teşviklerden en etkili şekilde yararlanmalarını sağlayarak ülke ekonomisine ve istihdamına katkı sağlıyoruz." dedi.

Tüm iş süreçlerini tek kanaldan yönetmeyi sağlayan, 10 milyon TL'yi aşkın bir yatırım olan Süper Portal'ı hayata geçirdiklerini anlatan Pak, şunları kaydetti:

"Süper Portal; SGK, İŞKUR, MYK, KVKK gibi kamu kurumlarının takibinde olan iş süreçlerinin ve teşviklerinin yanı sıra tüm işlemleri tek kanaldan yönetmeye imkan tanıyor. Personel Teşvik Sistemleri'nden Kurumsal SGK Danışmanlığı'na, Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Modülü'nden Ücret Analizi Modülü'ne kadar ilk aşamada 12 farklı modülün yer aldığı Süper Portal, şirketin ana faaliyet konusu dışında olan işlerinde zaman ve maliyet tasarrufu ile birlikte iş yükünü azaltıyor.

Tüm iş süreçlerini tek merkezden bütünleşik bir yapıda yönetmeye imkan sunan Süper Portal, SGK ve İŞKUR mevzuatından gelen tüm teşviklerin maksimum verimlilikle yararlanmasını ve yönetilmesini sağlıyor. Ayrıca Süper Portal'a, SGK ve İŞKUR'un yanı sıra diğer kamu kurumları tarafından verilen yatırım teşvikleri ile ilgili bilgilendirme modülleri de eklemeyi planlıyoruz. Süper Portal'ı özel sektör için dijital bir çözüm platformu haline getirmek uzun vadeli gelecek hedeflerimiz arasında yer alıyor."