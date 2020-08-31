İŞKUR üzerinden en az ilköğretim mezunu 120 sürekli işçi alınacak! Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne sürekli işçi alımı ilanı!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İŞKUR aracılığıyla 120 sürekli işçi alıyor. Üniversitenin Resmi Gazete 'de yayımlanan ilanına göre temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ile hasta bakımı ve temizliği alanlarında sürekli işçi istihdam edilecek. Peki, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi sürekli işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte İŞKUR sürekli işçi alımı ilanı ve başvuru şartları...

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi sürekli işçi alımı ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. İlan göre, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ile hasta bakımı ve temizliği kadrolarına 120 sürekli işçi alınacak.

İŞKUR SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Temizlik Hizmetleri (Sürekli İşçi) kadrosuna 27 sürekli işçi alınacak. Başvuru yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları gerekiyor. Adaylarda vardiya usulü çalışmasına ve temizlik görevini yapmasına engel bulaşıcı hastalığı / sağlık sorunu (ruhsal ve fiziksel) olmaması, Kahramanmaraş İl ve İlçe Sınırları içinde ikamet ediyor olma şartı aranıyor.

Koruma ve Güvenlik Hizmetleri (Sürekli İşçi) kadrosuna alınacak 10 sürekli işçi başvuruları için adayların en az lise mezunu olmaları gerekiyor. Adaylarda, belgelendirmek koşuluyla 5188 sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip olma şartları aranıyor. Adayların ayrıca, vardiya usulü çalışmasına ve görevini devamlı yapmasına engel bulaşıcı hastalığı / sağlık sorunu

(ruhsal ve fiziksel) olmaması gerekiyor. Adayların Kahramanmaraş İl ve İlçe Sınırları içinde ikamet ediyor olması gerekiyor.

Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri (Sürekli İşçi) kadrosuna alınacak 83 sürekli işçi başvurusu için adayların en az lise ve dengi okul mezunu olmaları gerekiyor. Adaylarda, Ortaöğretim Kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından mezun olmaları gerekiyor. Ayrıca vardiya usulü çalışmasına ve görevini devamlı yapmasına engel bulaşıcı hastalığı / sağlık sorunu (ruhsal ve fiziksel) olmamak ve Kahramanmaraş İl ve İlçe Sınırları içinde ikamet ediyor olmak adaylarda aranılan diğer şartlar arasında yer alıyor.

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 31 Ağustos 2020 - 04 Eylül 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden online olarak veya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/ Hizmet Merkezlerine şahsen başvuru yapabilecek.

KURA İŞLEMLERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Başvurularını tamamlayan ve uygun görülen adaylar kura ile belirlenecek. Kura Çekimi 15 Eylül 2020 tarihinde saat 14.00’de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Adaylar istemeleri halinde Covid - 19 virüs salgını nedeniyle gerekli önlemleri alarak ve

fiziki mesafe şartlarına uyarak kura çekimini izleyebilecek. Kura sonuçları www.ksu.edu.tr adresinden 17 Eylül'de ilan edilecek.