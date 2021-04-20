İŞKUR ve SGK 81 ile genelge gönderdi! Ve belli oldu...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binlerce kişiyi ilgilendiren kararı duyurdu. İki kurum bünyesinde hayata geçirilecek esnek çalışma ve idari izin uygulamasının detaylarını belirledi. İŞKUR Genelgesinde, Cumhurbaşkanlığından alınan izin uyarınca, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığında olduğu gibi, 10 yaş altında çocuğu olan kadın personele idari izin verilmeyeceği belirtildi.

