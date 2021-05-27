İşlenen cinayetler arttıkça gerilim yükseliyor!

Katil arkasında izler bırakarak yoluna devam etmektedir. Yeni işlenen bir cinayet ise odak noktasını değiştirir. Vural Komiser ve ekibi katil ile köşe kapmaca oynamaktadır. Yelda'nın site hakkındaki teorisi kafa karıştıran cinstendir. Bu birbirine girmiş olay döngüsünde kazanan kim olacak?

Başrollerini Ümit Acar, Wilma Elles, Ayberk Yılmaz, Selahattin Taşdöğen, Mazhar Selçuk Alaca ve Cahit Kaşıkçılar’ın paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Özlem Bölükbaşı, İlker Şahinbaş, Metisha Schaefer, Şule Akan, Ömer Konakçı ve Burhan Çelik’in yer aldığı, senaryosunu Emine Karataş ve Özlem Bölükbaşı’nın kaleme aldığı, yönetmenliğini ve yapımcılığını Haydar Işık’ın üstlendiği Girift yeni bölümleriyle "Her Cuma 18:30'da" ücretsiz olarak Kanal D Dijital Platformlarında!