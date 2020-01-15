İŞKUR üzerinden en az ilköğretim mezunu 39 bin 224 personel alınacak! İşte açık ilanların listesi

İŞKUR üzerinden en az ilköğretim mezunu 39 bin 224 personel alımı ilanı yayınlandı. Bugün yayımlanan personel alım ilanlarında aynı zamanda başvuru şartları da belirtildi. İşte detaylar…
İŞKUR ÜZERİNDEN 39 bin 224 PERSONEL ALIMI YAPILACAK
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden bugün 39 bin 224 ilan yayınlandı. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) olmayan adayların da başvuru yapacağı personel alım ilanlarında en fazla beden işçisi, Makineci, Temizlik Görevlisi ve Satış Danışmanı aranıyor.
İŞKUR ÜZERİNDEN PERSONEL ALIMI YAPILAN MESLEKLER
İŞKUR üzerinden personel alımı yapan meslekler ise şöyle:
Ön Muhasebeci905
Kasiyer828
Garson (Servis Elemanı)745
Konfeksiyon İşçisi581
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi577
Dokuma Konfeksiyon Makineci568
Reyon Görevlisi528
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı474
Büro Memuru (Genel)465
Ayakkabı İmalatçısı462
Ambar/Depo Görevlisi371
Şoför-Yük Taşıma363
Güvenlik Görevlisi344
Elektrikçi (Genel)281
Bulaşıkçı (Stevard)265
Pazarlamacı264
Aşçı Yardımcısı263
Aşçı257
Kalite Kontrolcü250
CNC Torna Tezgahı Operatörü238
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı237
Düz Dikiş Makineci224
Depo Sevkiyat Sorumlusu204
Muhasebeci200
Paketleme işçisi195
Sekreter193
Makine Mühendisi190
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)188
Elektrik Teknisyeni187
Kurye183
Forklift Operatörü172
Mekanik Bakım Onarımcısı170
Beden İşçisi (Temizlik)164
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)162
Motosikletli Kurye160
Hemşire147
Çağrı Merkezi Elemanı145
Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı144
Büro İşçisi133
Deri Konfeksiyon Makinecisi131
Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı131
İnşaat İşçisi130
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)128
Mutfak Görevlisi128
Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu)128
Muhasebe Meslek Elemanı127
CNC Freze Tezgahı Operatörü125
Kadın Giyim Modelist Yardımcısı125
Satış Temsilcisi / Plasiyer125
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)116
Servis Komisi114
Perakende Satış Elemanı (Gıda)113
Sevkiyat Görevlisi109
Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)109
Teknik Ressam103
Mobilya Montajcısı102
Diğer Büro Memurları101
Elektrik Teknikeri100
Kesim Kontrol İşçisi (Konfeksiyon)100
Ütücü92
Tır-Çekici Şoförü91
Elektrik-Elektronik Teknisyeni88
Kalite Kontrolcü-Tekstil88
Metal Mamuller Montaj İşçisi88
Çaycı86
Elektrik Mühendisi84
Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren)84
Gemi Ön İmalat ve Montaj Elemanı82
Gıda Mühendisi81
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı81
Depo İşçisi (Elleçleme)79
Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)79
Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen78
Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı77
Makine Teknikeri77
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı76
Mobilya Döşeme İşçisi76
Şoför (Yolcu Taşıma)76
Bahçıvan75
Makine Bakımcı75
Teknik Servis Elemanı74
Müşteri Temsilcisi73
Ortacı/Ayakçı (Tekstil)72
Grafiker68
Mobilyacı68
Proses İşçisi68
Dış Ticaret Meslek Elemanı67
Turizm Ve Otelcilik Elemanı67
Diğer Elektrik Teknisyenleri65
Boyacı-Metal64
Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü64
Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü )63
Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş62
Plastik Mamuller İmal İşçisi62
Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)62
Cilt Bakım Ve Güzellik Meslek Elemanı61
Makine Montaj İşçisi61
Çelik Konstrüksiyon (Yapılandırmacı) Teknisyeni60
Makine Montajcısı59
Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman)57
Gıda Teknikeri56
Kalite Kontrol Sorumlusu56
Marangoz56
NC/CNC Tezgah Operatörü55
Ahşap Mobilya İmalatçısı54
CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü54
Kompleci (Yuvarlak Örme Makinesi Operatörü)54
Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü53
Endüstri Mühendisi53
Grafik Tasarımcısı53
Makine Teknolojisi Teknisyeni53
Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci52
Elektrik-Elektronik Mühendisi51
Sıvı Dolum Makinesi Operatörü51
Ara Ütücü50
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle)50
Erkek Üst Giysileri Dikim Elemanı50
Kasap50
Kesimci (Konfeksiyon)50
Sigortacılık Meslek Elemanı50
Temizlik işçisi (el ile - cadde, sokak, park vb.)50
Yer Hostesi50
Psikolog49
E-Ticaret Meslek Elemanı48
Halkla İlişkiler Görevlisi48
Mermer İşçisi48
Okul Öncesi Öğretmeni47
Terzi47
Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı46
Hasta Danışmanı46
Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı45
Tekstil Terbiye İşçisi45
Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı44
Kamyon Şoförü44
Satın Alma Sorumlusu44
Üniversal Torna Tezgahı Operatörü44
Bayan Kuaförü43
Elektronik Teknisyeni43
Market Elemanı43
Otomotiv Elektrikçisi43
Pazarlama Sorumlusu43
Baskı Operatörü - Tekstil42
CNC Lazerle Kesme Operatörü42
Kimyager42
Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah41
Kimya Mühendisi41
Ahşap Mobilya İmalat Ustası40
Emlak Ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı/Emlak Danışmanı40
Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller40
İnşaat Mühendisi40
Makine Nakışçısı40
Motosiklet Sürücüsü40
Pres Tezgahı Operatörü (Kesim)40
Montaj İşçisi (Havalı Tornavida)39
Bilgisayar Mühendisi38
Yazılım Mühendisi38
Demir Doğramacı37
Elektrostatik Boya Operatörü37
Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista)37
Tekstil Mühendisi37
Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü)36
Üretim Müdürü (İmalat Sanayi)36
Pastacı Yardımcısı35
Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün)34
İnşaat Teknolojisi Teknikeri34
Open End Makinesi Operatörü34
Elektronik Montörü (Genel)33
Hidrolik Apkant Pres Operatörü33
Oto Yıkama Elemanı33
Yemek Dağıtım Elemanı (Kepçeci)33
İthalat-İhracat Sorumlusu32
LED Aydınlatma Ekipmanları Montajcısı32
Organizasyon Sorumlusu32
Otopark Görevlisi/Vale32
Son Ütücü32
İngilizce Öğretmeni31
Manav31
Döner Ustası30
İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı30
Kantin Görevlisi30
Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı30
Ram Makinesi Operatörü (Tekstil)30
Saraciye Üretim Elemanı30
Tesviyeci30
Ziraat Mühendisi30
Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle)29
Otomotiv Kaporta Ustası29
Otomotiv Mekanikçisi29
Sıhhi Tesisatçı29
Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi28
Danışma Memuru28
Dökümcü (Metal)28
Fast Food Hazırlayıcısı-Hamburger, Tost, Sandviç Vb.28
İnsan Kaynakları Uzmanı28
Satış Görevlisi28
Sıcak Mutfak Aşçısı28
Asansör Bakım ve Onarım İşçisi27
Bilgi İşlem Destek Elemanı27
Depo Görevlisi (Gıda)27
Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim27
Fizyoterapist27
İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C)27
Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı27
Matematik Öğretmeni-Ortaöğretim27
Montajcı (Kurgucu)27
Pazarlama Uzmanı27
Üretim Planlama Memuru27
Üretim ve Planlama Mühendisi27
Vitrin Düzenleme Elemanı27
Akrilik İplik Üretim İşçisi26
Bisküvi İmalat İşçisi26
Dökümcü26
Ekmek Dağıtım Elemanı26
Kimya Teknikeri26
Muhasebe Uzmanı26
Satış Destek Personeli26
Balıkçılık Ve Avcılık İşçileri25
Bar Görevlisi25
Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama Elemanı25
Giysi Tadilatçısı25
Kadın İç Giysileri Dikim Elemanı25
Meyve Sebze Ayıklama İşçisi25
Otomotiv Boya Ustası25
Piliç Kesim ve İşleme Elemanı25
Plastik Enjeksiyon Kalıpçısı25
Saraciye Montajcısı25
Yazılım Destek Uzmanı25
Bilgisayar Programcısı24
İşletme Elektrik Bakımcısı24
Makam Şoförü24
Meydancı - imalat24
Servis Rehberi (Okul)24
Sigorta Acentesi Teknik Personeli24
Anketör23
Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı23
Çelik Kaynakçısı23
Kalıpçı-Pres23
Mağaza Müdürü23
Manikürcü-Pedikürcü23
Plastik Enjeksiyon Sorumlusu23
Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil23
Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma)22
Endüstriyel Yuvarlak Örme Operatörü22
Makine Montaj ve Bakım Onarımcısı22
Web Tasarımcısı22
Dağıtım Elemanı (Gıda,İçecek)21
Endüstriyel Soğutma Sistemleri Servis Elemanı21
Kuyumcu-Altın ve Gümüş İşleme21
Lojistik Elemanı21
Pide Ustası21
Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü21
Sınıf Öğretmeni21
Taşlama Tezgâh İşçisi21
Veri Giriş Elemanı21
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni20
Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı20
Figüran20
Izgara Ustası20
İlaç Tanıtım-Satış Mümessili (Reprezantı)20
Kalite Kontrolcüsü (Çelik Mutfak Eşyaları)20
Küvet Ve Duş Tekne İmal İşçisi20
Raspacı (Gemi)20
Refakatçi (Kişisel Yardımcı)20
Reklam Ve Tanıtım Uzmanı20
Vinç Operatörü20
Alüminyum Doğramacı19
Çevre Mühendisi19
Dış Ticaret Uzmanı19
Diğer Elektronik Teknisyenleri19
Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis Teknisyeni19
Frezeci (Freze Tezgah İşçisi)19
Güvenlik Görevlisi (Silahlı)19
Güvenlik Sistemleri Montaj ve Bakım Onarımcısı19
Laborant (Tekstil)19
Örgü Makinası Operatörü19
Reklam Tabelacı19
Robot Kaynak Operatörü19
Yazılım Geliştiricisi19
Cer Makinesi Operatörü-Tekstil18
Çorap Örme Makinesi Operatörü18
Diğer Garsonlar, Barmenler Ve İlgili İşçiler18
Elektrik malzemesi montaj işçisi18
Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel)18
Kuruyemiş Paketleme İşçisi18
Plastik Ekstrüzyon Makinesi Operatörü (Ekstrüder)18
Ustabaşı/Postabaşı/Formen/Atölye Sorumlusu18
Asansör Bakım ve Onarım Ustası17
Boyama Makinesi Operatörü-Tekstil17
Cam Balkon Sistemleri Montajcısı17
Çift İğne Makineci17
Eczacı Kalfası17
Elektronik Haberleşme Teknisyeni17
Filtre İmal İşçisi17
Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt)17
Metal Pres Makinesi Operatörü17
Mimar17
Tekstüre İplik Üretim Makinesi Operatörü17
Veteriner Hekim17
Yufka Ustası17
Ziraat Teknikeri17
Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü16
Ayakçı (Tekstil)16
Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy)16
Beden İşçisi (İnşaat)16
Döviz Alım Satım Elemanı16
Ebe16
Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektrik-Elektronik Teknikeri16
Alüminyum imalat işçisi15
Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri15
CNC Punch Makinesi Operatörü15
Diş Hekimi Asistanı/Yardımcısı15
Düz Dokuma Kumaş İşçisi15
Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektronik Teknikeri15
Jet Boya Makinesi Operatörü15
Kompozit Ürün Üretim Elemanı (El Yatırması, Püskürtme, RTM, İnfüzyon)15
Metal Kaplamacı15
Meydancı - konfeksiyon15
Mobilya Paketleme İşçisi15
Model Makineci (Dokuma, Hazır Giyim ve Ev Tekstili)15
Model Makineci (Yuvarlak Örme Hazır Giyim ve Ev Tekstili)15
Otomotiv Kaporta İşçisi15
Plastik Mamuller Montaj İşçisi15
Remayöz Makinesi Operatörü/Remayözcü (Düz Örme Hazır Giyim)15
Restoran Kaptanı15
Seramik Teknisyeni15
Tekstil Terbiye İşçisi (Baskı)15
Vardiya Amiri - İmalat15
Vardiya Amiri (Genel)15
Ambalajcı (El İle)14
Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler)14
Direksiyon Eğitmeni14
Elektro-Mekanik Montajcısı14
İç Mimar14
İş Güvenliği Uzmanı (Tehlikeli Sınıf-B)14
Lojistik Operasyon Elemanı14
Metal Sac İşleme İşçisi14
Muhasebe Yardımcı Elemanı14
Satın Alma Görevlisi14
Temel İmalat (Talaşlı) ve Montaj Elemanı14
Zımpara Makinesi Operatörü (Ağaç)14
Bilgisayar Operatörü/Kullanıcısı13
Brode Makinesi Operatörü/Brodeci13
CNC Plazma Kesim Operatörü13
Çanta İmalatçısı ve Saraciyeci13
Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı13
Erkek Berberi/Erkek Kuaförü13
İmalat Mühendisi/Üretim Mühendisi13
İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel)13
Konfeksiyon Ürünlerini Katlama/Paketleme İşçisi13
Makastar-Tekstil13
Mekatronik Mühendisi13
Motorlu Kara Taşıtları Eksperi13
Otomotiv Servis Danışmanı13
Pastalcı13
Pizza Ustası13
Rezervasyon Elemanı13
Sayaç Okuma Elemanı (Elektrik)13
Seramik İmal İşçisi13
Sosyal Medya Uzmanı13
Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü13
Özel Eğitim Öğretmeni12
Bekçi12
Beton Transmikser Operatörü12
Biyolog12
Depocu (Giyim Üretim)12
Diyetisyen (Beslenme Uzmanı)12
Doğrultma İşçisi-Metal (Soğuk Haddehane)12
Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi12
Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı12
İklimlendirme Sistemleri Teknisyeni12
Kadın Terzisi12
Kamyonet Şoförü12
Mağaza Sorumlusu/şefi12
Metalurji Ve Malzeme Mühendisi12
Modelist-Hazır Giyim12
Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni12
Sac Metal Kalıpçısı12
Satın Alma Uzmanı12
Üniversal Freze Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)12
Yaşlı Bakım Teknisyeni12
Ağaç Palet İmalatçısı11
Ahşap İskeletçi11
Antrenör11
Barmen-Barmaid11
Betonarmeci11
Bilgisayar İşletmeni (Operatörü)11
CNC Tel Erezyon Tezgah Operatörü11
Çay Servis Elemanı (Askıcı)11
Çocuk Gelişimi Uzmanı11
Diğer Elektrik Tesisatçıları11
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle)11
Emaye İşçisi11
Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi11
Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon Ustası11
İnsan Kaynakları Uzmanı/Personel Uzmanı11
Kalite Kontrolcü (Plastik)11
Kauçuk Kalıp Presi Operatörü11
Kuaför11
Lojistik Uzmanı11
Mali Müşavir11
Punta Kaynak Makinesi İşçisi11
Satış Temsilcisi (Endüstriyel Ürünler)11
Servis Şoförü (Okul)11
Su Ürünleri Mühendisi11
Tel Çekme İşçisi (Elle)11
Turizm Danışma Elemanı11
Yemekhane servis işçisi11
Zihinsel Engelliler Öğretmeni-Özel Eğitim11
Araç Muayene İstasyonu Teknisyeni10
Bant elemanı10
Bar Kaptanı (Otel)10
Bobin aktarma işçisi10
Bobinaj Sarma İşçisi (Elle)-Elektrik10
CNC Programcısı10
Çaycı - büro, otel ve diğer işyerlerinde10
Diğer Mobilya İşçileri10
Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri10
Elektronik Cihazlar Montörleri10
Endüstriyel Mekanik Teknisyeni10
Enjeksiyon Pres Döküm Makinesi Operatörü10
Gaz ve Tesisat Teknikeri (Sıhhi Tesisat Ve Doğalgaz Teknikeri )10
Harita Teknikeri10
Kahvaltı Hazırlama Elemanı10
Katrak Makinesi Operatörü (Mermer)10
Kebap Ustası10
Klima İmalat ve Montaj Elemanı10
Lavaş Ustası10
Mekatronik Teknisyeni10
Mobilya Döşeme Ustası10
Müşteri Hizmetleri Satış ve Hizmet Yetkilisi10
Otomotiv Gövde Onarım İşçisi10
Poliüretan Makinesi Operatörü10
Seri Üretimtezgah Operatörü10
Soğuk Demirci10
Soğutucu İmal İşçisi10
Tekstil Teknikeri10
Unlu Mamüller Paketleme İşçisi10
Üretim Şefi10
Yat-Tekne Laminasyon İşçisi10
Yemekhane işçisi10
Yıkama Makinesi İşçisi (Tekstil)10
Bilgisayar Teknisyeni9
Büro Memuru (İdari İşler)9
CNC Router Operatörü9
Çamaşırcı (Genel)9
Diğer Makine Teknisyenleri9
Diğer Sağlık Personeli9
İç Giyim Konfeksiyon Makineci9
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri9
Kalite Kontrolcü (Metal)9
Kapıcı9
Kimya Öğretmeni-Ortaöğretim9
Kumaş Paketleme İşçisi9
Mekatronik Teknikeri9
Paketleme İşçisi (Gıda)9
Restoran Karşılama Hostesi9
Sanforcu9
Serigrafi ve Tampon Baskı Operatörü / Serigraf9
Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı)9
Tatlı Ustası (Baklava)9
Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi8
Bilişim Teknolojileri Teknisyeni8
Borverk (Bohrwerk) Operatörü8
Çözgü Operatörü8
Diğer Başka Yerde Sınıflandırılmamış İçki Ve Gıda Maddeleri İşçileri8
Diğer Elektronik Montörleri8
Diğer Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalat İşçileri8
Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi)8
Dijital Baskı Operatörü8
Ebatlama Makinesi Operatörü (Ahşap)8
Elektrik Tesisat Ustası8
Elektro-Mekanik Montaj Ustası8
Fason Takip Elemanı (Tekstil)8
Güvenlik Görevlisi (Silahsız)8
Kaynak Operatörü8
Kimya Teknisyeni8
Klima Sistemleri Teknisyeni8
Metal Kesim İşçisi8
Metal Sac İşleme Ustası8
Metocu/Numaratör8
Minibüs Şoförü8
Mobilya ve Dekorasyon Montaj İşçisi8
Muhasebe Yetkilisi8
NC/CNC Tezgah İşçisi8
Plastik Boru İmal İşçisi8
Proje Mühendisi8
Telefon Santral Operatörü8
Tıbbi Dokümantasyoncu Ve Sekreter8
Yaş Boya Ustası/Operatörü8
Yatar Daire Testere Makinesi Operatörü8
Asansör Montaj İşçisi7
Bilgisayar Teknik Servisçisi/Bilgisayar Donanım Teknisyeni7
Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı7
Biyomedikal Cihaz Teknikeri7
CNC Kayar Otomat Operatörü7
Coğrafya Öğretmeni-Ortaöğretim7
Eczane İşçisi7
Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni7
Endüstriyel Mutfak Ürünleri İmal İşçisi7
Fen Bilgisi Öğretmeni-İlköğretim7
Gemi-Yat-Tekne Boyacısı7
Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi7
İletişim Danışmanı7
İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı7
Kalite Kontrolörü-Kumaş7
Kalite (Yönetim) Sistem Sorumlusu7
Kargo Takip Görevlisi7
Kartelacı7
Kontrol Mühendisi /Kontrol Ve Otomasyon Mühendisi7
Moda Tasarımcısı7
Operasyon Elemanı (Turizm)7
Oyun Parkı Görevlisi7
Planlama Ve Kontrol İşçisi (Tekstil)7
Radyo Televizyon Programcılığı Teknisyeni7
Satış Temsilcisi (Medikal ve Eczacılık Ürünleri)7
Sosyal Hizmet Uzmanı7
Süthane/ Mandıra İşçisi7
Taşlama Tezgâh Ustası7
Üretim ve Planlama Uzmanı7
Acil Tıp Teknisyeni6
Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı6
Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü6
Alüminyum Kaynakçısı6
Arge Elemanı6
Avukat6
Bakım Onarım Mühendisi6
Beko Loder (Kazıcı - Yükleyici) Operatörü6
Bilet Satış Elemanı (Uçak)6
Birinci Basamak Tedavi Hizmeti Veren Paramedik6
Boyama-Yıkama Makinesi Operatörü (Kumaş)6
CNC Cam İşleme Makinesi Operatörü6
Çikolata ve Çikolatalı Ürünler Üretim Operatörü6
Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı6
Diğer İplik İşçileri Ve Sarıcıları6
Diğer Mühendisler6
Endüstriyel Otomasyon İşçisi6
Etiketçi (Makineyle)6
Gemi Montajcısı6
Hazır Köfte İmal İşçisi6
İnşaat Boyacısı/Boyacı6
İş Güvenliği Uzmanı (Çok Tehlikeli Sınıf-A)6
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Teknisyeni6
Kalite Güvence Müdürü6
Kapalı Depo Görevlisi6
Kompleci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili)6
Laboratuvar Teknikeri6
Maden Mühendisi6
Masaj Terapisti6
Masaj Uygulayıcısı/Masöz6
Matbaa İşçisi6
Metal Yüzey Temizleyici6
Mobilya Silimci6
Nezaretçi Ve Ustabaşı (Tekstil-Paketleme)6
Oksi-Gaz Kaynakçısı6
Oluklu Mukavva Kutu Üretim Elemanı6
Otomotiv Boya İşçisi6
Otomotiv Yedek Parça Danışmanı6
Peyzaj Mimarı6
Peyzaj Teknikeri6
Pide Ustası Yardımcısı6
Planlama Şefi6
Restoran Müdürü6
Sağlık Kurumları İşletmecisi6
Sağlık Teknikeri (Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon)6
Satış Pazarlama Şefi6
Seri Çözgü Makinesi Operatörü6
Sınai ve Tıbbi Gazlar Üretim, Dolum ve Depolama Elemanı6
Soğuk Mutfak Aşçısı6
Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni6
Stilist6
Taksi Şoförü6
Tüp Kesme Makinesi Operatörü (Tesktil)6
Yaş Kumaş Açma Makinesi Operatörü6
Yatak İmalat İşçisi6
Züccaciye Satış Elemanı6
Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği5
Ahşap Çatı Ustası5
Alakart Aşçısı5
Bankacılık Ve Sigortacılık Meslek Elemanı5
Bant Şefi (Tekstil)5
Bilgi İşlem Destek Sorumlusu5
Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad_cam)5
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni5
Boru Kaynakçısı5
Çapakçı5
Çikolata İmal İşçisi5
Çocuk Gelişimcisi/ÇocukGelişim Uzmanı5
Çorap Burun Makinesi Operatörü5
Depo Görevlisi (Yarı Mamul)5
Diğer Koruyucu Güvenlik Elemanları5
Diğer Sosyal İşlerde Çalışanlar5
Diğer Teknisyen Ve Teknikerler5
Dikey Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya)5
Diyaliz Teknikeri5
Dizel Otomotiv Mekanikeri5
Doğal Gaz ve Tesisat Teknikeri5
Dokumacı (El Tezgahı)5
Döküm Ocakçısı5
Drama Öğretmeni (Özel Kurs)5
Eğitim Danışmanı5
Elektrik Pano Elemanı5
Elektronik Haberleşme (Telekomünikasyon) teknikeri5
Endüstriyel Kalıp Teknisyeni5
Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi5
Fermuar İmal İşçisi5
Fitil (Flayer) Makineci5
Fitnıs Eğitmeni (Fitness Eğitmeni)5
Fotoğrafçı5
Giyotin Makas İşçisi5
Haberleşme Sistemleri Teknisyeni / Telekomünikasyon Teknisyeni5
Hadde Ustası5
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı/Uzmanı5
Hamal/Elle Taşıma5
Hekim-Pratisyen5
İnspektör Ve Dolum Makinesi Operatörü5
İnşaat Demiri Bağlama Ustası5
İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı5
Kağıt İmalat Makinesi Operatörü5
Kalibrasyoncu5
Kimya Laboratuvarı Görevlisi5
Kumaş Boyacısı5
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı/Takı Teknikeri5
Lastik-Cant Montaj İşçisi5
Lojistik Meslek Elemanı5
Lojistik Operasyon Sorumlusu5
Mantı Ustası5
Mermer Ebatlandırma İşçisi5
Metal Levha İşçisi5
Mobilya Döşeme Dikim İşçisi5
Muhasebe Müdürü5
Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikeri5
Örgü Makinesi Operatörü (Bilgisayarlı)/Trikotaj5
Panel Çatı Kaplamacısı5
Planlama Mühendisi5
Plastik Doğrama Montaj Elemanı5
Plastik Kırma Makine Operatörü5
Pres Ustası5
Rotasyon Baskı Makinesi Operatörü (Raklist)5
Satış Yönetimi / Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Meslek Elemanı5
Servis Elemanı (Garson) Yardımcısı5
Süt Ve Süt Ürünleri İşlemecisi5
Şardon Makinesi Operatörü5
Şekerleme İmal İşçisi (Elle)5
Teknik Müdür5
Temel Metal Şekillendirme Elemanı5
Terminal Traktör Operatörü(Terminal Çekici Operatörü)5
Tiyatro Oyuncusu5
Transfer Elemanı-Turizm5
Türk Dili Ve Edebiyat Öğretmeni-Ortaöğretim5
Üretimde Kalite Kontrol Teknikeri5
Yiyecek İçecek Müdürü5
Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri4
Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı4
Akrilik Tezgah Ustası4
Aktar (Baharatçı)4
Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer)4
Ambalajcı (Makine İle)4
Araç Üstü Vinç Platform Operatörü4
Aşçıbaşı4
Beton Ve Betonarme Kalıpçısı4
Bijuteri Ürünleri Satış Elemanı4
Bilişim Uzmanı4
Biyoloji Öğretmeni-Ortaöğretim4
Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı/Yapı Dekorasyoncusu4
Börek Ustası4
Büro Yönetimi Elemanı4
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı4
Dalgıç (Balıkadam)4
Depo Görevlisi (Hammadde)4
Diğer Ağaç İşlem İşçileri4
Diğer Hizmet Müdürleri4
Diğer Metal Çekiciler Ve Şekillendiriciler4
Diğer Mobilyacılar Ve İlgili İşçiler4
Diğer Motorlu Araç Sürücüleri4
Diğer Öğretmenler4
Dipsiz Körüklütorba Makinesi Operatörü4
Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı4
Dokuma Makineleri Bakım-Onarımcısı4
Ekmek Ustası4
Endüstriyel Tasarım Mühendisi4
Evde Çocuk Bakım Elemanı4
Fabrika/İşletme Müdürü4
Finans Uzmanı4
Gemi İnşaatı Teknikeri4
Gıda Teknolojisi Teknikeri4
Güvenlik Görevlisi (Eğitim Kurumları)4
Harman-Hallaç Makinesi Operatörü4
Hayvan Bakıcısı4
Helva Ustası4
Isıtma Sistemleri Servis Elemanı4
İnşaat Teknolojisi Teknisyeni4
Jeneratör Tamircisi4
Kablo Montaj İşçisi4
Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinç Operatörü4
Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Makine İle)4
Kauçuk Mamuller Montaj İşçisi4
Konik Çözgü Makinesi Operatörü4
Koparmacı (iplik)4
Kozmetik Sıvı Ürün Hazırlama İşçisi4
Laborant (Gıda)4
Lazer Kesimci ( Tekstil )4
Makine Bakım Ustası4
Mekanik Bakım Ve Onarımcısı (Motorlu Taşıtlar Hariç)4
Metal Teknolojisi Teknisyeni4
Mobil İletişim Cihazları/Cep Telefonu Bakım Onarımcısı4
Mobilya İskeleti ve Döşeme/Mobilya Döşeme Teknisyeni4
Motor Yenileştirmeci4
Müdür Yardımcısı4
Numune Takip İşçisi4
Oto Satış Elemanı4
Otomasyon Sistemleri Destek Elemanı4
Öğrenci (Lisans)4
Perde Ve Jaluzi Montaj Ustası4
Petrokimya Üretim Elemanı4
Pilates Eğitmeni4
Polyester İmal İşçisi4
Portföy Yöneticisi4
Proje Yöneticisi4
PVC Üretim Besleme İşcisi (Ahşap Kaplama)4
RAM Makinesi Operatörü Yardımcısı (Ram Arkacı)4
Seyahat İşletmeciliği/ Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Meslek Elemanı4
Soğutucu Ev Aletleri ve Klimalar Bakım Onarımcısı4
Stajyer (Öğrenci)4
Tarih Öğretmeni-Ortaöğretim4
Tele-Satış Elemanı4
Tıbbi Görüntüleme Teknikeri/Radyoloji Teknikeri4
Tuğla İmal İşçisi4
Halkla İlişkiler Görevlisi(Gazete)3
Ahşap Tornacısı3
Almanca Öğretmeni3
Ambar Sorumlusu3
Araç Muayene İstasyon Amir Yardımcısı3
Ark Kaynakçısı3
Ark Ocağı Operatörü3
Barkodcu3
Bilgisayar Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Elemanı3
Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Operatörü3
Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Elemanı3
Bilgisayar Öğretmeni-Ortaöğretim3
Bilgisayarlı Modelist/Bilgisayarlı Kalıp Operatörlüğü3
Bilişim Personeli3
Bilişim Sistemleri Mühendisi3
Boya Hazırlayıcı (Tekstil)3
Boyahane Tesis Takip İşçisi3
CNC Taşlama Operatörü3
Çiftçi (Hayvancılık)3
Çoklu Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya)3
Demir Dövme Presi Operatörü3
Deri Eşya/Aksesuar İmal İşçisi3
Deri İşçisi3
Diğer Boyacılar (İnşaat Ve Bakım Hariç) (Makineyle)3
Diğer Elektrikli Eşya Montajcıları Ve İlgili Elektrik İşçileri3
Diğer Hayvan Yetiştiricileri Ve Tarım İşçileri3
Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri3
Diş Hekimi Sekreteri3
Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı3
Döküm Modelcisi3
Ebe-Hemşire3
Egzoz Emisyon Ölçüm Ustası3
El Ve Makine Dikişçisi (Genel)3
Elektrik Pano Montaj Ustası3
Elektronik Mühendisi (Genel)3
Elektronik Ve Haberleşme Mühendisi3
Endüstriyel Cam İşleme Elemanı3
Endüstriyel Kalıpçı/Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı3
Ev Tipi Klima Sistemleri Teknik Elemanı3
Fantezi Bükümcü3
Filit İşçisi (Haşere İlaçlama)3
Finansman Sorumlusu3
Fizikçi3
Gazeteci3
Görüntü Ve Ses Sistemleri Teknisyeni3
Grafik ve Animasyon Tabanlı Web Sayfası Hazırlayıcısı3
Grafik/Grafik Tasarımı Teknikeri3
Hassas Ve Dakik Aletler İmalat İşçisi Ve Tamircisi3
Helezon Yay Dizgi Makinesi Operatörü3
Hırdavat Malzemeleri Satış Elemanı3
Hidrolik Pnömatikçi3
Hizmetçi-Ev İşleri3
Isıtma Sistemi Kontrol Teknisyeni3
Izgara Ustası Yardımcısı3
İlköğretim Matematik Öğretmeni3
İplik Temizleme İşçisi3
İş Geliştirme Uzmanı3
İş Makineleri Hidrolik Sistemler Bakım ve Onarımcısı3
İş Makineleri Operatörü3
Kağıt Peçete Katlama Makinası Operatörü3
Kapı/Kantar Görevlisi3
Kaplamacı-Ahşap3
Kat Şefi ( Floor Supervisior)3
Kazan Operatörü (Kağıt Hamuru)3
Kepçe Operatörü3
Kolileme Makinesi Operatörü3
Kumaş Sarıcı3
Kurum Müdürü (Özel Öğretim/Dershane)3
Laborant Ve Veteriner Sağlık Teknikeri3
Lastik Makineci3
Lastik Üretim Operatörü (Motorlu Taşıtlar)3
Marka Patent Satış Elemanı3
Marş Ve Devir Daim Dişli Tamircisi (Motorlu Taşıt)3
Matbaa Ustası3
Mermer Seleksiyon İşçisi3
Metal Çatı İşçisi3
Metal İşleme Tezgâhları Ayarcı-Operatörleri3
Meydancı - dokuma3
Meydancı - iplik3
Mini Barcı (Otel)3
Muhabir3
Muhasebe ve Finans Yönetimi Uzmanı/Yöneticisi3
Muhasebe Yetkili Yardımcısı3
Mutfak Eşyaları Tamircisi3
Ofset Baskı Operatörü3
Operasyon Yöneticisi3
Otel Müdürü3
Oto Döşemecisi3
Oto Kuaför Elemanı3
Otobüs/Kamyon Bakım Onarımcısı3
Otomotiv Elektromekanikeri/Otomotiv Diagnostik (Arıza Tespit Ve Giderme)3
Otomotiv Lastik Satış Servis ve Onarımcısı3
Otomotiv Montaj İşçisi3
Otomotiv Mühendisi3
Otomotiv Yedek Parça Yöneticisi3
Ölçüm Aletleri Teknisyeni (Gemi)3
Plastik Ekstrüzyon Kalıpçısı3
Plastik Kalıp Teknisyeni3
Prefabrik Yapı Montaj İşçisi3
Radial Matkap Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)3
Resim-İş Öğretmeni-Ortaöğretim3
Restoran Yöneticisi3
Rusça Öğretmeni3
Salamura İşçisi3
Salatacı (Salata Ustası)3
Sanayi Nakışçısı3
Satış Sonrası Hizmet Personeli3
Serbest Muhasebeci3
Sigorta Eksperi3
Soğuk Mezeci3
Soğutma Sistemleri Teknisyeni3
Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme)3
Sulama Sistemleri Montaj İşçisi3
Takı İmalatçısı3
Tatlı Ustası (Dökme)3
Temizlik Görevlisi (Hastane)3
Tur Operatörü3
Turizm Ve Otel İşletmeciliği Meslek Elemanı3
Uluslararası İlişkiler Uzmanı3
Varyant Elemanı (Tekstil)3
Yelken, Çadır Ve Tente İşçisi3
Yiyecek Servis Tezgahı Çalışanı3
Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı2
Ahşap Ambalaj İşçisi2
Ahşap Doğrama İmalatçısı2
Ahşap Ev İmalatçısı (Nezaretçi/Ustabaşı)2
Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü2
Ambalajlama işçisi (el ile)2
Anestezi Teknikeri2
Apre Hazırlama İşçisi2
Arapça Öğretmeni2
Arge Şefi2
Aşçı Yamağı (Çırağı)2
Aşçı (Yöresel Mutfak)2
Aşçıbaşı Yardımcısı2
Ayakkabı El Montajcısı2
Ayakkabı Modelisti2
Bar Şefi2
Baskıcı (Suni Deri)2
Bilet Satış Elemanı (Gişe/banko)2
Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri2
Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları)2
Bina Bakımcısı2
Biyokimyager2
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Teknisyeni2
Biyomedikal Mühendisi2
Boya Teknikeri2
Bulut Bilişim Uzmanı2
Burma Saplı Kağıt Torba Makinesi Operatörü2
Büro Makineleri Bakım Ve Onarımcısı2
Büro Makineleri Teknik Servis Teknisyeni2
Büro Memuru (Dış Ticaret)2
Caka Saç Kıvırma Tezgahı İşçisi2
Camcı2
Cephe Sistemleri Ve PVC Doğrama Teknisyeni/ PVC Doğrama İmalat Ve Montaj Teknisyeni2
CNC Mermer İşleme Makinesi Operatörü2
Çelik Levha Bükücüsü2
Çelik Yapı Teknik Ressamı2
Çevirmen/Tercüman2
Çiftçi (Tarla Ürünleri)2
Çiğ Köfte Ustası2
Çiğ Köfte Üretimi Ön Hazırlık Elemanı2
Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Büyükbaş Hayvan)2
Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Küçükbaş Hayvan)2
Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretmeni2
Çocuk Giyim Modelisti2
Çözgülü Örme Makinesi Operatörü2
Danışman (Müşavir)2
Değirmen İşçisi (Hububat)2
Dekoratif Cam İmal İşçisi2
Dekoratif El Sanatları Üretim Elemanı2
Demirciler, Şahmerdancılar Ve Pres Operatörleri2
Depo Görevlisi (Tehlikeli Madde)2
Desinatör (Tekstil)2
Deterjan Üretim İşçisi2
Diğer Elektrik Montörleri2
Diğer Lastik İmalat İşçileri2
Diğer Muhasebeciler2
Diğer Polisajcılar Ve Alet Bileyicileri (Elle)2
Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları2
Diğer Teknik Hizmet Personeli2
Dijital Baskı Operatörü (Tekstil)2
Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni-Ortaöğretim2
Diş Protez Teknisyeni2
Doğal Gaz Kalorifer Ateşçisi2
Doğal Gaz Tesisat Teknisyeni2
Dokuma Sorumlusu2
Döşemeci (Gemi)2
El Nakışçısı2
Elektrik Öğretmeni2
Elektrik Sayacı Sökme Takma Elemanı2
Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni2
Elektro Komponent Dizgi İşçisi2
Elektronik Teknolojisi Teknikeri2
Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi2
Elektronörofizyoloji Teknikeri2
Elyaf Sarıcı2
Endüstriyel Kontrolcü2
Enerji Sistemleri Mühendisi2
Engelli Bakıcısı2
Epilasyon Uzmanı2
Etüt Ve Zamanlama Mühendisi2
Fabrika Satış Temsilcisi2
Fatura Ve Hesap Tahsilatçısı2
Finans Hizmetleri Elemanı2
Flekso Baskı Makinesi Operatörü/Ustası2
Gayrimenkul Değerleme Uzmanı2
Gazete Dağıtıcısı2
Gece Müdürü (otel)2
Gemi Acente Personeli2
Gıda Laboratuvar Elemanı2
Gözleme Ustası2
Gözlükçü-Optik2
Grafik Desen Çizimi Elemanı2
Güvenlik Sistemleri Satış Elemanı2
Haber Editörü2
Harita Mühendisi2
Havuz Görevlisi2
Hemodiyaliz Hemşiresi2
Heykeltraş2
Hidrolik Makas Tezgahı Operatörü (Metal Levha)2
Hidrolik-Pnömatik Teknisyeni2
Hukuk Müşaviri2
Isıl İşlem İşçisi2
Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatçısı2
İç Giyim Satış Elemanı2
İdari Büro Görevlisi2
İdari İşler Şefi2
İlaç Üretim Operatörü2
İlik Düğmeci/İlik Düğme Otomatçı2
İmalat ve Kalite Sorumlusu (Metal)2
İnsan Kaynakları Müdürü/Yöneticisi2
İplik-Elyaf Boyama Makinesi Operatörü2
İş Analisti2
İş Kıyafetleri Satış Elemanı2
İş Sağlığı Ve Güvenliği Teknikeri2
İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni2
İşletme Öğretmeni2
İşletmeci2
İzabeci2
Jeoloji Mühendisi2
Kablo İmal Makinesi Operatörü2
Kalıp ve Takım-Aparat İşçisi2
Kalite Kontrol Müdürü2
Kalite Yönetim Sistemi Denetçisi2
Kapı Montaj İşçisi2
Kapıcı-Kaloriferci2
Kapitone Makinesi Operatörü ve Sorumlusu2
Kapsül İlaç İmal İşçisi2
Karoserci2
Kaynak Mühendisi2
Keseci(Tellak)2
Kimya Proses Elemanı2
Kozmetik Ürünleri Satış Elemanı2
Kumlama Makinesi Operatörü2
Kuran Öğreticisi2
Kurutmacı (İplik)2
Kümes Bakım İşçisi2
Laminasyon Makinesi Operatörü2
Lehimci2
Makarna İmal İşçisi2
Makine Resim Konstrüksiyon Teknikeri2
Manken2
Marmelat İmal İşçisi2
Masaj Uygulayıcısı/Masör2
Masör-Masöz2
Mekaniker (dizel Motor) (Motorlu Araçlar Hariç)2
Mekanizmalı Perde Sistemleri İmal İşçisi2
Metal İşleri Teknisyeni2
Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi2
Meyve Sebze Doğrama İşçisi2
Mobilya Cilacısı (Püskürtme İle) (Ağaç)2
Mobilya Tasarımcısı2
Mobilya ve Dekorasyon Montaj Ustası2
Moda ve Tekstil Tasarımcısı2
Modelist Yardımcısı(Tekstil)2
Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi2
Muhasebe Şefi2
Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kaynakçı)2
Nezaretçi Ve Ustabaşı (Metal İşleme)2
Numune Kalıp Sorumlusu (Tekstil)2
Odyometri Sağlık Teknikeri2
Oluklu Mukavva Dikiş-Yapıştırma Elemanı2
Optisyen2
Orman Endüstri Mühendisi2
Oto Cam Filmi Uygulama Ustası2
Oto Kiralama Danışmanı2
Oto Lpg Montajcısı2
Otomasyon Sistemleri Programcısı2
Otomotiv Boya Onarımcısı2
Ön Büro Müdürü-Otel2
Paket Teslim Elemanı2
Pastacı Çırağı2
Pelet Presleme Makinesi Operatörü (Hayvan Yemi)2
Perde İmal İşçisi2
Pişmaniye İmalat İşçisi2
Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)2
Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)2
Platin Kesimcisi2
Porselen Ve Seramik Eşyası İmal İşçisi2
Pres Döküm Makinesi Operatörü2
Proje Destek Elemanı (Mimari)2
Proje Satış Sorumlusu2
Psikoloji Öğretmeni-Ortaöğretim2
P.V.C. Doğrama Montajcısı2
Reçme Makinesi Kurulum ve Bakım Elemanı2
Reklamcı2
Resepsiyon Şefi2
Restoran İşletmecisi2
Restoran Yönetici Yardımcısı2
Revolver Torna Tezgâhı Ayarcı Operatörü (Metal İşçiliği)2
Ruhsat Memuru2
Satış Müdürü2
Satış Müdürü/Yöneticisi2
Seyahat Acentesi Satış Görevlisi2
Sigorta Aracısı2
Sigorta Satış Temsilcisi-Sağlık, Hayat2
Sistem Uzmanı/Danışmanı2
Soğuk Kaynak İşçisi2
Sportif Eğitim Uzmanı2
Sucuk Dolum Makinesi Operatörü(Doğal Bağırsak)2
Sunta Kesme İşçisi2
Sürekli Döküm İşçisi2
Sürekli Döküm Ustası2
Şantiye Şefi-İnşaat2
Şanzıman Tamircisi (Motorlu Taşıt)2
Şerit Testere Tezgahı Operatörü-Bıçkı Fabrikası2
Taşıt Yükleme İşçisi-Demiryolu Ve Karayolu Araçları2
Teknik Servis Şefi2
Tekstil Baskı ve Desen Teknisyeni2
Tekstil Bitim İşleri Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı)2
Tekstil Tasarımcısı2
Tercüman (Çince)2
Tercüman (İngilizce)2
Tezyinatçı/Desinatör (Cam Süsleme)2
Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Sorumlu Müdürü2
Toz İlaç İmal İşçisi2
Transpalet Operatörü2
Uluslararası Satış Elemanı2
Usta Öğretici (oto Yedek Parça Satış Elemanlığı)2
Usta Öğretici (pastacılık, Tatlıcılık Ve Şekerlemecilik)2
Usta Öğretici (Tornacılık)2
Usta Öğretici (Yabancı Dil)2
Ürün Müdürü2
Veri Tabanı Programcısı2
Vidanjör Operatörü2
Yapı Yalıtımcısı2
Yay Makinesi Operatörü2
Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı2
Yönetici-Elektrik, Havagazı, Su Ve Sıhhi Tesisat Hizmetleri2
Yönetici-Sigorta2
Yumurtacı Tavuk Yetiştiricisi2
Yüzey Boyama Elemanı2
Zayıf Akım Tesisatçısı (Çağırma - Haberleşme - Güvenlik),2
Açık Hava Depo Görevlisi1
Ağ Teknolojileri Elemanı1
Ağ Teknolojileri Uzmanı1
Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci)1
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi1
Ağaç İşleri Teknisyeni1
Ahşap Kapı İmalatçısı1
Ambulans Sürücüsü1
Anestezi Teknisyeni1
Araç Çekici ve Kurtarıcı Platform Operatörü1
Araç Kabul Görevlisi1
Arşivci1
Baca Montaj Personeli1
Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı)1
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi1
Baskı Öncesi Operatörü/Dizgi Teknisyeni1
Baş Laborant/Kimya Laboratuarı Sorumlusu1
Beton Laboratuvar Test Elemanı1
Beton Pompa-Püskürtme Operatörü1
Beton Santral Operatörü1
Bıçkı Makinesi Operatörü (Bıçkıcı)1
Bilgi Teknoloji Danışmanı1
Bilgi Ve Belge Yöneticisi1
Bilgisayar Program Teknisyeni1
Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri1
Bilgisayar Yazılım Teknisyeni1
Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC) Teknisyeni1
Birim Sorumlusu1
Biyeci1
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı1
Biyosidal Ürün Uygulayıcısı1
Bobinaj Teknisyeni1
Bodinoz Makinesi Operatörü/Ambalaj-Poşet İmalat Ustası1
Boya Üretim Sorumlusu1
Büfeci1
Cam Boru İmal İşçisi1
Cam Levha Kesici (Elle)1
Cam Mamul İmalatçısı1
Cam Pres Makinesi Operatörü1
Cankurtaran1
Cep Telefonu Ve Aksesuarları Satış Elemanı1
Cilacı1
Ciltçi ( Mücellit )1
CNC Dalma Erozyon Tezgah Operatörü1
CNC Programcısı Yardımcısı1
Çamaşırhane Şefi1
Çanta Dikim Elemanı1
Çelik Kapı Aksesuar Montaj İşçisi ( Bağlamacı)1
Çelik Kapı Montaj İşçisi1
Çelik Yapılandırmacı1
Çevre Sağlığı Teknikeri / Çevre Teknikeri1
Çıpıt Dokumacı1
Çiçekçi/Çiçek Düzenlemecisi1
Çocuk Bezi Makinesi Operatörü1
Danışma Görevlisi-Otel1
Deniz Operasyon Sorumlusu1
Deniz Ulaştırma ve İşletme Teknikeri / Güverte Teknikeri1
Dış Lastik Tamircisi1
Dış Ticaret Uzman Yardımcısı1
Diğer Boyacılar (İnşaat Ve Bakım Hariç)1
Diğer Erkek Terzileri Kadın Terzileri Ve Giyecek Dikicileri1
Diğer Fotoğrafçılar Ve Kameramanlar1
Diğer İnşaat Teknisyenleri1
Diğer İstatistik Ve Matematik Teknisyenleri1
Diğer Kaynakçılar Ve Pürmüzcüler1
Diğer Marangozlar Ve Doğramacılar1
Diğer Metal İşlemcileri1
Diğer Radyo Ve Televizyon Tamircileri1
Diğer Servis Hizmetleri (Kapıcı Ve Benzeri)1
Diş Hekimi1
Dizgici (Baskı Öncesi İşlemcisi)1
Doğal Gaz Acil Müdahale Personeli1
Dokuma Operatörü/Teknisyeni1
Dondurma Satış Elemanı1
Döşeme Ve Duvar Kaplamacısı1
Eczacı1
Editör (Radyo-Televizyon)1
Editör-Gazete, Dergi Vb.1
Egzoz Tamircisi1
Eğitim Yöneticisi1
Ekonomist (İktisatçı)1
Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü1
El Ve Makine Nakışçısı1
Elektrik ve Otomasyon Şefi1
Endüstri Ürünleri Tasarımcısı1
Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni/Endüstriyel Elektronik Teknisyeni1
Endüstriyel Bakım-Onarım Elektronikçisi1
Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi/ Otomatik Kumanda/ Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik)/ / Kontrol Ve Enstrümanta1
Endüstriyel Robot Programcısı1
Endüstriyel Soğutma Sistemleri Uzmanı1
Erken Çocuklukta Öğretmen Yardımcısı/Çocuk Bakıcısı1
Evsel ve Ticari Soğutma Sistemleri Servis İşçisi1
Evsel ve Ticari Soğutma Sistemleri Servis Ustası1
Fayans, Seramik Ve Karo Döşemecisi1
Fermantasyon İşçisi (Şarap, Bira vb.)1
Fındık İşleme İşçisi1
Filament İplik Üretim İşçisi1
Finansman Yöneticisi1
Fizik Tedavi Teknikeri1
Flekso Baskı Makinesi Operatörü/İşçisi1
Folyo Uygulamacısı1
Fore Kazık Makinesi Operatörü1
Formacı ( Çorap)1
Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç)1
Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)1
Gaz Beton Kalıp Temizleme Ve Yağlama İşçisi1
Gelinlik Stilisti1
Gelirler Kontrolörü1
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi1
Gemi Makineleri Teknikeri1
Gemi Makineleri Teknisyeni1
Genel Müdür-Gayrimenkul Ticareti (Özel Sektör)1
Geri Dönüşüm İşçisi1
Gıda İşlemecisi1
Gıda Kontrol Elemanı1
Giyim Üretim /Hazır Giyim Teknikeri1
Görsel İletişim Tasarımcısı1
Görüntü ve Ses Sistemleri Bakım Onarımcısı1
Grafik Teknisyeni1
Gübre Üretim İşçisi1
Gümrük Müşavir Yardımcısı1
Gümrük Stajyeri1
Güneş Isıl Sistem Personeli/Güneş Enerjisi Sistemleri Montajcısı1
Güvenlik Görevlisi (Hastane)1
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Elemanı1
Haberci1
Halı Desinatörü1
Halı Yıkama İşçisi1
Hasta Bakımevi Müdürü1
Hastane Hizmetlisi1
Hava Limanı Yolcu Hizmetleri Görevlisi1
Hayvan Sağlığı Teknisyeni1
Helezon Yay Makinası Operatörü1
Hemşire (Yenidoğan)1
Isıtma Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı1
İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı1
İç Mekan Tasarımcısı/Teknikeri1
İdari İşler Müdürü1
İkram Hizmetleri (Yiyecek İçecek İşletmeciliği) Meslek Elemanı1
İlahiyatçı1
İlan Ve Reklam Satıcısı1
İlk ve Acil Yardım Teknikeri /Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri1
İmal İşçisi1
İnşaat Ustası1
İnşaat Bekçisi1
İnternet Kafe İşletmecisi1
İnternet Medyası Uzmanı1
İplik Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı)1
İstatistikçi1
İstihsal Teknisyeni1
İş Makineleri Motor ve Aktarma Organları Bakım ve Onarımcısı1
İşletme Elektrik Bakım Ustası1
İşletme Elektrik Bakım Yardımcısı1
İşletme Müdür Yardımcısı1
İtfaiyeci1
Jeofizik Mühendisi1
Kadın Giyim Modelisti1
Kalıcı Makyaj Uygulayıcısı1
Kalıp Bağlama Ve Ayar İşçisi1
Kalıp Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon)1
Kalite Güvence Analisti (Bilgisayar)1
Kalite Kontrolcü (Boya)1
Kameraman1
Kara Tankeri Operatörü (Tehlikeli Madde Taşımacılığı)1
Kartuş Dolum İşçisi1
Kasa Sorumlusu/Şefi1
Kat Hizmetleri Müdürü (Executive Housekeeper)1
Katçı (Tekstil)1
Kauçuk Yoğurucu1
Kaynak Teknikeri1
Kesim Şefi (Tekstil)1
Kimya Mühendisi (Korozyon)1
Kimya Proses Operatör Yardımcısı1
Klinik Destek Elemanı (Hastane)1
Klinik Psikolog1
Konfeksiyon Makineleri Bakım Ve Onarım Teknisyeni1
Konkasör Operatörü (Kırma-Eleme)1
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri1
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri/ Otomasyon Teknikeri1
Koordinatör-Toptan Ve Perakende Satış1
Kredilendirme Görevlisi1
Krom Kaplama İşçisi (Elektroliz İle)1
Kumaş Kesme Makinesi İşçisi1
Kurtarıcı Araç Şoförü1
Kurumsal İletişim Uzmanı1
Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı1
Kutu Bira Dolum Makinesi Operatörü1
Laborant (Çimento/X-RAY Operatörü)1
Laborant-Boya1
Lokum Ustası1
LPG Mesul Müdürü1
Maden Paketleme İşçisi (Kalsit)1
Mağaza Satış Alanı Geliştirme ve Yerleştirme Sorumlusu1
Makas Makinesi İşçisi1
Makine Bakım Yardımcı Elemanı1
Makine Kalite Kontrolcüsü Ve Deneyicisi1
Makine Yüksek Mühendisi1
Makyöz-Makyör1
Maliyet Kontrolörü (Cost Control)1
Malzeme Planlama Elemanı1
Market Müdürü1
Matbaa İşçisi (Baskı Sonrası)1
Mekaniker-Fabrika Bakımı1
Mekanizasyon-Pres İşçisi1
Mermer Blok Kesme Makinesi Operatörü1
Mermer Silim İşçisi1
Metal Boru Kesme Makinesi Operatörü1
Metal Bükücü (Tornada)1
Metal Doğramacı1
Metal Dökümcüsü (Elle)1
Metal Kesme Operatörü1
Metal Şerit Testere Tezgahı Operatörü1
Metal Testere Tezgahı Operatörü1
Meteoroloji Mühendisi1
Metot Mühendisi1
Misafir İlişkileri Görevlisi (Guest Relations Officer)1
Mobilya Döşeme Kesim İşçisi1
Mobilya Ve Dekorasyon Öğretmeni-Ortaöğretim1
Motor Test Teknisyeni1
Motor Ve Araç Tekniği Bilgisi Öğreticisi (Sürücü Kursu)1
Muhasebe Görevlisi (Otel)1
Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Meslek Elemanı1
Mutfak Şefi1
Müdür (Anaokulu)1
Müdür (Öğrenci Yurdu)1
Müşteri İlişkileri Yöneticisi (CRM)1
Müzik Öğretmeni-Ortaöğretim1
Nargile Yapımcısı1
Nezaretçi Ve Ustabaşı (Giyecek İmalatı)1
Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kauçuk, Kimyasal Ve Sentetik Mamuller)1
Nezaretçi Ve Ustabaşı (Plastik, Kimyasal Ve Sentetik Mamuller İmalatı)1
Nezaretçi Ve Ustabaşı/Formen (Enerji/Kazan Dairesi))1
Nokta Kaynak İşçisi1
Numune Alma Elemanı1
Odyolog1
Optik Aletler İmalat İşçisi Ve Tamircisi1
Optik Cam Kesicisi1
Orman Mühendisi1
Oto Aksesuarları Satış Elemanı1
Oto Trimci1
Otomotiv Elektromekanik Teknisyeni1
Otomotiv Kaynakçısı1
Otomotiv Öğretmeni1
Ön Büro Şefi (Otel)1
Ön Dökümlü Beton Eleman Montajcısı1
Ön İplik Operatörü1
Pazarlama Müdürü1
Penye Makinesi Operatörü1
Perfüzyonist1
Pirinç Kaynakçısı1
Planlama Müdürü1
Plastik İşlemeci1
Podiatrist/podolog1
Prodüktör1
Proje Danışmanı1
Proje Yazma Elemanı1
Protez Tırnak Uygulayıcısı1
Psikolog (Huzurevleri Ve Yaşlı Bakım Evleri)1
Puantör1
Radyoloji Uzmanı1
Raf İstifleme İşlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar1
Raportör1
Restoran Programı Satış Elemanı1
Risk Yönetim Uzmanı (Banka)1
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Meslek Elemanı1
Sağlık Memuru1
Sağlık Teknikeri (Evde Hasta Bakımı)1
Sanayi Makineleri Satış Elemanı1
Sandalye Monte İşçisi (Ağaç)1
Satış Koordinatörü (İnşaat)1
Satış Müdürü Yardımcısı1
Sentetik Elyaf İmal İşçisi1
Seramik Mühendisi1
Serigraf Baskı Makinesi Operatörü (Seramik)1
Sıhhi Tesisat Güneş Kollektörü Montaj Bakım ve Onarımcısı1
Siber Güvenlik Uzmanı1
Soğutma Sistemi Operatörü1
Sosyal Hizmetler Yardımcı Elemanı1
Spiral Kaynak Yolu Makinesi Operatörü-Metal Boru İmali1
Spor Uzmanı1
Sürücü Kursu Pisti Görevlisi1
Süt Ve Süt Ürünleri Satış Elemanı1
Şekerleme İmal İşçisi (Makineyle)1
Şirket Genel Sekreteri1
Şube Müdürü1
Tablet İlaç İmal İşçisi1
Tahribatsız Muayene Sorumlusu1
Tantuni Ustası1
Tanzim-Teşhir Alan Dekoratörü1
Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri)1
Tarım Müşaviri/Danışmanı1
Tasarımcı (Dekor)1
Tatlı Ustası (Künefe)1
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı1
Teknik Emniyet Görevlisi1
Teknik Satış Temsilcisi1
Tekstil Bitim İşleri Operatörü (Apreci))1
Tekstil Boyacısı/Teknisyeni1
Tekstil Teknolojisi Teknisyeni1
Tercüman (Arapça)1
Testere Tamircisi Ve Bileyicisi1
Tesviye İşçisi-Ağaç1
Tıbbi Laboratuar Teknikeri1
Ticari Reprezant1
Tifdruk Baskı Operatörü1
Torna Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)1
Trafo Bobin Sarma İşçisi1
Traktör Bakım Onarımcısı1
Turist Rehberi1
Türkçe Öğretmeni1
TV Anten - Uydu Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı1
Uht Operatörü1
Usta Öğretici (Anaokulu)1
Usta Öğretici (Aşçılık)1
Usta Öğretici (Cilt Bakımı Ve Güzellik)1
Usta Öğretici (Frezecilik)1
Usta Öğretici (İç Giyim Modelistliği)1
Usta Öğretici (Mobilya İskeletçiliği)1
Usta Yardımcısı1
Uygulama Destek Uzmanı/(Bilişim)1
Uzay Mühendisi1
Uzman Yardımcısı (Genel)1
Üç Boyutlu Ölçüm (Cmm) Operatörü1
Üretim Paneli Kontrol Operatörü1
Ürün Dolum Makinesi Operatörü (Kozmetik)1
Varyant (Baskı Boya Mutfağı)1
Vater Makinası Operatörü1
Veri Tabanı Mimarı1
Verimlilik Uzmanı1
Veteriner Sağlık Teknisyeni1
Veterinerlik Hizmetleri İşçisi1
Vücut Geliştirme Fitness Antrenörü1
Web Programcısı1
Web Sitesi Yöneticisi1
Yangın Söndürme Tüpü Satış Elemanı1
Yangın Tesisatçısı1
Yapı İç Mekân Dekorasyon Teknisyeni1
Yaş Pasta Yapımcısı1
Yatay-Dikey Pres Tezgahı Operatörü1
Yazılım Satış Uzmanı1
Yazılım Test Edicisi1
Yoğun Bakım Hemşiresi1
Yönetici (Perakende Ticaret)1
Yönetici-Reklam Ve Halkla İlişkiler1
Yumurta Paketleme İşçisi1
Yurt Yönetim Memuru1
Yüzey Delici Makineleri (Rock) Operatörü1
Ziraat Mühendisi (Zootekni)1
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