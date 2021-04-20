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İŞKUR ve SGK 81 ile genelge gönderdi! Ve belli oldu...

20 Nisan 2021 Salı - 23:32 | Son Güncelleme : 20 04 2021 - 23:32

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binlerce kişiyi ilgilendiren kararı duyurdu. İki kurum bünyesinde hayata geçirilecek esnek çalışma ve idari izin uygulamasının detaylarını belirledi. İŞKUR Genelgesinde, Cumhurbaşkanlığından alınan izin uyarınca, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığında olduğu gibi, 10 yaş altında çocuğu olan kadın personele idari izin verilmeyeceği belirtildi.


İŞKUR ve SGK'nın kurum personeline yönelik olarak çıkardığı Genelge 19 Nisan 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. İŞKUR genelgesine göre taşrada hizmet birimi yöneticisi, şube müdürü ve üstü yöneticilik görevini yürütenler esnek çalışma kapsamı dışında olacak. Esnek çalışmaya alınacak personel ile esnek çalışma süreleri; merkez teşkilatında birim amirlerince, taşra teşkilatında il müdürlerinin yetkisinde olacak. Sadece gebeler, süt izni kullananlar ve engelliler idari izinli olacak.
 
 
 
BİR GENELGE DE SGK'DAN 
 
 
 

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İŞKUR SGK idari izin genelge
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