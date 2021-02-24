İŞKUR üzerinden yayınlandı! Mezuniyet şartı aranmıyor…

İŞKUR üzerinden mezuniyet şartsız, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite mezunları için işbaşı eğitim ve mesleki eğitim kursları kapsamında 35 şehre personel alımı yapılacak.

Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfası üzerinden bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruya göre işbaşı eğitim ve mesleki eğitim kursları kapsamında birçok şehre personel alımı yapılacak. İşbaşında kursa alınacak adaylar, eğitimi işbaşında alacak ve kursun sonunda hem iş hem meslek sahibi olacak. Kurs süresince adaylara maaş ve GSS ödemeleri İŞKUR tarafından yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR, KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlanlara başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki genel şartları sağlaması gerekmektedir:

1. Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

2. 15 yaşını tamamlamış olmak,

3. İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,

4. Emekli olmamak,

5. Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,

6. Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak,

7. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,

Belirtilen şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilmektedirler.

Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilmektedirler.

İşbaşı Eğitim Program kapsamında verilen günlük ödemeler

"İş arayan statüsündeki vatandaşlar için günlük 108,68TL, öğrenciler için 81,51TL, işsizlik ödeneği alanlar için 54,34TL zaruri gideri,

İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan, İş Kulübü faaliyetlerinden faydalanan ve akabinde işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara günlük 95 TL zaruri gider ödemesi,

Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 100 TL zaruri gider ödemesi,

İmalat sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği ödemesi, " denildi.

İşbaşı Eğitim Programlarının Süresi

İşbaşı Eğitim Programı; günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü ve 45 saati geçmeyecek şekilde düzenlenmektedir.



İşbaşı eğitim programı bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9 ay, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde MEB Hayat Boyu Öğrenme Modüllerinin asgari süresinden az olmayacak şekilde ve diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay uygulanmaktadır.



Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için 9 aya kadar işbaşı eğitim programı düzenlenebilmektedir.

Mesleki eğitim kurslarına katılan vatandaşlara, kurslara fiilen katıldıkları gün üzerinden;

1. Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 60 TL zaruri gider ödemesi,

2. Geleneksel mesleklerde mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 40 TL zaruri gider ödemesi,

3. İstihdam garantisiz mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 30 TL zaruri gider ödemesi,

4. İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından faydalanan ve akabinde istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınlara günlük 95 TL zaruri gider ödemesi,

5. Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği ödemesi,

6. Genel sağlık sigortası primi,

7. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi Kurumumuz tarafından mesleki eğitim kursu süresince karşılanmaktadır.

Mesleki eğitim kurslarına katılan vatandaşlardan herhangi bir ücret kesinlikle alınmamakta olup, yukarıda belirtilen ve mesleki eğitim kursu süresince Kurumumuz tarafından karşılanan giderlerin yanında, kursu başarıyla tamamlayan vatandaşlara kurs sonunda Kurs Bitirme Sertifikası verilmektedir.

Bununla birlikte, Mesleki Yeterlilik Kurumunun belirlemiş olduğu Mesleki Yeterlilik Belge zorunluluğu kapsamındaki mesleklerde düzenlenen kurslara katılan kişilere, kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde Mesleki Yeterlilik Belgesi verilmektedir.

Mesleki eğitim kurslarından faydalanmak isteyen tüm işverenler, 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine istedikleri zaman başvuruda bulunabilmektedirler.

Mesleki Eğitim Kurslarının Süresi

Mesleki eğitim kursları; günlük en az beş en fazla sekiz saat ve haftada altı günü geçmemek üzere en az otuz en fazla kırk saat düzenlenmektedir. Mesleki eğitim kurslarının toplam süresi yüz altmış fiili günü geçmemektedir.

ALIM YAPILAN KADROLAR VE ŞEHİRLER

İşbaşı eğitim programları ilanları şu şekilde:

Mesleki eğitim kursları güncel ilanları şu şekilde:

MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI İLANLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

İlanlara başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki adımları takip ederek başvurusunu yapması gerekmektedir:

https://esube.iskur.gov.tr/

Linke tıklayın. Daha sonra açılan sayfada İŞ ARAYAN yazan yerden giriş yapın. Giriş yapınca , aşağıdaki resimde gösterdiğimiz gibi üst menüde ONLİNE İŞLEMLER kısmına tıklayarak KURS sayfasına gidebilirsiniz.

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