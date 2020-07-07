İŞKUR üzerinden 81 ilde binlerce kişi alınacak! KPSS’li KPSS’siz İŞKUR 7 Temmuz iş ilanları!

İŞKUR üzerinden 81 ilde KPSS'li KPSS'siz işçi alımı yapılacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden güncellenen personel alımı ilanları binlerce kişiye umut oldu. 7 Temmuz İŞKUR iş ilanlarına göre vasıflı vasıfsız binlerce personel alımı yapılacak. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. İşte İŞKUR 7 Temmuz iş ilanları…

81 ilde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden personel alımı yapılacak. Türkiye genelinde yapılacak personel alım ilanlarına İŞKUR üzerinden kaydı olan adaylar başvurabilecek. İŞKUR iş ilanlarında adaylarda aranan başvuru şartları ve başvuru tarihleri de belirtildi. 7 Temmuz İŞKUR iş ilanları…

İŞKUR 7 TEMMUZ İŞ İLANLARI

İŞKUR üzerinden yayımlanan yeni iş ilanlarında adayların İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapacağı bildirildi. En az ilköğretim mezunu olanlar başta olmak üzere lise, önlisans ve lisans mezunu adayların başvuru yapabileceği İŞKUR iş ilanlarında adaylardan aranan özel şartlar da aktarıldı.

İŞKUR PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2. 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5. En az ilköğretim mezunu olmak,

6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.

7. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

8. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

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