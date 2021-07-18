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İslam karşıtı Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard öldü

AA |  18 Temmuz 2021 Pazar - 23:51 | Son Güncelleme : 18 07 2021 - 23:51

İslam karşıtlığıyla bilinen Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard'ın öldüğü bildirildi.


Danimarka'nın Extra Bladet gazetesinin haberine göre, uzun süredir  hasta olan Westergaard, 86 yaşında öldü.
 
2005'te Danimarka’nın Jyllands-Posten gazetesinde İslam Peygamberi Hz.  Muhammed’e hakaret içeren karikatürler çizen Westergaard, çok sert tepkiler  almıştı.
 
 Westergaard, 2015'te de Paris'teki Charlie Hebdo katliamı sonrası  hakaret içerikli yeni bir karikatür çizerek, milyonlarca Müslümanı rencide  etmişti.
 
Yıllardır tehdit edilen ve polis koruması altında yaşayan Kurt  Westergaard, evli ve 5 çocuk sahibiydi.

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İslam Kurt Westergaard Danimarka
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