İŞKUR üzerinden 485 büro memur alımı yapılacak! KPSS şartı aranmıyor!

İŞKUR üzerinden 485 büro memur alımı yapılacak. KPSS şartı aranmayan büro memur alımı ilanında kimlerin başvuracağı da belirtildi. Öte yandan büro memur alım ilanına İŞKUR üzerinden başvuru yapmak isteyen adayların en kısa sürede başvurularını yapmaları gerektiği bildirildi.

Türkiye genelinde İŞKUR üzerinden toplamda 485 büro memur alım ilanı yayımlandı. Büro memur alım ilanına başvuru yapmak isteyenler için başvuru şartları da detaylı olarak aktarıldı. Büro memur alımında KPSS şartı aranmıyor.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanan personel alım ilanında adayların en az lise mezunu olması gerektiği, erkek adayların ise askerlikle ilişiği olmaması gerektiği belirtiliyor.

İŞKUR BÜRO MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İŞKUR büro memur alım ilanına başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları şöyle:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Sağlık probleminin olmaması,

- En az lise mezunu olmak, ( önlisans lisans mezunları için ilanlar da yeralmaktadır)

- İlanların özel başvuru şartlarında yer alan yaş aralığında olmak,

- Office programlarına hakim olmak,

- Kurumların belirlediği özel şartlara sahip olmak.

BÜRO MEMUR ALIMI İLANLARINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Büro memur alım ilanlarına İŞKUR üzerinden kayıt olduktan sonra başvuru yapabilirsin. İŞKUR kaydı olan adaylar ise https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2267 adresi üzerinden kendilerine uygun büro memur alım ilanına başvurularını ileterek başvurularını gerçekleştirebilecek.

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