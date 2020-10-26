İslam'ı hedef alan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a skandal destek!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, İslam karşıtı tavırları büyük tepki çekerken İslam alemini şoke eden bir son dakika gelişmesi yaşandı. Fransa'da İslam'ın ve Müslümanların açık şekilde hedef alınmasına yönelik tepkiler gelirken Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden skandal açıklamalar geldi. Suudi Arabistan, Macron'un "İslamcı ayrılıkçı fikirler" ile mücadelesine desteğini duyurmaktan çekinmedi. BAE de Hz. Muhammed'e yapılan hakaretlere ve Müslümanlara sergilenen ırkçı tutuma karşı durmak yerine BAE bu tartışmada Macron'a destek verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Müslümanları ve İslam i kuruluşları hedef alıyor. Macron'un İslam karşıtı tavırları nedeniyle ülkenin farklı şehirlerinde İslam karşıtı uygulamalar görülmeye başladı.

BÜYÜK SKANDAL

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde 16 Ekim'de öldürülen öğretmeni anmak için resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtıldı.

Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemiş, ardından ülkedeki Müslüman dernek ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar ve baskınlar artmaya başlamıştı.

Macron'un bu faaliyetlerine dünyadan ilk tepki ise Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan 'dan geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEPKİ

Erdoğan geçtiğimiz gün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a islam düşmanlığından ötürü sert sözlerle yüklendi.

Macron'un İslam'la ve Müslümanlarla derdinin ne olduğunu soran Recep Tayyip Erdoğan , Fransa Cumhurbaşkanı'nın zihinsel bir tedaviye ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Bu sözlerden rahatsız olan Macron ise tepki olarak Türkiye'deki büyükelçisini Fransa'ya çağırdı.

BAE'DEN SKANDAL AÇIKLAMA!

Hz. Muhammed'e yapılan hakaretlere ve Müslümanlara sergilenen ırkçı tutuma karşı durmak yerine BAE bu tartışmada Macron'a destek verdi.

BAE Veliaht Prensi Bin Zayed'in danışmanı Prof. Abdulkhaleq Abdulla, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Denklem basit ve açık. Erdoğan Macron'a saldırdığında, Macron'un haklı olduğunu bilin" ifadelerini kullandı.

SUUDİ ARABİSTAN: SESİNİZİ ÇIKARMAYIN!

Suudi Arabistan merkezli Dünya İslam Birliği (Rabıta) Genel Sekreteri Muhammed bin Abdulkerim el-İsa, Macron'un açıklamalarından yaklaşık 10 gün sonra Suudi televizyonu MBC'ye verdiği mülakatta, "Müslümanları azınlıkta oldukları ülkelerin uygulamalarına ses çıkarmamaya, yasalarına uymaya" çağırdı.

PRENS SELMAN'IN YAKIN OLDUĞU İSİM

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a yakınlığıyla tanınan ve dini konulardaki danışmanlarından olan el-İsa, Müslümanlardan bulundukları ülkelerin uygulamalarını, yasalarını ve kurumlarını sorgulamamalarını isteyerek, bu uygulamaların yasa ve kurumların ülkenin güvenlik ve istikrarını temin ettiğini, sosyal uyumu güçlendirdiğini ileri sürdü.

El-İsa, bu ülkelerde yaşayan Müslümanlara, dini ibadetlerini yasal çerçevelere saygı duyarak yerine getirmesini tavsiye ederken, dışarıdan gelen imamların kendi kültürlerini dinin parçası gibi gördüğü iddiasıyla, görev yaptıkları ülkelerde yetişmesi gerektiğini savundu.

FRANSA'YA TAM GÜVENİYORLARMIŞ!

Rabıta'nın resmi Twitter hesabında, "ayrılıkçılık" etiketiyle çok sayıda mesaj ve açıklama paylaşıldı.

Açıklamalarda, el-İsa'nın "tüm şiddet ve aşırıcılık şekillerini sonlandırmak için gerekli çabaları göstereceklerine dair Fransız yetkililere tam güvenini" bildirmesiyle, "Fransız milletinin, güvenlik ve istikrarına zarar verebilecek her şeye karşı birleşerek gücünü göstermesi" ifadeleri dikkati çekti.

ÇİRKİN SALDIRIYA ARABİSTAN'DAN DESTEK!

Rabıta Genel Sekreteri'nin, ayrılıkçılığın kapalı bir akıl, kalp ve gözlerin sonucu olduğu ile Rabıta'nın daha barışçıl bir dünya için açık olmayı ve inançlar arası diyaloğu teşvik ettiği yönündeki mesajları da "Fransız hükümetinin, İslam'ı hedefe koyduğu ayrılıkçı fikirlerle mücadele programına destek" olarak yorumlandı.