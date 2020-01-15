İŞKUR üzerinden en az ilköğretim mezunu 39 bin 224 personel alınacak! İşte açık ilanların listesi

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 93 bin 224 personel alımı yapılacak. Yayınlanan personel alım ilanlarında en az ilköğretim mezunu işçi alınacak. Peki, personel alımı başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR üzerinden en az ilköğretim mezunu 39 bin 224 personel alımı ilanı yayınlandı. Bugün yayımlanan personel alım ilanlarında aynı zamanda başvuru şartları da belirtildi. İşte detaylar…

İŞKUR ÜZERİNDEN 39 bin 224 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden bugün 39 bin 224 ilan yayınlandı. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) olmayan adayların da başvuru yapacağı personel alım ilanlarında en fazla beden işçisi, Makineci, Temizlik Görevlisi ve Satış Danışmanı aranıyor.

İŞKUR ÜZERİNDEN PERSONEL ALIMI YAPILAN MESLEKLER

İŞKUR üzerinden personel alımı yapan meslekler ise şöyle:

Ön Muhasebeci905

Kasiyer828

Garson (Servis Elemanı)745

Konfeksiyon İşçisi581

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi577

Dokuma Konfeksiyon Makineci568

Reyon Görevlisi528

Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı474

Büro Memuru (Genel)465

Ayakkabı İmalatçısı462

Ambar/Depo Görevlisi371

Şoför-Yük Taşıma363

Güvenlik Görevlisi344

Elektrikçi (Genel)281

Bulaşıkçı (Stevard)265

Pazarlamacı264

Aşçı Yardımcısı263

Aşçı257

Kalite Kontrolcü250

CNC Torna Tezgahı Operatörü238

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı237

Düz Dikiş Makineci224

Depo Sevkiyat Sorumlusu204

Muhasebeci200

Paketleme işçisi195

Sekreter193

Makine Mühendisi190

Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)188

Elektrik Teknisyeni187

Kurye183

Forklift Operatörü172

Mekanik Bakım Onarımcısı170

Beden İşçisi (Temizlik)164

Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)162

Motosikletli Kurye160

Hemşire147

Çağrı Merkezi Elemanı145

Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı144

Büro İşçisi133

Deri Konfeksiyon Makinecisi131

Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı131

İnşaat İşçisi130

Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)128

Mutfak Görevlisi128

Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu)128

Muhasebe Meslek Elemanı127

CNC Freze Tezgahı Operatörü125

Kadın Giyim Modelist Yardımcısı125

Satış Temsilcisi / Plasiyer125

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)116

Servis Komisi114

Perakende Satış Elemanı (Gıda)113

Sevkiyat Görevlisi109

Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)109

Teknik Ressam103

Mobilya Montajcısı102

Diğer Büro Memurları101

Elektrik Teknikeri100

Kesim Kontrol İşçisi (Konfeksiyon)100

Ütücü92

Tır-Çekici Şoförü91

Elektrik-Elektronik Teknisyeni88

Kalite Kontrolcü-Tekstil88

Metal Mamuller Montaj İşçisi88

Çaycı86

Elektrik Mühendisi84

Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren)84

Gemi Ön İmalat ve Montaj Elemanı82

Gıda Mühendisi81

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı81

Depo İşçisi (Elleçleme)79

Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)79

Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen78

Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı77

Makine Teknikeri77

Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı76

Mobilya Döşeme İşçisi76

Şoför (Yolcu Taşıma)76

Bahçıvan75

Makine Bakımcı75

Teknik Servis Elemanı74

Müşteri Temsilcisi73

Ortacı/Ayakçı (Tekstil)72

Grafiker68

Mobilyacı68

Proses İşçisi68

Dış Ticaret Meslek Elemanı67

Turizm Ve Otelcilik Elemanı67

Diğer Elektrik Teknisyenleri65

Boyacı-Metal64

Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü64

Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü )63

Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş62

Plastik Mamuller İmal İşçisi62

Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)62

Cilt Bakım Ve Güzellik Meslek Elemanı61

Makine Montaj İşçisi61

Çelik Konstrüksiyon (Yapılandırmacı) Teknisyeni60

Makine Montajcısı59

Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman)57

Gıda Teknikeri56

Kalite Kontrol Sorumlusu56

Marangoz56

NC/CNC Tezgah Operatörü55

Ahşap Mobilya İmalatçısı54

CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü54

Kompleci (Yuvarlak Örme Makinesi Operatörü)54

Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü53

Endüstri Mühendisi53

Grafik Tasarımcısı53

Makine Teknolojisi Teknisyeni53

Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci52

Elektrik-Elektronik Mühendisi51

Sıvı Dolum Makinesi Operatörü51

Ara Ütücü50

Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle)50

Erkek Üst Giysileri Dikim Elemanı50

Kasap50

Kesimci (Konfeksiyon)50

Sigortacılık Meslek Elemanı50

Temizlik işçisi (el ile - cadde, sokak, park vb.)50

Yer Hostesi50

Psikolog49

E-Ticaret Meslek Elemanı48

Halkla İlişkiler Görevlisi48

Mermer İşçisi48

Okul Öncesi Öğretmeni47

Terzi47

Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı46

Hasta Danışmanı46

Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı45

Tekstil Terbiye İşçisi45

Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı44

Kamyon Şoförü44

Satın Alma Sorumlusu44

Üniversal Torna Tezgahı Operatörü44

Bayan Kuaförü43

Elektronik Teknisyeni43

Market Elemanı43

Otomotiv Elektrikçisi43

Pazarlama Sorumlusu43

Baskı Operatörü - Tekstil42

CNC Lazerle Kesme Operatörü42

Kimyager42

Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah41

Kimya Mühendisi41

Ahşap Mobilya İmalat Ustası40

Emlak Ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı/Emlak Danışmanı40

Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller40

İnşaat Mühendisi40

Makine Nakışçısı40

Motosiklet Sürücüsü40

Pres Tezgahı Operatörü (Kesim)40

Montaj İşçisi (Havalı Tornavida)39

Bilgisayar Mühendisi38

Yazılım Mühendisi38

Demir Doğramacı37

Elektrostatik Boya Operatörü37

Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista)37

Tekstil Mühendisi37

Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü)36

Üretim Müdürü (İmalat Sanayi)36

Pastacı Yardımcısı35

Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün)34

İnşaat Teknolojisi Teknikeri34

Open End Makinesi Operatörü34

Elektronik Montörü (Genel)33

Hidrolik Apkant Pres Operatörü33

Oto Yıkama Elemanı33

Yemek Dağıtım Elemanı (Kepçeci)33

İthalat-İhracat Sorumlusu32

LED Aydınlatma Ekipmanları Montajcısı32

Organizasyon Sorumlusu32

Otopark Görevlisi/Vale32

Son Ütücü32

İngilizce Öğretmeni31

Manav31

Döner Ustası30

İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı30

Kantin Görevlisi30

Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı30

Ram Makinesi Operatörü (Tekstil)30

Saraciye Üretim Elemanı30

Tesviyeci30

Ziraat Mühendisi30

Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle)29

Otomotiv Kaporta Ustası29

Otomotiv Mekanikçisi29

Sıhhi Tesisatçı29

Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi28

Danışma Memuru28

Dökümcü (Metal)28

Fast Food Hazırlayıcısı-Hamburger, Tost, Sandviç Vb.28

İnsan Kaynakları Uzmanı28

Satış Görevlisi28

Sıcak Mutfak Aşçısı28

Asansör Bakım ve Onarım İşçisi27

Bilgi İşlem Destek Elemanı27

Depo Görevlisi (Gıda)27

Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim27

Fizyoterapist27

İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C)27

Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı27

Matematik Öğretmeni-Ortaöğretim27

Montajcı (Kurgucu)27

Pazarlama Uzmanı27

Üretim Planlama Memuru27

Üretim ve Planlama Mühendisi27

Vitrin Düzenleme Elemanı27

Akrilik İplik Üretim İşçisi26

Bisküvi İmalat İşçisi26

Dökümcü26

Ekmek Dağıtım Elemanı26

Kimya Teknikeri26

Muhasebe Uzmanı26

Satış Destek Personeli26

Balıkçılık Ve Avcılık İşçileri25

Bar Görevlisi25

Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama Elemanı25

Giysi Tadilatçısı25

Kadın İç Giysileri Dikim Elemanı25

Meyve Sebze Ayıklama İşçisi25

Otomotiv Boya Ustası25

Piliç Kesim ve İşleme Elemanı25

Plastik Enjeksiyon Kalıpçısı25

Saraciye Montajcısı25

Yazılım Destek Uzmanı25

Bilgisayar Programcısı24

İşletme Elektrik Bakımcısı24

Makam Şoförü24

Meydancı - imalat24

Servis Rehberi (Okul)24

Sigorta Acentesi Teknik Personeli24

Anketör23

Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı23

Çelik Kaynakçısı23

Kalıpçı-Pres23

Mağaza Müdürü23

Manikürcü-Pedikürcü23

Plastik Enjeksiyon Sorumlusu23

Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil23

Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma)22

Endüstriyel Yuvarlak Örme Operatörü22

Makine Montaj ve Bakım Onarımcısı22

Web Tasarımcısı22

Dağıtım Elemanı (Gıda,İçecek)21

Endüstriyel Soğutma Sistemleri Servis Elemanı21

Kuyumcu-Altın ve Gümüş İşleme21

Lojistik Elemanı21

Pide Ustası21

Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü21

Sınıf Öğretmeni21

Taşlama Tezgâh İşçisi21

Veri Giriş Elemanı21

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni20

Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı20

Figüran20

Izgara Ustası20

İlaç Tanıtım-Satış Mümessili (Reprezantı)20

Kalite Kontrolcüsü (Çelik Mutfak Eşyaları)20

Küvet Ve Duş Tekne İmal İşçisi20

Raspacı (Gemi)20

Refakatçi (Kişisel Yardımcı)20

Reklam Ve Tanıtım Uzmanı20

Vinç Operatörü20

Alüminyum Doğramacı19

Çevre Mühendisi19

Dış Ticaret Uzmanı19

Diğer Elektronik Teknisyenleri19

Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis Teknisyeni19

Frezeci (Freze Tezgah İşçisi)19

Güvenlik Görevlisi (Silahlı)19

Güvenlik Sistemleri Montaj ve Bakım Onarımcısı19

Laborant (Tekstil)19

Örgü Makinası Operatörü19

Reklam Tabelacı19

Robot Kaynak Operatörü19

Yazılım Geliştiricisi19

Cer Makinesi Operatörü-Tekstil18

Çorap Örme Makinesi Operatörü18

Diğer Garsonlar, Barmenler Ve İlgili İşçiler18

Elektrik malzemesi montaj işçisi18

Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel)18

Kuruyemiş Paketleme İşçisi18

Plastik Ekstrüzyon Makinesi Operatörü (Ekstrüder)18

Ustabaşı/Postabaşı/Formen/Atölye Sorumlusu18

Asansör Bakım ve Onarım Ustası17

Boyama Makinesi Operatörü-Tekstil17

Cam Balkon Sistemleri Montajcısı17

Çift İğne Makineci17

Eczacı Kalfası17

Elektronik Haberleşme Teknisyeni17

Filtre İmal İşçisi17

Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt)17

Metal Pres Makinesi Operatörü17

Mimar17

Tekstüre İplik Üretim Makinesi Operatörü17

Veteriner Hekim17

Yufka Ustası17

Ziraat Teknikeri17

Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü16

Ayakçı (Tekstil)16

Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy)16

Beden İşçisi (İnşaat)16

Döviz Alım Satım Elemanı16

Ebe16

Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektrik-Elektronik Teknikeri16

Alüminyum imalat işçisi15

Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri15

CNC Punch Makinesi Operatörü15

Diş Hekimi Asistanı/Yardımcısı15

Düz Dokuma Kumaş İşçisi15

Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektronik Teknikeri15

Jet Boya Makinesi Operatörü15

Kompozit Ürün Üretim Elemanı (El Yatırması, Püskürtme, RTM, İnfüzyon)15

Metal Kaplamacı15

Meydancı - konfeksiyon15

Mobilya Paketleme İşçisi15

Model Makineci (Dokuma, Hazır Giyim ve Ev Tekstili)15

Model Makineci (Yuvarlak Örme Hazır Giyim ve Ev Tekstili)15

Otomotiv Kaporta İşçisi15

Plastik Mamuller Montaj İşçisi15

Remayöz Makinesi Operatörü/Remayözcü (Düz Örme Hazır Giyim)15

Restoran Kaptanı15

Seramik Teknisyeni15

Tekstil Terbiye İşçisi (Baskı)15

Vardiya Amiri - İmalat15

Vardiya Amiri (Genel)15

Ambalajcı (El İle)14

Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler)14

Direksiyon Eğitmeni14

Elektro-Mekanik Montajcısı14

İç Mimar14

İş Güvenliği Uzmanı (Tehlikeli Sınıf-B)14

Lojistik Operasyon Elemanı14

Metal Sac İşleme İşçisi14

Muhasebe Yardımcı Elemanı14

Satın Alma Görevlisi14

Temel İmalat (Talaşlı) ve Montaj Elemanı14

Zımpara Makinesi Operatörü (Ağaç)14

Bilgisayar Operatörü/Kullanıcısı13

Brode Makinesi Operatörü/Brodeci13

CNC Plazma Kesim Operatörü13

Çanta İmalatçısı ve Saraciyeci13

Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı13

Erkek Berberi/Erkek Kuaförü13

İmalat Mühendisi/Üretim Mühendisi13

İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel)13

Konfeksiyon Ürünlerini Katlama/Paketleme İşçisi13

Makastar-Tekstil13

Mekatronik Mühendisi13

Motorlu Kara Taşıtları Eksperi13

Otomotiv Servis Danışmanı13

Pastalcı13

Pizza Ustası13

Rezervasyon Elemanı13

Sayaç Okuma Elemanı (Elektrik)13

Seramik İmal İşçisi13

Sosyal Medya Uzmanı13

Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü13

Özel Eğitim Öğretmeni12

Bekçi12

Beton Transmikser Operatörü12

Biyolog12

Depocu (Giyim Üretim)12

Diyetisyen (Beslenme Uzmanı)12

Doğrultma İşçisi-Metal (Soğuk Haddehane)12

Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi12

Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı12

İklimlendirme Sistemleri Teknisyeni12

Kadın Terzisi12

Kamyonet Şoförü12

Mağaza Sorumlusu/şefi12

Metalurji Ve Malzeme Mühendisi12

Modelist-Hazır Giyim12

Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni12

Sac Metal Kalıpçısı12

Satın Alma Uzmanı12

Üniversal Freze Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)12

Yaşlı Bakım Teknisyeni12

Ağaç Palet İmalatçısı11

Ahşap İskeletçi11

Antrenör11

Barmen-Barmaid11

Betonarmeci11

Bilgisayar İşletmeni (Operatörü)11

CNC Tel Erezyon Tezgah Operatörü11

Çay Servis Elemanı (Askıcı)11

Çocuk Gelişimi Uzmanı11

Diğer Elektrik Tesisatçıları11

Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle)11

Emaye İşçisi11

Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi11

Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon Ustası11

İnsan Kaynakları Uzmanı/Personel Uzmanı11

Kalite Kontrolcü (Plastik)11

Kauçuk Kalıp Presi Operatörü11

Kuaför11

Lojistik Uzmanı11

Mali Müşavir11

Punta Kaynak Makinesi İşçisi11

Satış Temsilcisi (Endüstriyel Ürünler)11

Servis Şoförü (Okul)11

Su Ürünleri Mühendisi11

Tel Çekme İşçisi (Elle)11

Turizm Danışma Elemanı11

Yemekhane servis işçisi11

Zihinsel Engelliler Öğretmeni-Özel Eğitim11

Araç Muayene İstasyonu Teknisyeni10

Bant elemanı10

Bar Kaptanı (Otel)10

Bobin aktarma işçisi10

Bobinaj Sarma İşçisi (Elle)-Elektrik10

CNC Programcısı10

Çaycı - büro, otel ve diğer işyerlerinde10

Diğer Mobilya İşçileri10

Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri10

Elektronik Cihazlar Montörleri10

Endüstriyel Mekanik Teknisyeni10

Enjeksiyon Pres Döküm Makinesi Operatörü10

Gaz ve Tesisat Teknikeri (Sıhhi Tesisat Ve Doğalgaz Teknikeri )10

Harita Teknikeri10

Kahvaltı Hazırlama Elemanı10

Katrak Makinesi Operatörü (Mermer)10

Kebap Ustası10

Klima İmalat ve Montaj Elemanı10

Lavaş Ustası10

Mekatronik Teknisyeni10

Mobilya Döşeme Ustası10

Müşteri Hizmetleri Satış ve Hizmet Yetkilisi10

Otomotiv Gövde Onarım İşçisi10

Poliüretan Makinesi Operatörü10

Seri Üretimtezgah Operatörü10

Soğuk Demirci10

Soğutucu İmal İşçisi10

Tekstil Teknikeri10

Unlu Mamüller Paketleme İşçisi10

Üretim Şefi10

Yat-Tekne Laminasyon İşçisi10

Yemekhane işçisi10

Yıkama Makinesi İşçisi (Tekstil)10

Bilgisayar Teknisyeni9

Büro Memuru (İdari İşler)9

CNC Router Operatörü9

Çamaşırcı (Genel)9

Diğer Makine Teknisyenleri9

Diğer Sağlık Personeli9

İç Giyim Konfeksiyon Makineci9

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri9

Kalite Kontrolcü (Metal)9

Kapıcı9

Kimya Öğretmeni-Ortaöğretim9

Kumaş Paketleme İşçisi9

Mekatronik Teknikeri9

Paketleme İşçisi (Gıda)9

Restoran Karşılama Hostesi9

Sanforcu9

Serigrafi ve Tampon Baskı Operatörü / Serigraf9

Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı)9

Tatlı Ustası (Baklava)9

Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi8

Bilişim Teknolojileri Teknisyeni8

Borverk (Bohrwerk) Operatörü8

Çözgü Operatörü8

Diğer Başka Yerde Sınıflandırılmamış İçki Ve Gıda Maddeleri İşçileri8

Diğer Elektronik Montörleri8

Diğer Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalat İşçileri8

Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi)8

Dijital Baskı Operatörü8

Ebatlama Makinesi Operatörü (Ahşap)8

Elektrik Tesisat Ustası8

Elektro-Mekanik Montaj Ustası8

Fason Takip Elemanı (Tekstil)8

Güvenlik Görevlisi (Silahsız)8

Kaynak Operatörü8

Kimya Teknisyeni8

Klima Sistemleri Teknisyeni8

Metal Kesim İşçisi8

Metal Sac İşleme Ustası8

Metocu/Numaratör8

Minibüs Şoförü8

Mobilya ve Dekorasyon Montaj İşçisi8

Muhasebe Yetkilisi8

NC/CNC Tezgah İşçisi8

Plastik Boru İmal İşçisi8

Proje Mühendisi8

Telefon Santral Operatörü8

Tıbbi Dokümantasyoncu Ve Sekreter8

Yaş Boya Ustası/Operatörü8

Yatar Daire Testere Makinesi Operatörü8

Asansör Montaj İşçisi7

Bilgisayar Teknik Servisçisi/Bilgisayar Donanım Teknisyeni7

Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı7

Biyomedikal Cihaz Teknikeri7

CNC Kayar Otomat Operatörü7

Coğrafya Öğretmeni-Ortaöğretim7

Eczane İşçisi7

Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni7

Endüstriyel Mutfak Ürünleri İmal İşçisi7

Fen Bilgisi Öğretmeni-İlköğretim7

Gemi-Yat-Tekne Boyacısı7

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi7

İletişim Danışmanı7

İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı7

Kalite Kontrolörü-Kumaş7

Kalite (Yönetim) Sistem Sorumlusu7

Kargo Takip Görevlisi7

Kartelacı7

Kontrol Mühendisi /Kontrol Ve Otomasyon Mühendisi7

Moda Tasarımcısı7

Operasyon Elemanı (Turizm)7

Oyun Parkı Görevlisi7

Planlama Ve Kontrol İşçisi (Tekstil)7

Radyo Televizyon Programcılığı Teknisyeni7

Satış Temsilcisi (Medikal ve Eczacılık Ürünleri)7

Sosyal Hizmet Uzmanı7

Süthane/ Mandıra İşçisi7

Taşlama Tezgâh Ustası7

Üretim ve Planlama Uzmanı7

Acil Tıp Teknisyeni6

Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı6

Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü6

Alüminyum Kaynakçısı6

Arge Elemanı6

Avukat6

Bakım Onarım Mühendisi6

Beko Loder (Kazıcı - Yükleyici) Operatörü6

Bilet Satış Elemanı (Uçak)6

Birinci Basamak Tedavi Hizmeti Veren Paramedik6

Boyama-Yıkama Makinesi Operatörü (Kumaş)6

CNC Cam İşleme Makinesi Operatörü6

Çikolata ve Çikolatalı Ürünler Üretim Operatörü6

Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı6

Diğer İplik İşçileri Ve Sarıcıları6

Diğer Mühendisler6

Endüstriyel Otomasyon İşçisi6

Etiketçi (Makineyle)6

Gemi Montajcısı6

Hazır Köfte İmal İşçisi6

İnşaat Boyacısı/Boyacı6

İş Güvenliği Uzmanı (Çok Tehlikeli Sınıf-A)6

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Teknisyeni6

Kalite Güvence Müdürü6

Kapalı Depo Görevlisi6

Kompleci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili)6

Laboratuvar Teknikeri6

Maden Mühendisi6

Masaj Terapisti6

Masaj Uygulayıcısı/Masöz6

Matbaa İşçisi6

Metal Yüzey Temizleyici6

Mobilya Silimci6

Nezaretçi Ve Ustabaşı (Tekstil-Paketleme)6

Oksi-Gaz Kaynakçısı6

Oluklu Mukavva Kutu Üretim Elemanı6

Otomotiv Boya İşçisi6

Otomotiv Yedek Parça Danışmanı6

Peyzaj Mimarı6

Peyzaj Teknikeri6

Pide Ustası Yardımcısı6

Planlama Şefi6

Restoran Müdürü6

Sağlık Kurumları İşletmecisi6

Sağlık Teknikeri (Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon)6

Satış Pazarlama Şefi6

Seri Çözgü Makinesi Operatörü6

Sınai ve Tıbbi Gazlar Üretim, Dolum ve Depolama Elemanı6

Soğuk Mutfak Aşçısı6

Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni6

Stilist6

Taksi Şoförü6

Tüp Kesme Makinesi Operatörü (Tesktil)6

Yaş Kumaş Açma Makinesi Operatörü6

Yatak İmalat İşçisi6

Züccaciye Satış Elemanı6

Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği5

Ahşap Çatı Ustası5

Alakart Aşçısı5

Bankacılık Ve Sigortacılık Meslek Elemanı5

Bant Şefi (Tekstil)5

Bilgi İşlem Destek Sorumlusu5

Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad_cam)5

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni5

Boru Kaynakçısı5

Çapakçı5

Çikolata İmal İşçisi5

Çocuk Gelişimcisi/ÇocukGelişim Uzmanı5

Çorap Burun Makinesi Operatörü5

Depo Görevlisi (Yarı Mamul)5

Diğer Koruyucu Güvenlik Elemanları5

Diğer Sosyal İşlerde Çalışanlar5

Diğer Teknisyen Ve Teknikerler5

Dikey Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya)5

Diyaliz Teknikeri5

Dizel Otomotiv Mekanikeri5

Doğal Gaz ve Tesisat Teknikeri5

Dokumacı (El Tezgahı)5

Döküm Ocakçısı5

Drama Öğretmeni (Özel Kurs)5

Eğitim Danışmanı5

Elektrik Pano Elemanı5

Elektronik Haberleşme (Telekomünikasyon) teknikeri5

Endüstriyel Kalıp Teknisyeni5

Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi5

Fermuar İmal İşçisi5

Fitil (Flayer) Makineci5

Fitnıs Eğitmeni (Fitness Eğitmeni)5

Fotoğrafçı5

Giyotin Makas İşçisi5

Haberleşme Sistemleri Teknisyeni / Telekomünikasyon Teknisyeni5

Hadde Ustası5

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı/Uzmanı5

Hamal/Elle Taşıma5

Hekim-Pratisyen5

İnspektör Ve Dolum Makinesi Operatörü5

İnşaat Demiri Bağlama Ustası5

İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı5

Kağıt İmalat Makinesi Operatörü5

Kalibrasyoncu5

Kimya Laboratuvarı Görevlisi5

Kumaş Boyacısı5

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı/Takı Teknikeri5

Lastik-Cant Montaj İşçisi5

Lojistik Meslek Elemanı5

Lojistik Operasyon Sorumlusu5

Mantı Ustası5

Mermer Ebatlandırma İşçisi5

Metal Levha İşçisi5

Mobilya Döşeme Dikim İşçisi5

Muhasebe Müdürü5

Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikeri5

Örgü Makinesi Operatörü (Bilgisayarlı)/Trikotaj5

Panel Çatı Kaplamacısı5

Planlama Mühendisi5

Plastik Doğrama Montaj Elemanı5

Plastik Kırma Makine Operatörü5

Pres Ustası5

Rotasyon Baskı Makinesi Operatörü (Raklist)5

Satış Yönetimi / Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Meslek Elemanı5

Servis Elemanı (Garson) Yardımcısı5

Süt Ve Süt Ürünleri İşlemecisi5

Şardon Makinesi Operatörü5

Şekerleme İmal İşçisi (Elle)5

Teknik Müdür5

Temel Metal Şekillendirme Elemanı5

Terminal Traktör Operatörü(Terminal Çekici Operatörü)5

Tiyatro Oyuncusu5

Transfer Elemanı-Turizm5

Türk Dili Ve Edebiyat Öğretmeni-Ortaöğretim5

Üretimde Kalite Kontrol Teknikeri5

Yiyecek İçecek Müdürü5

Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri4

Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı4

Akrilik Tezgah Ustası4

Aktar (Baharatçı)4

Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer)4

Ambalajcı (Makine İle)4

Araç Üstü Vinç Platform Operatörü4

Aşçıbaşı4

Beton Ve Betonarme Kalıpçısı4

Bijuteri Ürünleri Satış Elemanı4

Bilişim Uzmanı4

Biyoloji Öğretmeni-Ortaöğretim4

Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı/Yapı Dekorasyoncusu4

Börek Ustası4

Büro Yönetimi Elemanı4

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı4

Dalgıç (Balıkadam)4

Depo Görevlisi (Hammadde)4

Diğer Ağaç İşlem İşçileri4

Diğer Hizmet Müdürleri4

Diğer Metal Çekiciler Ve Şekillendiriciler4

Diğer Mobilyacılar Ve İlgili İşçiler4

Diğer Motorlu Araç Sürücüleri4

Diğer Öğretmenler4

Dipsiz Körüklütorba Makinesi Operatörü4

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı4

Dokuma Makineleri Bakım-Onarımcısı4

Ekmek Ustası4

Endüstriyel Tasarım Mühendisi4

Evde Çocuk Bakım Elemanı4

Fabrika/İşletme Müdürü4

Finans Uzmanı4

Gemi İnşaatı Teknikeri4

Gıda Teknolojisi Teknikeri4

Güvenlik Görevlisi (Eğitim Kurumları)4

Harman-Hallaç Makinesi Operatörü4

Hayvan Bakıcısı4

Helva Ustası4

Isıtma Sistemleri Servis Elemanı4

İnşaat Teknolojisi Teknisyeni4

Jeneratör Tamircisi4

Kablo Montaj İşçisi4

Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinç Operatörü4

Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Makine İle)4

Kauçuk Mamuller Montaj İşçisi4

Konik Çözgü Makinesi Operatörü4

Koparmacı (iplik)4

Kozmetik Sıvı Ürün Hazırlama İşçisi4

Laborant (Gıda)4

Lazer Kesimci ( Tekstil )4

Makine Bakım Ustası4

Mekanik Bakım Ve Onarımcısı (Motorlu Taşıtlar Hariç)4

Metal Teknolojisi Teknisyeni4

Mobil İletişim Cihazları/Cep Telefonu Bakım Onarımcısı4

Mobilya İskeleti ve Döşeme/Mobilya Döşeme Teknisyeni4

Motor Yenileştirmeci4

Müdür Yardımcısı4

Numune Takip İşçisi4

Oto Satış Elemanı4

Otomasyon Sistemleri Destek Elemanı4

Öğrenci (Lisans)4

Perde Ve Jaluzi Montaj Ustası4

Petrokimya Üretim Elemanı4

Pilates Eğitmeni4

Polyester İmal İşçisi4

Portföy Yöneticisi4

Proje Yöneticisi4

PVC Üretim Besleme İşcisi (Ahşap Kaplama)4

RAM Makinesi Operatörü Yardımcısı (Ram Arkacı)4

Seyahat İşletmeciliği/ Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Meslek Elemanı4

Soğutucu Ev Aletleri ve Klimalar Bakım Onarımcısı4

Stajyer (Öğrenci)4

Tarih Öğretmeni-Ortaöğretim4

Tele-Satış Elemanı4

Tıbbi Görüntüleme Teknikeri/Radyoloji Teknikeri4

Tuğla İmal İşçisi4

Halkla İlişkiler Görevlisi(Gazete)3

Ahşap Tornacısı3

Almanca Öğretmeni3

Ambar Sorumlusu3

Araç Muayene İstasyon Amir Yardımcısı3

Ark Kaynakçısı3

Ark Ocağı Operatörü3

Barkodcu3

Bilgisayar Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Elemanı3

Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Operatörü3

Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Elemanı3

Bilgisayar Öğretmeni-Ortaöğretim3

Bilgisayarlı Modelist/Bilgisayarlı Kalıp Operatörlüğü3

Bilişim Personeli3

Bilişim Sistemleri Mühendisi3

Boya Hazırlayıcı (Tekstil)3

Boyahane Tesis Takip İşçisi3

CNC Taşlama Operatörü3

Çiftçi (Hayvancılık)3

Çoklu Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya)3

Demir Dövme Presi Operatörü3

Deri Eşya/Aksesuar İmal İşçisi3

Deri İşçisi3

Diğer Boyacılar (İnşaat Ve Bakım Hariç) (Makineyle)3

Diğer Elektrikli Eşya Montajcıları Ve İlgili Elektrik İşçileri3

Diğer Hayvan Yetiştiricileri Ve Tarım İşçileri3

Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri3

Diş Hekimi Sekreteri3

Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı3

Döküm Modelcisi3

Ebe-Hemşire3

Egzoz Emisyon Ölçüm Ustası3

El Ve Makine Dikişçisi (Genel)3

Elektrik Pano Montaj Ustası3

Elektronik Mühendisi (Genel)3

Elektronik Ve Haberleşme Mühendisi3

Endüstriyel Cam İşleme Elemanı3

Endüstriyel Kalıpçı/Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı3

Ev Tipi Klima Sistemleri Teknik Elemanı3

Fantezi Bükümcü3

Filit İşçisi (Haşere İlaçlama)3

Finansman Sorumlusu3

Fizikçi3

Gazeteci3

Görüntü Ve Ses Sistemleri Teknisyeni3

Grafik ve Animasyon Tabanlı Web Sayfası Hazırlayıcısı3

Grafik/Grafik Tasarımı Teknikeri3

Hassas Ve Dakik Aletler İmalat İşçisi Ve Tamircisi3

Helezon Yay Dizgi Makinesi Operatörü3

Hırdavat Malzemeleri Satış Elemanı3

Hidrolik Pnömatikçi3

Hizmetçi-Ev İşleri3

Isıtma Sistemi Kontrol Teknisyeni3

Izgara Ustası Yardımcısı3

İlköğretim Matematik Öğretmeni3

İplik Temizleme İşçisi3

İş Geliştirme Uzmanı3

İş Makineleri Hidrolik Sistemler Bakım ve Onarımcısı3

İş Makineleri Operatörü3

Kağıt Peçete Katlama Makinası Operatörü3

Kapı/Kantar Görevlisi3

Kaplamacı-Ahşap3

Kat Şefi ( Floor Supervisior)3

Kazan Operatörü (Kağıt Hamuru)3

Kepçe Operatörü3

Kolileme Makinesi Operatörü3

Kumaş Sarıcı3

Kurum Müdürü (Özel Öğretim/Dershane)3

Laborant Ve Veteriner Sağlık Teknikeri3

Lastik Makineci3

Lastik Üretim Operatörü (Motorlu Taşıtlar)3

Marka Patent Satış Elemanı3

Marş Ve Devir Daim Dişli Tamircisi (Motorlu Taşıt)3

Matbaa Ustası3

Mermer Seleksiyon İşçisi3

Metal Çatı İşçisi3

Metal İşleme Tezgâhları Ayarcı-Operatörleri3

Meydancı - dokuma3

Meydancı - iplik3

Mini Barcı (Otel)3

Muhabir3

Muhasebe ve Finans Yönetimi Uzmanı/Yöneticisi3

Muhasebe Yetkili Yardımcısı3

Mutfak Eşyaları Tamircisi3

Ofset Baskı Operatörü3

Operasyon Yöneticisi3

Otel Müdürü3

Oto Döşemecisi3

Oto Kuaför Elemanı3

Otobüs/Kamyon Bakım Onarımcısı3

Otomotiv Elektromekanikeri/Otomotiv Diagnostik (Arıza Tespit Ve Giderme)3

Otomotiv Lastik Satış Servis ve Onarımcısı3

Otomotiv Montaj İşçisi3

Otomotiv Mühendisi3

Otomotiv Yedek Parça Yöneticisi3

Ölçüm Aletleri Teknisyeni (Gemi)3

Plastik Ekstrüzyon Kalıpçısı3

Plastik Kalıp Teknisyeni3

Prefabrik Yapı Montaj İşçisi3

Radial Matkap Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)3

Resim-İş Öğretmeni-Ortaöğretim3

Restoran Yöneticisi3

Rusça Öğretmeni3

Salamura İşçisi3

Salatacı (Salata Ustası)3

Sanayi Nakışçısı3

Satış Sonrası Hizmet Personeli3

Serbest Muhasebeci3

Sigorta Eksperi3

Soğuk Mezeci3

Soğutma Sistemleri Teknisyeni3

Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme)3

Sulama Sistemleri Montaj İşçisi3

Takı İmalatçısı3

Tatlı Ustası (Dökme)3

Temizlik Görevlisi (Hastane)3

Tur Operatörü3

Turizm Ve Otel İşletmeciliği Meslek Elemanı3

Uluslararası İlişkiler Uzmanı3

Varyant Elemanı (Tekstil)3

Yelken, Çadır Ve Tente İşçisi3

Yiyecek Servis Tezgahı Çalışanı3

Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı2

Ahşap Ambalaj İşçisi2

Ahşap Doğrama İmalatçısı2

Ahşap Ev İmalatçısı (Nezaretçi/Ustabaşı)2

Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü2

Ambalajlama işçisi (el ile)2

Anestezi Teknikeri2

Apre Hazırlama İşçisi2

Arapça Öğretmeni2

Arge Şefi2

Aşçı Yamağı (Çırağı)2

Aşçı (Yöresel Mutfak)2

Aşçıbaşı Yardımcısı2

Ayakkabı El Montajcısı2

Ayakkabı Modelisti2

Bar Şefi2

Baskıcı (Suni Deri)2

Bilet Satış Elemanı (Gişe/banko)2

Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri2

Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları)2

Bina Bakımcısı2

Biyokimyager2

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Teknisyeni2

Biyomedikal Mühendisi2

Boya Teknikeri2

Bulut Bilişim Uzmanı2

Burma Saplı Kağıt Torba Makinesi Operatörü2

Büro Makineleri Bakım Ve Onarımcısı2

Büro Makineleri Teknik Servis Teknisyeni2

Büro Memuru (Dış Ticaret)2

Caka Saç Kıvırma Tezgahı İşçisi2

Camcı2

Cephe Sistemleri Ve PVC Doğrama Teknisyeni/ PVC Doğrama İmalat Ve Montaj Teknisyeni2

CNC Mermer İşleme Makinesi Operatörü2

Çelik Levha Bükücüsü2

Çelik Yapı Teknik Ressamı2

Çevirmen/Tercüman2

Çiftçi (Tarla Ürünleri)2

Çiğ Köfte Ustası2

Çiğ Köfte Üretimi Ön Hazırlık Elemanı2

Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Büyükbaş Hayvan)2

Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Küçükbaş Hayvan)2

Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretmeni2

Çocuk Giyim Modelisti2

Çözgülü Örme Makinesi Operatörü2

Danışman (Müşavir)2

Değirmen İşçisi (Hububat)2

Dekoratif Cam İmal İşçisi2

Dekoratif El Sanatları Üretim Elemanı2

Demirciler, Şahmerdancılar Ve Pres Operatörleri2

Depo Görevlisi (Tehlikeli Madde)2

Desinatör (Tekstil)2

Deterjan Üretim İşçisi2

Diğer Elektrik Montörleri2

Diğer Lastik İmalat İşçileri2

Diğer Muhasebeciler2

Diğer Polisajcılar Ve Alet Bileyicileri (Elle)2

Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları2

Diğer Teknik Hizmet Personeli2

Dijital Baskı Operatörü (Tekstil)2

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni-Ortaöğretim2

Diş Protez Teknisyeni2

Doğal Gaz Kalorifer Ateşçisi2

Doğal Gaz Tesisat Teknisyeni2

Dokuma Sorumlusu2

Döşemeci (Gemi)2

El Nakışçısı2

Elektrik Öğretmeni2

Elektrik Sayacı Sökme Takma Elemanı2

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni2

Elektro Komponent Dizgi İşçisi2

Elektronik Teknolojisi Teknikeri2

Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi2

Elektronörofizyoloji Teknikeri2

Elyaf Sarıcı2

Endüstriyel Kontrolcü2

Enerji Sistemleri Mühendisi2

Engelli Bakıcısı2

Epilasyon Uzmanı2

Etüt Ve Zamanlama Mühendisi2

Fabrika Satış Temsilcisi2

Fatura Ve Hesap Tahsilatçısı2

Finans Hizmetleri Elemanı2

Flekso Baskı Makinesi Operatörü/Ustası2

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı2

Gazete Dağıtıcısı2

Gece Müdürü (otel)2

Gemi Acente Personeli2

Gıda Laboratuvar Elemanı2

Gözleme Ustası2

Gözlükçü-Optik2

Grafik Desen Çizimi Elemanı2

Güvenlik Sistemleri Satış Elemanı2

Haber Editörü2

Harita Mühendisi2

Havuz Görevlisi2

Hemodiyaliz Hemşiresi2

Heykeltraş2

Hidrolik Makas Tezgahı Operatörü (Metal Levha)2

Hidrolik-Pnömatik Teknisyeni2

Hukuk Müşaviri2

Isıl İşlem İşçisi2

Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatçısı2

İç Giyim Satış Elemanı2

İdari Büro Görevlisi2

İdari İşler Şefi2

İlaç Üretim Operatörü2

İlik Düğmeci/İlik Düğme Otomatçı2

İmalat ve Kalite Sorumlusu (Metal)2

İnsan Kaynakları Müdürü/Yöneticisi2

İplik-Elyaf Boyama Makinesi Operatörü2

İş Analisti2

İş Kıyafetleri Satış Elemanı2

İş Sağlığı Ve Güvenliği Teknikeri2

İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni2

İşletme Öğretmeni2

İşletmeci2

İzabeci2

Jeoloji Mühendisi2

Kablo İmal Makinesi Operatörü2

Kalıp ve Takım-Aparat İşçisi2

Kalite Kontrol Müdürü2

Kalite Yönetim Sistemi Denetçisi2

Kapı Montaj İşçisi2

Kapıcı-Kaloriferci2

Kapitone Makinesi Operatörü ve Sorumlusu2

Kapsül İlaç İmal İşçisi2

Karoserci2

Kaynak Mühendisi2

Keseci(Tellak)2

Kimya Proses Elemanı2

Kozmetik Ürünleri Satış Elemanı2

Kumlama Makinesi Operatörü2

Kuran Öğreticisi2

Kurutmacı (İplik)2

Kümes Bakım İşçisi2

Laminasyon Makinesi Operatörü2

Lehimci2

Makarna İmal İşçisi2

Makine Resim Konstrüksiyon Teknikeri2

Manken2

Marmelat İmal İşçisi2

Masaj Uygulayıcısı/Masör2

Masör-Masöz2

Mekaniker (dizel Motor) (Motorlu Araçlar Hariç)2

Mekanizmalı Perde Sistemleri İmal İşçisi2

Metal İşleri Teknisyeni2

Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi2

Meyve Sebze Doğrama İşçisi2

Mobilya Cilacısı (Püskürtme İle) (Ağaç)2

Mobilya Tasarımcısı2

Mobilya ve Dekorasyon Montaj Ustası2

Moda ve Tekstil Tasarımcısı2

Modelist Yardımcısı(Tekstil)2

Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi2

Muhasebe Şefi2

Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kaynakçı)2

Nezaretçi Ve Ustabaşı (Metal İşleme)2

Numune Kalıp Sorumlusu (Tekstil)2

Odyometri Sağlık Teknikeri2

Oluklu Mukavva Dikiş-Yapıştırma Elemanı2

Optisyen2

Orman Endüstri Mühendisi2

Oto Cam Filmi Uygulama Ustası2

Oto Kiralama Danışmanı2

Oto Lpg Montajcısı2

Otomasyon Sistemleri Programcısı2

Otomotiv Boya Onarımcısı2

Ön Büro Müdürü-Otel2

Paket Teslim Elemanı2

Pastacı Çırağı2

Pelet Presleme Makinesi Operatörü (Hayvan Yemi)2

Perde İmal İşçisi2

Pişmaniye İmalat İşçisi2

Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)2

Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)2

Platin Kesimcisi2

Porselen Ve Seramik Eşyası İmal İşçisi2

Pres Döküm Makinesi Operatörü2

Proje Destek Elemanı (Mimari)2

Proje Satış Sorumlusu2

Psikoloji Öğretmeni-Ortaöğretim2

P.V.C. Doğrama Montajcısı2

Reçme Makinesi Kurulum ve Bakım Elemanı2

Reklamcı2

Resepsiyon Şefi2

Restoran İşletmecisi2

Restoran Yönetici Yardımcısı2

Revolver Torna Tezgâhı Ayarcı Operatörü (Metal İşçiliği)2

Ruhsat Memuru2

Satış Müdürü2

Satış Müdürü/Yöneticisi2

Seyahat Acentesi Satış Görevlisi2

Sigorta Aracısı2

Sigorta Satış Temsilcisi-Sağlık, Hayat2

Sistem Uzmanı/Danışmanı2

Soğuk Kaynak İşçisi2

Sportif Eğitim Uzmanı2

Sucuk Dolum Makinesi Operatörü(Doğal Bağırsak)2

Sunta Kesme İşçisi2

Sürekli Döküm İşçisi2

Sürekli Döküm Ustası2

Şantiye Şefi-İnşaat2

Şanzıman Tamircisi (Motorlu Taşıt)2

Şerit Testere Tezgahı Operatörü-Bıçkı Fabrikası2

Taşıt Yükleme İşçisi-Demiryolu Ve Karayolu Araçları2

Teknik Servis Şefi2

Tekstil Baskı ve Desen Teknisyeni2

Tekstil Bitim İşleri Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı)2

Tekstil Tasarımcısı2

Tercüman (Çince)2

Tercüman (İngilizce)2

Tezyinatçı/Desinatör (Cam Süsleme)2

Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Sorumlu Müdürü2

Toz İlaç İmal İşçisi2

Transpalet Operatörü2

Uluslararası Satış Elemanı2

Usta Öğretici (oto Yedek Parça Satış Elemanlığı)2

Usta Öğretici (pastacılık, Tatlıcılık Ve Şekerlemecilik)2

Usta Öğretici (Tornacılık)2

Usta Öğretici (Yabancı Dil)2

Ürün Müdürü2

Veri Tabanı Programcısı2

Vidanjör Operatörü2

Yapı Yalıtımcısı2

Yay Makinesi Operatörü2

Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı2

Yönetici-Elektrik, Havagazı, Su Ve Sıhhi Tesisat Hizmetleri2

Yönetici-Sigorta2

Yumurtacı Tavuk Yetiştiricisi2

Yüzey Boyama Elemanı2

Zayıf Akım Tesisatçısı (Çağırma - Haberleşme - Güvenlik),2

Açık Hava Depo Görevlisi1

Ağ Teknolojileri Elemanı1

Ağ Teknolojileri Uzmanı1

Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci)1

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi1

Ağaç İşleri Teknisyeni1

Ahşap Kapı İmalatçısı1

Ambulans Sürücüsü1

Anestezi Teknisyeni1

Araç Çekici ve Kurtarıcı Platform Operatörü1

Araç Kabul Görevlisi1

Arşivci1

Baca Montaj Personeli1

Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı)1

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi1

Baskı Öncesi Operatörü/Dizgi Teknisyeni1

Baş Laborant/Kimya Laboratuarı Sorumlusu1

Beton Laboratuvar Test Elemanı1

Beton Pompa-Püskürtme Operatörü1

Beton Santral Operatörü1

Bıçkı Makinesi Operatörü (Bıçkıcı)1

Bilgi Teknoloji Danışmanı1

Bilgi Ve Belge Yöneticisi1

Bilgisayar Program Teknisyeni1

Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri1

Bilgisayar Yazılım Teknisyeni1

Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC) Teknisyeni1

Birim Sorumlusu1

Biyeci1

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı1

Biyosidal Ürün Uygulayıcısı1

Bobinaj Teknisyeni1

Bodinoz Makinesi Operatörü/Ambalaj-Poşet İmalat Ustası1

Boya Üretim Sorumlusu1

Büfeci1

Cam Boru İmal İşçisi1

Cam Levha Kesici (Elle)1

Cam Mamul İmalatçısı1

Cam Pres Makinesi Operatörü1

Cankurtaran1

Cep Telefonu Ve Aksesuarları Satış Elemanı1

Cilacı1

Ciltçi ( Mücellit )1

CNC Dalma Erozyon Tezgah Operatörü1

CNC Programcısı Yardımcısı1

Çamaşırhane Şefi1

Çanta Dikim Elemanı1

Çelik Kapı Aksesuar Montaj İşçisi ( Bağlamacı)1

Çelik Kapı Montaj İşçisi1

Çelik Yapılandırmacı1

Çevre Sağlığı Teknikeri / Çevre Teknikeri1

Çıpıt Dokumacı1

Çiçekçi/Çiçek Düzenlemecisi1

Çocuk Bezi Makinesi Operatörü1

Danışma Görevlisi-Otel1

Deniz Operasyon Sorumlusu1

Deniz Ulaştırma ve İşletme Teknikeri / Güverte Teknikeri1

Dış Lastik Tamircisi1

Dış Ticaret Uzman Yardımcısı1

Diğer Boyacılar (İnşaat Ve Bakım Hariç)1

Diğer Erkek Terzileri Kadın Terzileri Ve Giyecek Dikicileri1

Diğer Fotoğrafçılar Ve Kameramanlar1

Diğer İnşaat Teknisyenleri1

Diğer İstatistik Ve Matematik Teknisyenleri1

Diğer Kaynakçılar Ve Pürmüzcüler1

Diğer Marangozlar Ve Doğramacılar1

Diğer Metal İşlemcileri1

Diğer Radyo Ve Televizyon Tamircileri1

Diğer Servis Hizmetleri (Kapıcı Ve Benzeri)1

Diş Hekimi1

Dizgici (Baskı Öncesi İşlemcisi)1

Doğal Gaz Acil Müdahale Personeli1

Dokuma Operatörü/Teknisyeni1

Dondurma Satış Elemanı1

Döşeme Ve Duvar Kaplamacısı1

Eczacı1

Editör (Radyo-Televizyon)1

Editör-Gazete, Dergi Vb.1

Egzoz Tamircisi1

Eğitim Yöneticisi1

Ekonomist (İktisatçı)1

Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü1

El Ve Makine Nakışçısı1

Elektrik ve Otomasyon Şefi1

Endüstri Ürünleri Tasarımcısı1

Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni/Endüstriyel Elektronik Teknisyeni1

Endüstriyel Bakım-Onarım Elektronikçisi1

Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi/ Otomatik Kumanda/ Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik)/ / Kontrol Ve Enstrümanta1

Endüstriyel Robot Programcısı1

Endüstriyel Soğutma Sistemleri Uzmanı1

Erken Çocuklukta Öğretmen Yardımcısı/Çocuk Bakıcısı1

Evsel ve Ticari Soğutma Sistemleri Servis İşçisi1

Evsel ve Ticari Soğutma Sistemleri Servis Ustası1

Fayans, Seramik Ve Karo Döşemecisi1

Fermantasyon İşçisi (Şarap, Bira vb.)1

Fındık İşleme İşçisi1

Filament İplik Üretim İşçisi1

Finansman Yöneticisi1

Fizik Tedavi Teknikeri1

Flekso Baskı Makinesi Operatörü/İşçisi1

Folyo Uygulamacısı1

Fore Kazık Makinesi Operatörü1

Formacı ( Çorap)1

Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç)1

Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)1

Gaz Beton Kalıp Temizleme Ve Yağlama İşçisi1

Gelinlik Stilisti1

Gelirler Kontrolörü1

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi1

Gemi Makineleri Teknikeri1

Gemi Makineleri Teknisyeni1

Genel Müdür-Gayrimenkul Ticareti (Özel Sektör)1

Geri Dönüşüm İşçisi1

Gıda İşlemecisi1

Gıda Kontrol Elemanı1

Giyim Üretim /Hazır Giyim Teknikeri1

Görsel İletişim Tasarımcısı1

Görüntü ve Ses Sistemleri Bakım Onarımcısı1

Grafik Teknisyeni1

Gübre Üretim İşçisi1

Gümrük Müşavir Yardımcısı1

Gümrük Stajyeri1

Güneş Isıl Sistem Personeli/Güneş Enerjisi Sistemleri Montajcısı1

Güvenlik Görevlisi (Hastane)1

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Elemanı1

Haberci1

Halı Desinatörü1

Halı Yıkama İşçisi1

Hasta Bakımevi Müdürü1

Hastane Hizmetlisi1

Hava Limanı Yolcu Hizmetleri Görevlisi1

Hayvan Sağlığı Teknisyeni1

Helezon Yay Makinası Operatörü1

Hemşire (Yenidoğan)1

Isıtma Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı1

İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı1

İç Mekan Tasarımcısı/Teknikeri1

İdari İşler Müdürü1

İkram Hizmetleri (Yiyecek İçecek İşletmeciliği) Meslek Elemanı1

İlahiyatçı1

İlan Ve Reklam Satıcısı1

İlk ve Acil Yardım Teknikeri /Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri1

İmal İşçisi1

İnşaat Ustası1

İnşaat Bekçisi1

İnternet Kafe İşletmecisi1

İnternet Medyası Uzmanı1

İplik Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı)1

İstatistikçi1

İstihsal Teknisyeni1

İş Makineleri Motor ve Aktarma Organları Bakım ve Onarımcısı1

İşletme Elektrik Bakım Ustası1

İşletme Elektrik Bakım Yardımcısı1

İşletme Müdür Yardımcısı1

İtfaiyeci1

Jeofizik Mühendisi1

Kadın Giyim Modelisti1

Kalıcı Makyaj Uygulayıcısı1

Kalıp Bağlama Ve Ayar İşçisi1

Kalıp Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon)1

Kalite Güvence Analisti (Bilgisayar)1

Kalite Kontrolcü (Boya)1

Kameraman1

Kara Tankeri Operatörü (Tehlikeli Madde Taşımacılığı)1

Kartuş Dolum İşçisi1

Kasa Sorumlusu/Şefi1

Kat Hizmetleri Müdürü (Executive Housekeeper)1

Katçı (Tekstil)1

Kauçuk Yoğurucu1

Kaynak Teknikeri1

Kesim Şefi (Tekstil)1

Kimya Mühendisi (Korozyon)1

Kimya Proses Operatör Yardımcısı1

Klinik Destek Elemanı (Hastane)1

Klinik Psikolog1

Konfeksiyon Makineleri Bakım Ve Onarım Teknisyeni1

Konkasör Operatörü (Kırma-Eleme)1

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri1

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri/ Otomasyon Teknikeri1

Koordinatör-Toptan Ve Perakende Satış1

Kredilendirme Görevlisi1

Krom Kaplama İşçisi (Elektroliz İle)1

Kumaş Kesme Makinesi İşçisi1

Kurtarıcı Araç Şoförü1

Kurumsal İletişim Uzmanı1

Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı1

Kutu Bira Dolum Makinesi Operatörü1

Laborant (Çimento/X-RAY Operatörü)1

Laborant-Boya1

Lokum Ustası1

LPG Mesul Müdürü1

Maden Paketleme İşçisi (Kalsit)1

Mağaza Satış Alanı Geliştirme ve Yerleştirme Sorumlusu1

Makas Makinesi İşçisi1

Makine Bakım Yardımcı Elemanı1

Makine Kalite Kontrolcüsü Ve Deneyicisi1

Makine Yüksek Mühendisi1

Makyöz-Makyör1

Maliyet Kontrolörü (Cost Control)1

Malzeme Planlama Elemanı1

Market Müdürü1

Matbaa İşçisi (Baskı Sonrası)1

Mekaniker-Fabrika Bakımı1

Mekanizasyon-Pres İşçisi1

Mermer Blok Kesme Makinesi Operatörü1

Mermer Silim İşçisi1

Metal Boru Kesme Makinesi Operatörü1

Metal Bükücü (Tornada)1

Metal Doğramacı1

Metal Dökümcüsü (Elle)1

Metal Kesme Operatörü1

Metal Şerit Testere Tezgahı Operatörü1

Metal Testere Tezgahı Operatörü1

Meteoroloji Mühendisi1

Metot Mühendisi1

Misafir İlişkileri Görevlisi (Guest Relations Officer)1

Mobilya Döşeme Kesim İşçisi1

Mobilya Ve Dekorasyon Öğretmeni-Ortaöğretim1

Motor Test Teknisyeni1

Motor Ve Araç Tekniği Bilgisi Öğreticisi (Sürücü Kursu)1

Muhasebe Görevlisi (Otel)1

Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Meslek Elemanı1

Mutfak Şefi1

Müdür (Anaokulu)1

Müdür (Öğrenci Yurdu)1

Müşteri İlişkileri Yöneticisi (CRM)1

Müzik Öğretmeni-Ortaöğretim1

Nargile Yapımcısı1

Nezaretçi Ve Ustabaşı (Giyecek İmalatı)1

Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kauçuk, Kimyasal Ve Sentetik Mamuller)1

Nezaretçi Ve Ustabaşı (Plastik, Kimyasal Ve Sentetik Mamuller İmalatı)1

Nezaretçi Ve Ustabaşı/Formen (Enerji/Kazan Dairesi))1

Nokta Kaynak İşçisi1

Numune Alma Elemanı1

Odyolog1

Optik Aletler İmalat İşçisi Ve Tamircisi1

Optik Cam Kesicisi1

Orman Mühendisi1

Oto Aksesuarları Satış Elemanı1

Oto Trimci1

Otomotiv Elektromekanik Teknisyeni1

Otomotiv Kaynakçısı1

Otomotiv Öğretmeni1

Ön Büro Şefi (Otel)1

Ön Dökümlü Beton Eleman Montajcısı1

Ön İplik Operatörü1

Pazarlama Müdürü1

Penye Makinesi Operatörü1

Perfüzyonist1

Pirinç Kaynakçısı1

Planlama Müdürü1

Plastik İşlemeci1

Podiatrist/podolog1

Prodüktör1

Proje Danışmanı1

Proje Yazma Elemanı1

Protez Tırnak Uygulayıcısı1

Psikolog (Huzurevleri Ve Yaşlı Bakım Evleri)1

Puantör1

Radyoloji Uzmanı1

Raf İstifleme İşlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar1

Raportör1

Restoran Programı Satış Elemanı1

Risk Yönetim Uzmanı (Banka)1

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Meslek Elemanı1

Sağlık Memuru1

Sağlık Teknikeri (Evde Hasta Bakımı)1

Sanayi Makineleri Satış Elemanı1

Sandalye Monte İşçisi (Ağaç)1

Satış Koordinatörü (İnşaat)1

Satış Müdürü Yardımcısı1

Sentetik Elyaf İmal İşçisi1

Seramik Mühendisi1

Serigraf Baskı Makinesi Operatörü (Seramik)1

Sıhhi Tesisat Güneş Kollektörü Montaj Bakım ve Onarımcısı1

Siber Güvenlik Uzmanı1

Soğutma Sistemi Operatörü1

Sosyal Hizmetler Yardımcı Elemanı1

Spiral Kaynak Yolu Makinesi Operatörü-Metal Boru İmali1

Spor Uzmanı1

Sürücü Kursu Pisti Görevlisi1

Süt Ve Süt Ürünleri Satış Elemanı1

Şekerleme İmal İşçisi (Makineyle)1

Şirket Genel Sekreteri1

Şube Müdürü1

Tablet İlaç İmal İşçisi1

Tahribatsız Muayene Sorumlusu1

Tantuni Ustası1

Tanzim-Teşhir Alan Dekoratörü1

Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri)1

Tarım Müşaviri/Danışmanı1

Tasarımcı (Dekor)1

Tatlı Ustası (Künefe)1

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı1

Teknik Emniyet Görevlisi1

Teknik Satış Temsilcisi1

Tekstil Bitim İşleri Operatörü (Apreci))1

Tekstil Boyacısı/Teknisyeni1

Tekstil Teknolojisi Teknisyeni1

Tercüman (Arapça)1

Testere Tamircisi Ve Bileyicisi1

Tesviye İşçisi-Ağaç1

Tıbbi Laboratuar Teknikeri1

Ticari Reprezant1

Tifdruk Baskı Operatörü1

Torna Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)1

Trafo Bobin Sarma İşçisi1

Traktör Bakım Onarımcısı1

Turist Rehberi1

Türkçe Öğretmeni1

TV Anten - Uydu Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı1

Uht Operatörü1

Usta Öğretici (Anaokulu)1

Usta Öğretici (Aşçılık)1

Usta Öğretici (Cilt Bakımı Ve Güzellik)1

Usta Öğretici (Frezecilik)1

Usta Öğretici (İç Giyim Modelistliği)1

Usta Öğretici (Mobilya İskeletçiliği)1

Usta Yardımcısı1

Uygulama Destek Uzmanı/(Bilişim)1

Uzay Mühendisi1

Uzman Yardımcısı (Genel)1

Üç Boyutlu Ölçüm (Cmm) Operatörü1

Üretim Paneli Kontrol Operatörü1

Ürün Dolum Makinesi Operatörü (Kozmetik)1

Varyant (Baskı Boya Mutfağı)1

Vater Makinası Operatörü1

Veri Tabanı Mimarı1

Verimlilik Uzmanı1

Veteriner Sağlık Teknisyeni1

Veterinerlik Hizmetleri İşçisi1

Vücut Geliştirme Fitness Antrenörü1

Web Programcısı1

Web Sitesi Yöneticisi1

Yangın Söndürme Tüpü Satış Elemanı1

Yangın Tesisatçısı1

Yapı İç Mekân Dekorasyon Teknisyeni1

Yaş Pasta Yapımcısı1

Yatay-Dikey Pres Tezgahı Operatörü1

Yazılım Satış Uzmanı1

Yazılım Test Edicisi1

Yoğun Bakım Hemşiresi1

Yönetici (Perakende Ticaret)1

Yönetici-Reklam Ve Halkla İlişkiler1

Yumurta Paketleme İşçisi1

Yurt Yönetim Memuru1

Yüzey Delici Makineleri (Rock) Operatörü1

Ziraat Mühendisi (Zootekni)1

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