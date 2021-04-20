İŞKUR ve SGK 81 ile genelge gönderdi! Ve belli oldu...

İŞKUR ve SGK'nın kurum personeline yönelik olarak çıkardığı Genelge 19 Nisan 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. İŞKUR genelgesine göre taşrada hizmet birimi yöneticisi, şube müdürü ve üstü yöneticilik görevini yürütenler esnek çalışma kapsamı dışında olacak. Esnek çalışmaya alınacak personel ile esnek çalışma süreleri; merkez teşkilatında birim amirlerince, taşra teşkilatında il müdürlerinin yetkisinde olacak. Sadece gebeler, süt izni kullananlar ve engelliler idari izinli olacak.
BİR GENELGE DE SGK'DAN