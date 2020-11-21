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İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, koronavirüse yakalandı

DHA |  21 Kasım 2020 Cumartesi - 14:44 | Son Güncelleme : 21 11 2020 - 14:44

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Belediye Başkanı Kemal Vural, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.


İslahiye Belediye Başkanı AK Parti’li Kemal Vural, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vural, "Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Allah'a hamdolsun şu an iyi durumdayım. Tedavim doktorlarımızın kontrolünde evde devam ediyor. Hayır dualarınızı eksik etmemenizi rica ediyorum. Lütfen, bana bir şey olmaz demeden maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Kendiniz ve sevdikleriniz için dikkat edin" dedi.
 

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Gaziantep koronavirüs Kemal Vural
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