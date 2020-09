İŞKUR üzerinden 86 bin personel alımı yapılacak!

İş arayanlar için Türkiye’nin birçok yerinde fırsat var. En büyük sorun işverenle işçiyi buluşturmak. Çoğu zaman vatandaş kendisine uygun iş ilanlarını nereden bulabileceğini dahi bilmiyor. Biz de bu kapsamda İşkur’un ve kamunun ilanlarını Posta Gazetesi derledi. Ayrıca kamuda alımlar da hızlandı. Her gün yeni sözleşmeli personel ve memur alımları yayınlanıyor. Kamu ve İşkur dahil toplamda alınacak kişi sayısı 86 bini geçmiş durumda. İşte bekçiden akademik personele, vasıfsız işçisinden zabıtaya kadar binlerce işçi arayan kurumların ilanları...

DIYANETE 5 BIN PERSONEL

Kamu ilanlarının paylaşıldığı ‘kamuilan.ailevecalisma.gov.tr’ üzerinden istihdam olanaklarını takip etmek mümkün. Burada üniversitelerden belediyelere, bakanlıklardan emniyete kadar birçok kurum personel alımlarına devam ediyor. Çoğunlukla üniversitelerin akademik personel alımlarının duyurulduğu sitede Türkiye’nin her ilinden iş imkânı bulunabiliyor.

Diyanet Işleri Başkanlığı (DIB), Kur’an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin-kayyım olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Buna göre; taşra teşkilatında boş bulunan sözleşmeli pozisyonlara, 2018 KPSS puan sırası esas alınarak 4-B sözl

eşmeli personel alınacak. Bu kapsamda 1.400 Kur’an kursu öğreticisi, 3 bin 500 imam hatip ve 100 müezzin kayyım atanacak. Kur’an kursu öğre

ticilerinin 1.300’ü, imam hatiplerin ise 1.500’ü ilahiyat fakültesi mezunları arasından seçilecek. Müracaatlar ‘sinav.diyanet.gov.tr’ internet adresi üzerinden 6-20 Ekim arasında gerçekleştirilecek.

LİSE MEZUNU BEKÇİYE 4 BİN 466 TL

Çarşı ve mahalle bekçileri kadrolarında istihdam devam ediyor. Bekçilerin ücretleri ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre belirleniyor. Ayrıca, bekçiler Emniyet Genel Müdürlüğü emrinde görevli personele ödenen tayın bedelinden de yararlanıyor. Bekçi olarak göreve yeni başla yacak bekar (ya da eşi çalışmayan) ve çocuksuz olanların maaşları mezuniyet durumlarına göre değişiyor.

IŞKUR’DAMUTLAKA KAYDINIZ OLSUN!

Pandemi nedeniyle ikinci çeyrekte yavaşlama olsa da mayıs itibarıyla artan ekonomik aktiviteler acil istihdam ihtiyacını da artırmış durumda. Bu noktada Türkiye İş Kurumu (İşkur) devreye giriyor. İşkur’un güncel listelerine bakınca ülke genelinde 69 bin 167 personel alandığını görüyoruz. Bunun 14 bin 743’ü beden işçisi (vasıfsız). Yani mezuniyet veya tecrübe gerektirmiyor. Gıdadan turizme, tekstilden inşaata birçok alanda işçi arayışı devam ediyor.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Bu işlerden birinde çalışmak için başvuru şart. İşsiz olanlar, iskur. gov.tr adresinden siteye kaydolup, TC kimlik numarasıyla başvuru yapabiliyor. Kişi, özgeçmişindeki kişisel bilgilerle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. İsteyen İşkur il müdürlüklerinden de sisteme üye olup, kendine uygun işe başvurabiliyor. Yurtiçi ve yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.